Rezultate Măsura 1-2022: LISTA preliminară a firmelor calificate la microgranturile de 5.000 EUR fiecare- ultimul număr RUE care prinde buget momentan

S-a afișat lista preliminară a firmelor calificate la ajutoarele de stat de câte 5.000 de euro, în urma pre-evaluării automate a aplicanților eligibili la Măsura 1 -microgranturi de capital de lucru pentru sectorul agro-alimentar, în baza OUG 61/2022, dar atenție și la termenele de contestații, clarificări și semnare a contractelor de finanțare!

Sunt 10.000 firme calificate la finanțare, în urma pre-evaluării automate, din totalul de 32.153 de aplicanți. Conform listei preliminare întocmite de APIA în urma evaluării automate, ultimul solicitant eligubil care se încadrează în bugetul de 50 milioane euro este la nr. de ordine 10455: ILLE IOAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ.

În total, în urma pre-evaluării automate au fost găsiți 31.200 de solicitanți care erau eligibili, dar numai primii 10.000 prind bani din bugetul disponibil. Alți 953 de solicitanți au fost respinși automat ca nerespectând criteriile de eligbilitate. Atenție, că se pot face contestații și verificări ulterioare!

Consultă AICI lista rezultatelor preliminare la Măsura 1 - microgranturi de capital de lucru de câte 5.000 euro pentru SRL, PFA, întreprinderi individuale și familiale din sectorul agro-alimentar.

Consultă AICI Ghidul solicitantului Măsurii 1-2022 și anexele sale.

„Lista nominala cu cererile de finantare depuse in cadrul apelului pentru masura de microgranturi, in conformitate cu datele primite de la administratorul tehnic al platformei IMM RECOVER. Precizam ca aceasta cuprinde toate cererile de finantare depuse, precum si pre evaluarea realizata de sistemul informatic. In ceea ce priveste lista finala a beneficiarilor, se va tine cont de prevederile art.8 din OUG nr.61/2022 "Cererile de finantare depuse in cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finantare in ordinea depunerii cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite in Ghidul solicitantului, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si in limita fondurilor alocate conf art. 4 alin (2)" - au transmis Ministerul Agriculturii și agenția sa de plăți, APIA.