Dezvoltarea departamentelor IT – Obiectivul principal al unui business modern- webPR

În numeroase cazuri, adaptabilitatea resurselor tehnologice din ultima perioadă în segmentul HORECA a reprezentat un pas major pentru dezvoltarea internă, dar în același timp un pas riscant din punct de vedere financiar. Astfel, prețul mare al componentelor hardware a generat o alegere importantă pentru fiecare business din domeniul HORECA. Totodată, au apărut două tabere: prima tabără a firmelor care au optat pentru cele mai performante dispozitive și cea de-a doua tabără care a preferat să economisească, achiziționând dispozitive mult mai prietenoase cu bugetul intern.

O soluție accesibilă pentru fiecare business și care păstrează performanțele la cel mai înalt nivel vine din partea producătorului american INTEL. Această soluție este reprezentată de Intel NUC, fiind minicomputere ce pot sunt pregătite să facă față celor mai solicitante sarcini de lucru.

Intel NUC 11 Office Kit

Orice business de succes dorește să aibă cele mai performante dispozitive pentru angajații săi. Performanța dispozitivelor ultraportabile poate fi limitată uneori de spațiul redus de care dispun componentele interne, dar și de temperatura ambientală care poate genera temperaturi extreme pentru gadgeturi. Intel NUC 11 este soluția care dorește să rezolve problema performanței dispozitivelor ultraportabile dedicate productivității.

Smart HORECA

Odată cu trecerea mediului de business in mediul online, numeroase companii tind să aleagă variante cat mai avansate din punct de vedere tehnologic în derularea activităților lor pentru a ține pasul cu inovațiile.

Una dintre industriile in care se remarca un mediu favorabil de utilizare a noii tehnologii este cel HORECA, un mediu in continua dezvoltare și mereu in căutarea eficienței. Pentru a face un pas către viitor în noile inovații ai nevoie de un sistem de procesare a datelor potent care sa iți ofere multe posibilități de dezvoltare, un dispozitiv eficient. Minicomputerele Intel NUC 11 sau pe numele lor complet NUC 11 TNKi3, NUC 11 TNKv5 și NUC 11 TNKv7 sunt alternative de buget și performanță care aduc un plus semnificativ de productivitate business-ului tău. De ce să alegi minicomputerul Intel NUC 11? Un dispozitiv mic, cu caracteristici puternice, NUC 11th oferă performanța unui computer de ultimă generație, în ciuda dimensiunilor sale. Activitățile de multitasking pot fi mult mai ușoare datorită conectivității multimedia, suportând până la patru monitoare simultan prin intermediul porturilor HDM și USB C. Pe lângă specificaților sale puternice, un avantaj semnificativ îl reprezintă spațiul mic pe care îl ocupă, făcându-l insesizabil ceea ce îl face perfect pentru domeniul HORECA, fie ca este amplasat în birouri în care fiecare metru trebuie folosit eficient, fie utilizat pentru a facilita relațiile cu clienții.

Configurație Intel NUC 11

Versiunile Intel NUC 11 pot fi:

Procesor: Intel Core Rocket Lake i3/i5/i7

Placă video: Iris Xe Graphics (integrată)

Suport memorie RAM: până la 64 Gb

Dimensiuni: 117 x 112 x 37/56 mm

Stocare internă (NVMe): 500 Gb

Sistem de operare: Windows 10, Windows 10 IoT Enterprise, Red Hat Linux,

Tehnologii: două porturi USB 3.2 (frontale), Ethernet, Bluetooth 4.2 și WI-FI 6, două porturi USB C, două porturi HDMI (2.0), un port 1x Thunderbolt™ 4.

Slot cart SSD: NVMe

Implementare Intel NUC 11

Configurația principală poate fi extinsă cu piese compatibile pentru a îmbunătății tehnologiile din domeniul HORECA, de procesare ori de adăuga diverse porturi de conexiune multimedia.

Astfel, atuul lui Intel NUC 11 este faptul poate deveni foarte versatil în orice domeniu de business. Memoria RAM a mini computerului suportă upgrade până la 64 Gb, iar stocarea internă poate configurată în funcție de buget și nevoile tale sau ale angajaților din compania ta. Chiar dacă nu are în configurația sa un GPU, îi poți atașa cu ușurință o placă video de cea mai generație pentru un boost de grafică în business-ului tău. De asemenea, NUC 11 poate funcționa fără oprire și este un dispozitiv excelent pentru a rula conținut multimedia în spațiile indoor.

Așadar, cele trei versiuni Intel NUC 11 pot fi o soluție foarte eficientă și versatilă pentru a înlocui desktop-urile voluminoase și laptopurile grele. Acestea cântăresc în jur 510 grame, cea grea fiind configurația cu I7. Totodată, performanțele și numeroasele porturi de conectică ale sistemului îl plasează într-o sferă a dispozitivilor esențiale unui business de succes.

Intel NUC 11 – poate fi cumpărat din rețeaua de parteneri ASBIS Romania, distribuitor oficial în țara noastră al kit-urilor Intel NUC.