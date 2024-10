OpenAI a primit finanțare de 6,6 miliarde dolari, la o valoare de 157 miliarde dolari

Compania de inteligență artificială OpenAI a primit 6,6 miliarde dolari de la investitori, printr-o rundă care o aduce la valoarea de 157 miliarde dolari, potrivit TechCrunch.

Runda de finanțare a fost condusă de fondul Thrive Capital, care a mai investit în companie. În total, startup-ul AI a strâns aproape 18 miliarde dolari, potrivit datelor de pe Crunchbase.

Thrive a investit aproximativ 1,3 miliarde dolari în această rundă, potrivit The New York Times, cu o opțiune exclusivă de a investi până la 1 miliard dolari în plus la aceeași evaluare, până în 2025.

Microsoft, Nvidia, SoftBank, Khosla Ventures, Altimeter Capital, Fidelity și MGX au participat, de asemenea, la această rundă de finanțare.

Microsoft ar fi investit puțin sub 1 miliard de dolari, în timp ce Nvidia a investit 100 milioane dolari și SoftBank 500 milioane dolari, potrivit The Wall Street Journal.

„Noua finanțare ne va permite să investim mai mult în cercetarea noastră de vârf în domeniul inteligenței artificiale, să creștem capacitatea de calcul și să continuăm să construim instrumente care îi ajută pe oameni să rezolve probleme complexe”, a scris compania într-o postare de pe site-ul oficial.

Financial Times a scris că OpenAI ar fi cerut investitorilor să evite să sprijine startup-urile concurente precum Anthropic și xAI. Momentan, firma n-a răspuns solicitărilor sursei citate.