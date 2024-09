Misiunea Polaris Dawn, a companiei SpaceX, deținută de Elon Musk, a decolat cu succes

Polaris Dawn, primul zbor comercial cu ieșire în spațiu realizat de compania spațială SpaceX, a decolat astăzi, 10 septembrie 2024, de la Centrul Spațial Kennedy al NASA, potrivit Reuters.

Cei patru astronauți, respectiv un miliardar, un fost pilot militar pensionat și doi angajați ai SpaceX, au decolat la bordul unei rachete modificate Crew Dragon, eveniment înregistrat video și transmis în direct pe rețeaua X.

Cei interesați de locația exactă a echipajului în zborul lor o pot vedea AICI.

Reamintim că misiunea a fost amânată de două ori, din cauza unor scurgeri de heliu și din cauza condițiilor meteo nefavorabile la întoarcere, despre care am mai scris pe StartupCafe.ro. Inițial, zborul trebuia să se întâmple pe 27 august 2024.

„Marți, 10 septembrie, la ora 5:23 a.m. ET, Falcon 9 a lansat Polaris Dawn pe orbita joasă a Pământului. După separarea treptelor, prima treaptă a Falcon 9 a aterizat pe nava fără pilot „Just Read the Instructions”, staționată în Oceanul Atlantic”, a scris compania pe site.