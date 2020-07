O companie chineză de mașini electrice, care se „bate” cu Tesla, a obținut o nouă finanțare, de 500 milioane dolari

Un startup chinezesc de producție de vehicule electrice, care s-a confruntat și cu acuzații de furt de tehnlogie de la Tesla, a obținut luni o nouă finanțare de la investitori, de 500 de milioane de dolari.

Potrivit TechCrunch.com, startup-ul Xpeng ajunge astfel la finanțări de capital de risc de 1,7 miliarde de dolari, în cei 6 ani de existență. Firma a fost fondată la Guangzhou, în anul 2014, de miliardarul chinez He Xiaopeng, alături de 3 cofondatori: Xia Heng, He Tao și Yang Chunlei. He Xiaopeng, care conduce acum Xpeng, a fost executiv în colosul e-commerce Alibaba.

În ianuarie 2019, compania americană de mașini electrice Tesla, liderul mondial în domeniu, a intentat proces unui fost inginer al său, Guangzhi Cao, pe care l-a acuzat că, înainte să părăsească firma a copiat 300.000 de fișiere referitoare la sistemul de autopilot al mașinilor electrice americane, conform Reuters.

După ce a plecat de la Tesla, Guangzhi Cao s-a dus la Xpeng, dar startup-ul chinez a negat că ar fi știut despre ceea ce a făcut inginerul. La rândul său, Guangzhi Cao a recunoscut că a descărcat coduri-sursă ale tehnologiei Tesla, dar a susținut că le-a șters înainte să plece din compania americană, conform Bloomberg.