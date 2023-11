Vârfurile marketingului digital din România: Lista premianților Internetics 2023

Publicis România a primit titlul de „Agenția Anului” în cadrul Galei de Premiere Internetics 2023, care a avut loc ieri, 28 noiembrie, în București, potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Gala Internetics 2023 s-a desfășurat sub tema „Viitorul tău client”, a fost moderată de Andi Moisescu și găzduită de NORD Events Center by Globalworth, în București. Festivitatea de premiere a încheiat ediția cu nr. 23 a competiției și a premiat cele mai bune campanii interactive din ultimul an.

Agenția Publicis România a plecat cu 6 trofee obținute și o nominalizare, fapt pentru care a primit titlul de „Agenția Anului”. Totodată, cu 4 trofee obținute, OLX ONLINE SERVICES a fost numit „Digital Client of the Year”.

Internetics a premiat 15 agenții, dintre care Publicis România și Jam Session Agency ocupă primul loc (la egalitate de puncte, departajate în baza regulamentului în cursa pentru titlul "Agency of the Year"), locul 2 este ocupat de MRM, iar cel de-al treilea de Leo Burnett.

În topul clienților, OLX ONLINE SERVICES se află pe primul loc, în timp ce locul 2 este ocupat de HCL Online Advertising, iar cel de-al treilea, de Kaufland România.

Alți câștigători ai trofeelor GOLD

v8 pentru Kaufland Dance Talk (Social Media Special Mechanics și Best Community Engagement)

VMLY&R pentru Pepco - Illiterate Ads (Social Media Special Mechanics, Act and React și Internetics Digital for Good)

McCANN Health Brain and Heart pentru Regina Maria The Healthcare Network - #WithMomToMammo (Influencer Marketing

KUBIS pentru Netflix - The Privacy Manifesto (Online Single Video)

Sector7 HUB pentru PAGO & VISA - It’s horror to pay any other way (Services)

Tribal Worldwide România & DDB România pentru McDonald's - Looking for experiences, not experience (în Restaurants)

Ogilvy pentru Asociația Niciodată Singur - Reversed AI to reverse loneliness (Social Campaigns).

Competiţia a avut şi un set de premii speciale:

YouTube Ads Leaderboard: Top 100 Hits, agenție: Publicis România, media: Funnel, brand: Carrefour România

Top 100 Hits, agenție: Publicis România, media: Funnel, brand: Carrefour România YouTube Ads Leaderboard │ People’s Choice: ING Young - Fetița lui tata, agenție: Jam Session Agency, brand: ING Bank

ING Young - Fetița lui tata, agenție: Jam Session Agency, brand: ING Bank Premiile Speciale Digital Health Index // Highest Digital Health Index in 2023: Premiul 1: BMW, Premiul 2: Dr. Max, Premiul 3: Kaufland România

Premiul 1: BMW, Premiul 2: Dr. Max, Premiul 3: Kaufland România Premiul Special Trăiască Capra Vecinului: MedLife - Gold for Hope, agenție: MSL The Practice

Lista completă a câștigătorilor se poate găsi pe site-ul oficial.