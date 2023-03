[P] Generația Tech Brașov: povestea de succes a unui parteneriat public - privat, cu +1400 de beneficiari în primele 2 ediții

După succesul primei ediții a programului de formare în IT și competențe digitale Generația Tech în care, din cei 1.200 de brașoveni înscriși, 420 au beneficiat de participare gratuită, municipalitatea, în parteneriat cu Digital Nation și Agenția Metropolitană Brașov, a făcut un nou apel în comunitatea de afaceri pentru creșterea Programului. Cu peste 1800 de înscriși în mai puțin de o lună în cea de a doua ediție, Programul Generația Tech a continuat să susțină pregătirea tinerilor și adulților din Zona Metropolitană Brașov pentru joburile viitorului, cu sprijinul partenerilor privați care s-au alăturat parteneriatului: Kronsoft Development, Pentalog, Bepco, Bearing Point, Atos România, Siemens Industry Software.

„Programul Generația Tech împlinește acum 2 ani, timp în care am reușit să susținem în parteneriat cu mediul privat peste 1400 de tineri și adulți din Brașov, interesați de dezvoltarea de competențe digitale, fie că vorbim de web development, digital marketing sau de programare. Ediția a doua a continuat succesul înregistrat la prima ediție și ne propunem să continuăm și să creștem perspectivele dezvoltării acestui program, în special pentru că programul Generația Tech este axat pe angajabilitate, adică pe competențe care pot fi transpuse în skill-uri digitale de care mediul de afaceri are nevoie” - a declarat Allen Coliban, Primarul Municipiului Brașov

Programul Generația Tech 2022 a debutat în cadrul Vibes Community Fest, primul festival dedicat celebrării comunității, în care au fost sărbătorite principalele programe educaționale și de implicare civică facilitate de Agenția Metropolitană Brașov. Până în prezent, cea de-a doua ediție a programului Generația Tech are următoarele rezultate:

77.000 de taskuri practice rezolvate de către exploratori (participanți ai programului)

819 quest-uri tematice rezolvate (proiecte, teste, quizz-uri)

448 de întâlniri online cu mentorii

5 competiții tematice organizate și 10 concursuri cu premii pentru exploratori

8 sesiuni de coaching de grup cu cei mai implicați participanți

58 de evenimente de lucru: 14 offline și 44 online.

În prezent, Generația Tech continuă prin implementarea de microproiecte împreună cu partenerii programului, mai exact provocări reale prin care participanții își pot demonstra aptitudinile practice dobândite în perioada de formare. Un astfel de exemplu de microproiect, realizat 100% de către participanți ai primei ediții a Generației Tech este aplicația web investbrasov.org, o platformă prin care orașul are acum un one stop shop pentru investitorii interesați de Brașov. Astfel, prin valorificarea parteneriatului public-privat și a abilităților reale dobândite de exploratori în călătoria Generația Tech, comunitatea brașoveană are de câștigat pe termen lung.

Participanții din cadrul Programului se numesc exploratori tocmai datorită faptului că abilitățile dobândite sunt rezultatul unui proces dinamic, inovativ, în care au ieșit din aria proprie de confort și s-au dezvoltat în procesul de a găsi soluții la provocările primite, având sprijinul mentorilor și comunitatea Generația Tech alături, o comunitate a oamenilor care vor mai mult.

Mai mult decât atât, programul continuă în prezent și prin participarea exploratorilor doritori într-un modul de angajabilitate, în care aceștia învață cum pot valorifica pe piața muncii skill-urile dobândite, fie printr-un job, fie prin realizarea primelor proiecte de freelance. În implementarea acestui modul sunt direct implicați partenerii programului, care împărtășesc tinerilor din experiența lor și le oferă tips & tricks pentru un acces cât mai rapid la oportunități: Kronsoft Development, Pentalog, Bepco, Bearing Point, Atos România, Siemens Industry Software.

“Programul Generația Tech scrie încă din 2021 povestea de succes a unui parteneriat public-privat pe care ne dorim să îl continuăm și în anul 2023. Ne bucurăm că am avut parte de o asemenea deschidere din atât din partea mediului public, cât și privat - implicarea noastră și a partenerilor în creșterea acestui Program demonstrează dorința de a dezvolta sustenabil metropola Brașov și de a ne menține tinerele talente acasă, iar valoarea cea mai mare pe care o vedem deja se cuantifică prin poveștile unor tineri absolvenți ai Programului Generația Tech, care astăzi au deja primele proiecte de freelance sau un nou job” - a declarat Petrovan Medeea, Manager al Programului Generația Tech Brașov.

Adina Bara are 25 de ani și a terminat Facultatea și Masteratul în Silvicultură. Experiența Generația Tech i-a deschis un nou drum în care s-a antrenat împreună cu mentorii și comunitatea, drum care astăzi s-a concretizat pentru ea într-un parcurs de freelancer în marketing digital și web development: pentru mine, Generația Tech înseamnă o comunitate specială, cu mentori și exploratori care nu ezită să te ajute când ai nevoie! Mi-a plăcut atât de mult, încât am parcurs 3 Programe în Generația Tech: Digital Marketing, Web Development Avansați și Web Design și m-am înscris deja la al 4-lea, JavaScript! Datorită Generației Tech am deja primele proiecte de care mă ocup cu drag ca freelancer part-time. Generația Tech a fost pentru mine spațiul perfect de antrenament și cred că este este rampa de lansare a oricărui tânăr, fie că alege să fie freelancer sau angajat de top în diverse domenii! - a declarat Adina Bara, explorator în Generația Tech 2021 și 2022.

Valoarea și inovația pe care Digital Nation reușește să le concretizeze prin Programul Generația Tech se modelează în jurul comunității de oameni pe care îi formează și cărora le oferă un cadru permanent de dezvoltare, chiar și după finalizarea Programului. De aceea, nu de puține ori, în echipa de implementare a Programului Generația Tech se regăsesc chiar absolvenți ai programului, care au înțeles valoarea și doresc să contribuie la misiunea organizației Digital Nation de a schimba paradigma asupra educației și a formării prin puterea comunităților.

Elena Neagoe este un astfel de exemplu, un om care a valorificat experiența Generația Tech și care acum își crește propriile proiecte, fiind totodată implicată direct în echipa de dezvoltare a Programului: Am intrat în programul Generația Tech cu doar o vagă idee despre ce înseamnă și ce urmează. Știam doar că am nevoie să încerc lucruri noi astfel încât să îmi pot schimba la un moment dat direcția în carieră. Am început ca explorator, urmând cursurile de Digital Marketing. Am fost extrem de bucuroasă să întâlnesc pe parcurs oameni profesioniști, deschiși și foarte implicați, începând cu mentorii și pâna la coordonatori. Oameni mereu dispuși să ajute, să ghideze, să încurajeze. Astfel, am fost ghidată după absolvirea cursului către microproiecte reale, unde am intrat în contact direct cu IMM-uri și am putut să îmi valorific skill-urile ajutându-le în primii lor pași către lumea digitală. În acest proces am căpătat claritate în ceea ce privește parcursul meu viitor în carieră și am putut, drept urmare, să aleg o nișă de activitate: copywriting și content writing. Datorită mediului facilitat de Digital Nation prin Programul Generația Tech, experimentez în prezent viața de freelancer; am acum oportunitatea de a-mi dezvolta și valorifica skill-urile și cunoștințele împreună cu profesioniștii de aici și face diferența pentru mine că pot construi chiar la creșterea Programului care mi-a deschis acest drum.” - a declarat Elena Neagoe, absolventă a Programului Generația Tech.

Planurile de extindere și creștere a Generației Tech la Brașov continuă, programul având astăzi o comunitate de exploratori care au finalizat experiența și care iau acum rolul de ambasadori locali ai Programului, din dorința de a ajuta și alți tineri în procesul lor de autodepășire și dezvoltare profesională. Noua ediție va veni însă cu elemente noi pentru exploratori, care vor crește impactul și puterea transformatoare a acestuia:

“Nu vom spune foarte multe, dar promitem că Generația Tech va oferi fiecărui explorator o experiență și un cadru din care pur și simplu îți dorești să faci parte! Credem că procesul de educație și de formare de skill-uri trebuie să fie astăzi o consecință a unui parcurs plăcut, antrenant, care valorifică la maxim atât beneficiile tehnologiei, cât și comunitatea de oameni care îți este alături în această călătorie de (trans)formare. Ne bucurăm că această comunitate se extinde, iată, de la mii de exploratori, la parteneri locali și naționali care înțeleg miza Programului nostru în dezvoltarea țării și pe care îi invităm alături de noi în acest demers!” - a declarat Radu Filimon, Engagement Partner al Programului Generația tech, marca Digital Nation.

Ediția 2023 a Generației Tech va continua povestea de succes a parteneriatului public-privat din zona Metropolitană Brașov. Lansarea înscrierilor este estimată pentru luna iunie, iar programul efectiv va începe la final de august, după lansarea oficială a ediției la Vibes Fest 2023, la care Agenția Metropolitană Brașov invită întreaga comunitate.