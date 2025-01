FOTO Samsung lansează noua serie de telefoane Galaxy S25. Preț și specificații

Gigantul tech Samsung a lansat seria Galaxy S25, a doua generație de telefoane cu inteligență artificială integrată în dispozitiv, cu un design ușor schimbat și un procesor mai puternic.

Toate modelele de anul acesta ale seriei flagship au la bord procesorul Snapdragon 8 Elite for Galaxy și un design mai rotunjit, cu margini plate. Totodată, modelele vin cu 12GB RAM pentru noile funcții Galaxy AI.

La finalul prezentării, Samsung a arătat și un nou dispozitiv în exclusivitate, un telefon mai subțire decât cele 3 modele noi, numit Galaxy S25 Edge. Rămâne de văzut ce se va afla despre telefonul nou.

Sursă foto: Samsung / YouTube

Funcții noi Galaxy AI și colaborarea cu Google

Samsung a subliniat faptul că telefoanele cu Galaxy AI suportă acum funcții în 20 de limbi, inclusiv în limba română. Astfel, utilizatorii pot folosi funcții ca Interpreter sau Call Transcript, Writing Assist și Drawing Assist pe dispozitiv și în limba română. Totodată, aceștia pot folosi AI Select pentru a selecta text sau imagini de pe ecran și pentru a afla contexte, pentru a rescrie mesaje sau pentru a reimagina poze cu inteligență artificială.

O altă funcție nouă este Now Brief, o nouă interfață destinată informațiilor relevante pentru utilizatori, cum ar fi vremea, remindere, alarme, calendar, chiar și informații despre sporturi sau evenimente live, cu ajutorul Google. Aceste date sunt disponibile și în partea de jos a ecranului blocat, în formă de „pilulă”, numită Now Bar.

Noul Now Brief este creat prin Personal Data Engine și tehnologia de „grafice de cunoștințe” („knowledge graphs”), la care are acces în urma achiziției din iulie 2024 a startup-ului Oxford Semantic Technologies, despre care am mai scris pe StartupCafe.ro.

Pentru editarea conținutului video, telefoanele au Audio Eraser, funcție care detectează și împarte tipurile de sunet captate de microfon și lasă opțiunea utilizatorilor de a elimina sunetele de fundal din videoclipuri.

Parteneriatul cu Google rezultă în câteva funcții noi și exclusive momentan – seria Galaxy S25 va fi prima care va avea integrate în Gemini câteva funcții din Project Astra, respectiv analiza live a ecranului și a capturii video. Totodată, Gemini va fi integrat cu aplicațiile Samsung Calendar, Notes, Reminder și Clock și va executa cerințe mai complexe.

Samsung Galaxy S25 și Galaxy S25+. Specificații

Display de 6,2 inch Full HD+ /6,7 inch, QHD+

Android 15 cu OneUI 7

Camere principale - 12 MP Ultra-Wide, 50 MP Wide și un Telephoto de 10 MP, 3x zoom optic

Cameră frontală - 12 MP

Memorie RAM 12 GB

Stocare internă - 128 GB (numai pe S25), 256 GB, 512 GB

Baterie de 4.000/4.900 mAh

Încărcare de până la 25W pe S25 / 45W pe S25+

Rezistență la apă și praf IP68

Conectivitate - 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Telefoanele vin în culorile Navy, Silver Shadow, Icyblue și Mint, iar exclusiv pe site-ul Samsung pot fi găsite în culorile Blue Black, Coral Red și Pink Gold. Prețul de pornire al S25 cu 128 GB stocare este de 4.500 lei, iar S25+ cu 256 GB stocare este 5.700 lei.

Samsung Galaxy S25 Ultra. Specificații

Display de 6,9 inch, QHD+

Android 15 cu OneUI 7

Camere principale - 50 MP Ultra-Wide, 200 MP Wide, 50 MP Telephoto pentru zoom optic 5x și 10 MP Telephoto pentru zoom optic 3x

Cameră frontală - 12 MP

Memorie RAM 12 GB

Stocare internă - 256 GB, 512 GB, 1 TB

Baterie de 5.000 mAh

Încărcare de până la 45W

Rezistență la apă și praf IP68

Conectivitate - 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Modelul Ultra are în construcția sa titan și materialul Corning Gorilla Armor 2, care este mai durabil decât sticla, conform spuselor Samsung. Acesta combină sticla ceramică cu un tratament de suprafață antireflexie, pentru rezistență mai mare la șocuri.

Modelul vine în culorile Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver și Titanium Gray, cu variantele exclusive pe site-ul Samsung Titanium Jetblack, Titanium Jadegreen și Titanium Pinkgold. Prețul de pornire al unui model Galaxy S25 Ultra cu 256 GB stocare internă este 7.200 lei.

Telefoanele pot fi precomandate de azi, 22 ianuarie, iar acestea vor intra în magazine de pe 7 februarie.