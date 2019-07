Cursuri de programare cu recomandare de angajare. Cum te fac programator într-un an

Un grup de profesioniști în domeniul IT, între care doi doctoranzi în inteligență artificială și machine learning, a lansat un program intensiv de cursuri de programare cu șanse de angajare, după absolvire, în mari companii IT.

Promisiunea fondatorilor este că, după un an de cursuri de programare în limbaje precum C, C++, ASP.net, Python ori JavaScript, cei care învață serios și trec examenele vor fi recomandați pentru interviuri de angajare la companii de IT care caută programatori.

Laur Neagu, fost trainer la Academia Microsoft din București și unul dintre fondatorii grupului spune că idea cursurilor a fost aceea de a scoate pe piața job-urilor din IT oameni cu șanse reale de angajare, nu doar deținători de diplome.

StartupCafe.ro: La ce v-ați gândit când ați dat drumul la seria asta de cursuri, pentru viitor programatori.

Laur Neagu: Ce ne dorim cu proiectul acesta este să reușim să aducem oameni în piața de IT, într-o piață neacoperită, în momentul ăsta, suficient, de către universități.

StartupCafe.ro: Cam cât ar fi deficitul de oameni, la momentul acesta?

Laur Neagu: Peste o sută de mii de oameni. 120 - 130.000. Cam acesta este cifra în momentul ăsta și facultățile nu pot să facă față. Mai mult decât atât, sunt oameni care vor să încerce ceva nou și noi le oferim posibilitatea asta, de a încerca cursuri de programare.

StartupCafe.ro: Sunt oameni care au vreo cunoștință de programare? Îi luați de la zero?

Laur Neagu: Scopul nostru este ca oamenii care încep cursurile să nu aibă nicio formare profesională în zona de programare.

Așadar, începem de la zero, cu noțiunile de bază și timp de un an de zile, cât durează proiectul, îi luăm pas cu pas ca, într-un final, ei să poată profesa ca un junior developer în cadrul unei companii.

StartupCafe.ro: La ce vârstă se mai poate învăța programare?

Laur Neagu: Aș spune că noi targetam persoanele de la liceu, 17-18 ani, până la 40 de ani, deși avem cazuri de oameni și mai vârstnici de atât care încearcă și vom vedea, pentru că, pe parcurs, noi le vom spune ”OK puteți merge mai departe sau nu”, în decursul anului de studiu.

StartupCafe.ro: Să presupunem că vine cineva care are formație mai degrabă umanistă, nu își găsește locul în piață și se gândește: ”poate ar fi cazul să mă reprofilez”. Are vreo șansă să învețe?

Laur Neagu: Știm și cazuri de succes. În București, în companii bucureștene, sunt oameni chiar de la teologie - am avut un coleg, într-o companie anterioară, care acum este programator, pe partea de front end - deci sunt și cazuri de succes.

Din punctul nostru de vedere contează foarte mult pasiunea fiecărei persoane. Dacă pune pasiune în ceea ce face și chiar îi place asta va persevera și va reuși, într-un final.

StartupCafe.ro: Ce învață, ce limbaje de programare îi învățați voi, cum îi pregătiți?

Laur Neagu: Anul de programare e împărțit în patru module de câte trei luni. La primul modul se învață fundamentele programării și le vom aplica în limbajul C, C++, programare procedurală.

Apoi modulul 2, C Sharp, e un limbaj de la Microsoft care implementează programare orientată pe obiect.

Modulul 3 e partea de front end în care facem JavaScript și tehnologii de front end și Modulul 4 integrează practic Modulul 2 și 3 în dezvoltarea unei aplicații complete, aplicație web, în tehnologia ASP.net, care este foarte cerută în București.

StartupCafe.ro: Sunt multe școli de programare, academii își spun unele...a mai apărut încă una. Cu ce va diferențiați voi de ceilalți?

Laur Neagu: Beneficiile pe care le aducem noi cu proiectul acesta, din punctul nostru de vedere: unul este că avem formare academică puternică. Eu, în prezent, sunt doctorand în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, la fel un coleg alături de care am pregătit curricula, e tot doctorand, în Machine Learning.

Avem, de asemenea, oameni din business care sunt alături de noi pentru a face curricula cât mai practică - pentru că noi avem formare academică dar încercăm să o facem cât mai practică - și am pregătit anul acesta cât mai bine astfel încât, la final, oamenii să performeze.

Mai mult decât atât, este și faptul că vrem să închidem cercul. Asta înseamnă că noi ne dorim ca cei care absolvă programul nostru să se și angajeze la companiile noastre partenere.

În momentul ăsta avem 12 cred că, de ieri, 13 companii partenere cu care lucrăm și de la care avem, în timp real, status-ul de număr de locuri disponibile în companiile lor. Procentul pe care îl dorim este de un 25-30 la sută din cursanți să termine anul și ei, mai departe, să fie angajați la companiile partenere.

Noi ce putem face, în final, pentru cei care termină anul, este să-i ducem la companii și ei să dea interviuri acolo, să fie pregătiți pentru ele cât mai bine.

StartupCafe.ro: Voi îi duceți la interviuri, îi recomandați?

Laur Neagu: Da, cu recomandare, pentru că noi știm pozițiile deschise, avem contacte deja cu HR-ul de la companii și spunem: ”OK, o să-ți vină un om care este bun pentru partea asta”.

StartupCafe.ro: Ce garanții are compania care caută oameni pe piața muncii că ceea ce se face la voi se face temeinic și nu e doar o altă diplomă, cu o ștampilă, pe care scrie programator și, de fapt, la testul de lucru, candidatul nu prea dă rezultate.

Laur Neagu: Sâmbătă (n.r. – 29 iunie 2019) am avut lansarea în Pitești - pentru că suntem în mai multe județe din țară - și chiar le-am spus cursanților: ”dacă ați venit aici să vă luați diploma, noi nu suntem o fabrică de diplome, așa că cine a venit pentru diplomă, să plece acasă”. Au început să râdă, nimeni nu s-a ridicat să plece.

Cum garantăm noi asta? Noi, ca persoane. Trainerii și, de fapt, calitatea pe care vrem să o producem va fi cea care va conta.

Pentru că noi dacă avem parteneriatul cu firma și aducem oameni care nu sunt de calitate, în timp, o să ne taie legătura și nu o să mai putem colabora cu ei. Și asta e valoarea pe care vrem să o aducem. Noi vrem să scoatem doar oameni de calitate.

StartupCafe.ro: Vorbeam la început de un deficit de 100 -120 de mii de oameni pe specializarea IT. Există niște specializări IT deficitare, un anumit tip de specializare, pe anumite limbaje de programare sau anumite abilități?

Laur Neagu: Cred că este suficient să deschideți, oricare dintre voi, BestJobs și să căutați la joburi. Pe partea de dezvoltare Web, e un deficit incredibil.

Eu sunt abonat la BestJobs și, zi de zi, îmi intră update-uri de câte 20-30 de joburi pe zi de dezvoltator de platforme web, care sunt ceruți la diverse companii.

Asta aș vedea zona cea mai de interes - partea de programare web pe care marșăm la început - dar, desigur, sunt și alte zone, de aplicații mobile care acum ușor, ușor, revin și ele, oarecum... website-uri.... Deci, toată partea asta de tehnologii web este foarte de interes și pe asta marșăm la început.

StartupCafe.ro: Spuneai de un program la Pitești, luna viitoare începeți în București...Sunt orașe unde deficitul de programatori e mai mare?

Laur Neagu: Bucureștiul este orașul este cel mai de interes dar și aici, pe partea de academii de cursuri, este o concurență foarte mare. Noi ne am propus, la început, să începem cu provincia dar în orașe care sunt lângă București pentru a ne fi și nouă ușor cu deplasarea și unde nu există academii de acest fel.

Am ales Piteștiul pentru că e foarte aproape de București și sunt și câteva companii - una dintre ele, cea mai cunoscută, este Endava care în momentul ăsta are multe poziții deschise în Pitești - și ne dorim ca cei care vor absolvi cursul nostru să fie angajați mai departe la companiile din Pitești.

Ca profil de oraș trebuie să aibă companii de IT sau ca persoanele să fie suficient de aproape de un oraș care are companii de IT, unde se pot angaja.

Avem lansarea din București, unde avem un partener puternic alături de care vom lucra și care ne va susține în desfășurarea cursurilor. Și plănuim și o lansare și în Ploiești.

Așadar, încercăm să avem trei orașe în zona asta de aici, din zona Munteniei, iar de la începutul anului viitor plănuim o lansare și în zona Ardealului, în zona Clujului și orașele de lângă, de acolo.

Va trebui să găsim oameni de acolo, parteneri, dar avem un sprijin puternic și de acolo; sunt universități puternice, în care vom găsi oameni de încredere.

StartupCafe.ro: Absolvenții de liceu. Marea lor problemă e că dacă nu se orientează către o facultate de profil rămân, cumva, în afara pieței muncii. Ce urmăriți la un absolvent de liceu? Vă uitați, de pildă, să aibă BAC-ul luat?

Laur Neagu: La lansarea din Pitești, a venit o persoană cu opt clase. Și a spus că el are un prieten în Londra care este programator și care i-a garantat că, dacă el învață, cât de cât, programare, îl ia în Londra și îi dă un post de junior. I-am spus: ”Nu o să te dau afară. Scopul era să ai minim studiile liceale. Vreau să te văd cum evoluezi”.

La fiecare trei luni vom da un examen, de trecere mai departe, exact ca la universitate. Dacă după trei luni de zile nu va promova, fie are opțiunea să o mai ia odată de la capăt, sau să renunțe.

Am spus studii liceale pentru că ai nevoie de un pic de fundament de pregătire mai intensă, dar lăsăm oricui oportunitatea de a încerca și, dacă nu va reuși, va vedea el însuși că nu va reuși.

StartupCafe.ro: Toată povestea asta nu e pe gratis. Se plătesc cursurile, cât costă să ajung la final, cu o șansă reală, să mă pun la masă cu un angajator?

Laur Neagu: Sunt câte 4 ore pe săptămână, deci 16 ore pe lună și costul lunar este de 400 de lei, timp de un an de zile.

Costul total al cursului este de 1.000 de euro. Însemnând că în anul acesta veți investi 1.000 de euro care, dacă luăm din perspectiva unui job în IT se recuperează cam într-o lună și jumătate ca junior. Și, cam asta e lucrul pe care ni-l propunem. Cei care reușesc, să reușească să își amortizeze investiția; cei care nu reușesc, nu măcar știu că drumul acesta nu e pentru ei. Vrem ca, la final, ei să și asume faptul că nu pot să fie programatori. ”Am încercat, n-am putut și am închis discuția”.

StartupCafe.ro: Pentru voi e un business?

Laur Neagu: Este un business dar îl vedem din perspectiva business-ului cu parteneri. Pentru că noi vom avea un bonus de recrutare a fiecărui angajat.

Banii pe care îi vom lua de la cursanți vor fi pentru deplasări, pentru mâncare, pentru închiriere și așa mai departe. Nu este business în direcția asta, ci în a crea valoare în piață.

StartupCafe.ro: Trebuie să vin cu un laptop după mine? Ce trebuie să aduc?

Laur Neagu: Agendele și pixurile le punem noi la dispoziție, la fel și laptop-urile. Avem laptopuri pe care le puteți folosi.

Recomandarea este ca persoanele să vină cu laptop-ul personal pentru a putea lucra și acasă în același mediu configurat. Dar, cei care vor să lucreze doar la cursuri, pot folosi laptopurile noastre.