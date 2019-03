De la trenulețe la world wide web: inventatorul care a făcut posibil internetul așa cum îl știi azi - Idei si antreprenori - StartupCafe.ro

"Am făcut niște dispozitive electronice pentru a controla trenulețele. Apoi am ajuns să mă interesez mai mult de electronică decât de trenuri. Mai târziu, când eram la facultate, am făcut un computer dintr-un televizor vechi”. Iată cum a ajuns Tim Barners-Lee să creeze world wide web, tehnologia care stă la baza Internetului de azi.

Tim Berners-Lee s-a născut la Londra, pe 8 iunie 1955 într-o familie de specialiști în computere.

Și-a luat licența în fizică la Queen’s College, Universitatea Oxford iar primul său job a fost la o tipografie.

A devenit contractor independent pentru CERN - Centrul European de Cercetări Nucleare care operează cel mai mare accelerator de particule din lume. Aici și-a dat seama că cercetătorii din diferite părți ale lumii au nevoie de o soluție pentru a face, mai ușor, schimb de informații.

Tim Berners-Lee s-a uitat mai atent la o tehnologie care exista deja: hypertextul, un limbaj care permitea distribuirea electronică a textelor. Rețeaua de computere conectate - internetul de la acea vreme - exista încă din anii ‘60 dar Tim căuta o rezolvare mai eficientă pentru accesul la informație.

”Existau diverse informații, pe computere diferite, dar trebuia să te conectezi la acele la computere pentru a ajunge la ea. De asemenea, trebuia să înveți să folosești programe diferite, pe fiecare calculator. Adesea era mai ușor să te duci și să întrebi direct oamenii, la cafea", își amintește Tim.

Așa a apărut ideea domeniilor și folosirea nodurilor existente din rețeaua de computere - care se extindea rapid - în combinație cu hypertextul, tehnologia deja existentă.

”Vagă, dar interesantă”

În martie 1989, Tim Berners-Lee își prezenta viziunea într-un document intitulat "Gestionarea informației: o propunere". Șeful său, de la acea vreme, Mike Sendall, a privit sceptic propunerea și a notat pe coperta documentului "Vagă, dar interesantă".

World Wide Web nu a fost niciodată un proiect oficial CERN, dar Mike a reușit să-i ofere lui Tim timp să lucreze la el în septembrie 1990. Tim a început să lucreze cu un computer NeXT, unul dintre produsele timpurii ale lui Steve Jobs, alt vizionar și inovator din lumea tehnologiei.

În 1990, cu ajutorul lui Robert Cailliau, Tim a produs prima versiune a World Wide Web, primul browser web și primul server web. A fost pusă online în 1991. "Info.cern.ch" a fost adresa primului site web și server web din lume, care rula pe un computer NeXT de la CERN.

Prima adresă a paginii web a fost http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html.

În esență, contribuția tehnologiei World Wide Web a fost aceea de a facilita accesul publicului la pagini scrise în hypertext, oriunde pe internet.

Elementele esențiale ale acestei noi dezvoltări au fost:

Un sistem universal pentru recunoașterea locației paginilor Web (Uniform Resource Locator, URL)

HTML - Limbajul de bază pentru publicarea paginilor web.

Protocolul de transfer hypertext (HTTP) - care permite accesarea paginilor web, la cerere.

În 1994, Tim Berners-Lee a înființat W3C (World Wide Web Consortium) la Laboratorul de Informatică de la MIT - Institutul de Tehnologie din Massachusetts, Boston.

Organizația încearcă să îmbunătățească calitatea și standardul rețelei web. Ar fi putut încerca să-și monetize creația, dar a decis să ofere web-ului larg fără brevet și fără redevențe.

Pentru contribuția sa Tim Berners-Lee a fost înnobilat pe 16 iulie 2004 cu titlul de Sir și a primit ordinul de Cavaler al Imperiului Britanic în grad de Comandor de către regina Elisabeta a II-a.

Creatorul World Wide Web a decis să marcheze aniversarea celor 30 de ani de la crearea tehnologiei printr-o călătorie de 30 de ore care începe pe 12 martie la CERN, continuă la Londra și se încheie pe 13 martie, în Lagos, Nigeria.

CERN Geneva organizează în dimineața zilei de 12 martie, o dezbatere în care Sir Tim Berners-Lee va discuta despre impactului World Wide Web-ul în ultimii 30 de ani.

În aceeași zi, în parteneriat cu Muzeul de Științe din Londra, Fundația Web găzduiește o seară de conversație cu Sir Tim, care împreună cu alți lideri în domeniul științei, tehnologiei și politicii vor discuta despre modul în care web-ul ne-a schimbat viața și ce putem pentru a-l proteja.

Evenimentul va fi transmis LIVE și va putea fi urmărit și pe StartupCafe.ro de la ora 19.00, ora Bucureștiului.

În Lagos, Sir Tim și co-fondatoarea Fundației Web Foundation, Rosemary Leith, vor vizita Centrul pentru abilități de tehnologie pentru femei (W.TEC), care lucrează pentru creșterea noii generații de creatori de tehnologie, antreprenori și lideri. O altă vizită este programatp la Centrul de creație (CcHub), unde tehnologii și antreprenori sociali lucrează pentru a rezolva probleme sociale din Nigeria.

