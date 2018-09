Din Tanzania la Roman, cu o afacere pentru cei care caută colegi de apartament - Idei si antreprenori - StartupCafe.ro

După 10 ani de muncă și călătorii prin lume, o româncă și un norvegian au decis să se stabilească în Romania, la Roman și să înceapă o afacere ”în domeniul economiei de acces”, cum o descriu tinerii antreprenori. În această vară, au lansat o platformă web prin care, deocamdată, tinerii își pot găsi colegi de apartament. Iată care e filosofia afacerii, viziunea antreprenorilor și cum își propun ei să facă bani din afacere.

Cine sunt fondatorii afacerii

Irina (din România) și Jon (din Norvegia) se declară ”doi visători care s-au întâlnit întâmplător în 2007, undeva lângă Veneția și care au decis să exploreze lumea împreună”. Irina Mihălcuț spune că au călătorit mult, pe 4 continente, în peste 25 de țări: Tanzania, Coreea de Sud, Malta, Malaezia, Argentina, Uruguay, Belgia, Franța..

După 10 ani de călătorii și experiențe prin lumea largă, în 2016, au decis să se stabilească în Roman (orașul natal al Irinei) să-și facă o firmă și să dezvolte primului lor proiect antreprenorial inspirat din experiențele lor în materie de închiriat locuințe sau găsit colegi de apartament.

”Elementul principal ce stă la baza creării acestui proiect este dorința noastră de a construi o platformă online unică unde un utilizator să poată regăsi o varietate de servicii care se încadrează în conceptul economiei de acces. Un utilizator va putea, de exemplu, să caute o cameră de închiriat, dar în același timp va putea să și ofere, de pildă, servicii de fotografiere sau să ofere o cursă cu mașina sa”, explică antreprenoarea.

Înainte de a se muta la Roman, atât Irina cât și Jon, au lucrat ca manageri și administratori de proiecte în sectorul umanitar și cel al cooperării pentru dezvoltare. ”Am colaborat în diferite țări de pe mapamond cu entități locale și cu organizații internaționale (…), precum: IOM și UNHCR, încercând să apărăm drepturile celor mai vulnerabili oameni și, în același timp, să contribuim la îmbunătățirea vieții lor” spune Irina.

Startupcafe.ro: Ce v-a determinat să porniți pe cont propriu?

Ideea construirii propriei noastre companii s-a conturat de-a lungul anilor, pe măsură ce ne-am mutat dintr-o țară în alta. În 2016, după terminarea proiectelor la care lucram în Tanzania, ne-am dat seama că, în sfârșit, avem o posibilitate unică de a transforma visul nostru într-un proiect real.

În acel moment, ne bazam pe o vastă experiență în tranzacțiile din sectorul economiei de acces, aveam niște economii, aveam timp și, cel mai important, aveam un loc în România unde puteam începe să construim ceva pe cont propriu, fără prea multe cheltuieli.

Startupcafe.ro: Cu câți bani ați pornit afacerea?

Am pornit cu un buget de aproximativ 10.000 de euro, numai din economii personale. Lucrăm din greu pentru a menține un echilibru între o austeritate autoimpusă și o bună calitate a vieții în timp ce lucrăm la acest proiect, astfel încât să ne ajungă resursele pe o perioadă cât mai îndelungată.

Ne considerăm un ”indie development studio” pentru că, în afară de economiile noastre personale, nu avem alte surse de finanțare. Pentru moment, nu avem dorința și nici capacitatea de a lucra în mod activ pentru a căuta alte oportunități de finanțare. Am vrut să ne concentrăm pe dezvoltarea produsului și a modelului nostru de afaceri, nu să scriem discursuri sau aplicații pentru finanțări.

Motivul pentru care am decis să acționăm astfel este legat de faptul că succesul afacerii noastre nu este condiționat în întregime de profit. Suntem conștienți că generarea unui profit este importantă, legitimă și necesară, însă nu vrem să ne regăsim într-o situație în care am fi obligați să luăm decizii cu care nu suntem de acord, doar datorită faptului că avem de a face cu investitori conduși numai de dorința de a face profit și de a crește afacerea. Considerăm că doar așa ne vom păstra independența în a dezvolta un proiect de calitate orientat către oameni și nu pe goana după fonduri.

Startupcafe.ro: Cum funcționează aplicația?

1. Platforma este bilingvă (română și engleză);

2. Lucrăm continuu pentru a contribui la consolidarea respectului pentru valorile umane. De exemplu, la înscrierea pe site utilizatorii trebuie să declare că toți oamenii sun egali și că sunt împotriva oricărei forme de discriminare;

3. Am inclus un sistem de evaluări a interacțiunii dintre utilizatori pentru a contribui la o mai mare responsabilizare a oamenilor;

4. Am creat un sistem de potrivire a anunțurilor pentru ca utilizatorii să găsească, cât mai repede și cu cât mai puține costuri, exact ceea ce caută.

Orice persoană care a împlinit vârsta de 16 ani se poate înregistra, poate crea un profil de utilizator, poate plasa anunțuri și îi poate contacta pe ceilalți utilizatori de pe platforma noastră, în mod gratuit. Oferim de asemenea și o serie de opțiuni extra, care sunt disponibile numai pentru utilizatorii care vor plăti pentru a-și schimba contul de la statutul de tip Bronze, pe care l-au primit automat la înregistrarea pe site-ul nostru, la un statut premium de tip Silver sau Gold.

De exemplu, un utilizator cu un statut de tip Bronze va putea trimite mesaje către toate tipurile de utilizatori, dar va putea citi numai mesajele primite de la un utilizator Gold. Pe de altă parte, un utilizator cu statut de tip Gold va putea citi mesajele primite de la toți utilizatorii, indiferent de tipul lor de statut.

Filosofia din spatele proiectului nostru se bazează pe puternice valori umane, pe furnizarea unui serviciu util pentru un preț corect și pe dorința de a contribui în mod pozitiv la dezvoltarea societății în care trăim.

Startupcafe.ro: De ce ați ales acest tip de afacere? Cum v-ați documentat?

După ce am lucrat, trăit și călătorit pentru mult timp în jurul lumii am învățat un lucru foarte important: a împărți cu cei din jur înseamnă să-ți pese de lumea în care trăiești! Am ales să construim o platformă online dedicată serviciilor din cadrul economiei de acces, datorită experiențelor noastre personale privind locuitul cu colegi de apartament, călătoritul în autovehicule partajate sau folosirea abilităților personale pentru a-i ajuta pe cei din jur.

Am făcut o analiză de piață prealabilă și am realizat că, în prezent, în România nu există nimic asemănător ideii noastre, aceea de a crea o platformă unică dedicată unei multitudini de servicii din sfera economiei colaborative. Aplicația noastră inițială (“Caut coleg de apartament”), modelul nostru de profit și sistemul nostru de plăți se bazează pe un model care am văzut că a avut succes în alte țări europene (Belgia și Franța).

Rămâne de văzut dacă va avea succes și în România și dacă va fi o investiție înțeleaptă sau nu.

Nu am mai făcut alte cercetări de piață. Am decis să nu investim energia și resursele în sondaje și în a adapta proiectul nostru așteptărilor unui public ne-experimentat în tranzacții din sfera economiei de acces. Am hotărât să punem în aplicare ceea ce am văzut că funcționeză în alte țări și abia apoi să adaptăm proiectul nostru, în funcție de reacțiile utilizatorilor.

Startupcafe.ro: De ce ați ales să faceți o afacere online?

Ideea unei afaceri online ne-a venit de la bun început. Construirea unei afaceri care să nu se bazeze pe active fixe și pe un loc de muncă fix se potrivește perfect stilului nostru de viață nomadă. Visul nostru e să putem dezvolta și administra afacerea de oriunde din lume. În acest fel, putem continua să descoperim țări și culturi noi și în același timp putem să lucrăm la proiectele noastre.

Startupcafe.ro: Cum ați pornit? În ce ați investit mai întâi? Cum ați utilizat capitalul de pornire?

Am avut un început soft, bazat pe principiul producție de tip lean. Dezvoltarea platformei a început cu ceva timp înainte de primăvara lui 2018 când am înregistrat compania în România. Dat fiind că suntem încă în curs de dezvoltare, înregistrarea companiei ar fi putut aștepta mai mult timp, dar a fost necesar acest pas pentru a rezerva numele companiei, pentru a avea o entitate juridică atunci când comunicăm la nivel oficial sau pentru a contracta cu terți, în cazul achiziționării de servicii necesare dezvoltării afacerii și platformei. În acest context, am decis să profităm de acest start precoce pentru a începe să construim o bază de clienți și de parteneri.

Aproape toate investițiile noastre inițiale au fost folosite pentru dezvoltarea acestei platforme online. Majoritatea capitalului nostru de pornire este investit în muncă (programare, dezvoltare proiect și marketing), iar restul acoperă cheltuielile ncesare achiziționării de servicii de la terți, cum ar fi: hosting, e-mailuri tranzacționale, administrarea domeniului web, etc. Compania nu deține active fixe.

Startupcafe.ro: Cum v-ați selectat angajații/colaboratorii?

Momentan, nu avem angajați și nici colaboratori. Noi fondatorii (n.r.: Irina și Jon), suntem singurii care lucrează la construirea companiei și la dezvoltarea platformei.

Startupcafe.ro: Care sunt cele mai mari probleme de care v-ați lovit la start?

Cea mai dificilă problemă cu care ne-am confruntat, până acum, a fost să învățăm să luptăm împotriva sentimentelor negative față de această inițiativă și să învățăm să credem în munca noastră și în proiectul pe care îl dezvoltăm. A crea un produs care îți ia mult timp să îl dezvolți înainte de a-l putea vinde, înseamnă o multitudine de ocazii în care să îți pierzi încredere de sine.

Uneori a fost extrem de tentant să alegem din nou un job fix și un salariu sigur. Asumarea riscului de a construi o afacere pe cont propriu presupune niște costuri recurente, atât pe plan financiar dar mai ales pe plan emoțional, care trebuie suportate în fiecare zi de echipa noastră.

Am dori să comparăm această experiență cu cea a unui artist: ești un eșec până în momentul în care vei deveni un succes :-)

O altă problemă cu care ne confruntăm zilnic este reprezentată de multitudinea și complexitatea sarcinilor de care trebuie să ne ocupăm. Din cauza faptului că suntem o echipă formată din doar două persoane, trebuie să acoperim toate aspectele legate de înființarea și gestionarea afacerii, dezvoltarea și promovarea proiectului, crearea de parteneriate și rezolvarea problemelor legate de interacțiunea cu clienții. Acest lucru poate fi copleșitor uneori, dar ne ajută în același timp să descoperim noi abilități și capacități pe care nu știam că le avem.

Ne-am ales cu multe dureri de cap și datorită faptului că suntem o echipă formată de un norvegian, obișnuit cu o piață de servicii și cu un mediu de afaceri complet diferite de cele din România, și de o româncă ce nu a locuit în România de mai bine de 10 ani. În timp ce acest lucru, bineînțeles, ne-a oferit șansa de a trăi experiențe unice și capacitatea de a avea idei valoroase, adesea ne-am trezit că navigăm cu greutate, în ape total necunoscute.

Deoarece ne dorim să creăm o platformă dedicată unor utilizatori cu idei progresive, pentru care politețea și respectul față de aproape sunt elemente cheie în comportamentul lor, am ales să includem și câteva elemente pe care unii oameni le pot considera ofensatoare. De exemplu, am primit feed-back negativ din partea unor "edgelords" (așa cum sunt numiți în slang-ul online) cu privire la includerea elementului "LGBT + friendly (n.r - Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) " în aplicația noastră dedicată căutarii colegilor de apartament sau a unei camere de închiriat.

E foarte dificil să găsim un echilibru perfect între idealurile noastre și opinia publică astfel încăt “să nu ne tăiem craca de sub picioare, de la început”, așa cum a comentat unul dintre utilizatorii noștri. Pentru noi este clar că un anumit segment al populației va decide din acest motiv să nu folosească platforma noastră. Pentru noi este OK dacă se va întâmpla așa. Credem cu tărie că prin atitudinea noastra progresivă putem contribui, cu certitudine, la crearea unui mediu mai bun pentru schimburile și interacțiunile sociale si de aceea nu vom fi afectați de astfel de reacții negative.

Tehnic vorbind, este copleșitor să dezvolți în doi un proiect care să fie compatibil cu mai multe tipuri de browsere și de dispozitive electronice. De exemplu, o mare parte a traficului ce ajunge pe platforma noastră provine de pe Facebook. Când un utilizator deschide un link, direct de pe Facebook, către platforma noastră, acesta se va deschide în browser-ul extrem de limitativ din aplicația celor de la Facebook. Acest lucru ne-a dat bătăi de cap și unele dintre problemele cu care ne-am confruntat (precum încărcarea, scalarea și rotirea imaginilor) nu am reușit nici acum să le rezolvăm. Este evident că Facebook a creat o aplicație ce conține un browser limitativ ca măsură anticoncurențială, dar vom face tot posibilul să rezolvăm această problemă.

Startupcafe.ro: Puteți descrie 3 greșeli care v-au afectat/costat cel mai mult, până acum?

Cea mai dificilă problemă cu care am avut de-a face până acum este legată de faptul că am tot stabilit termene limită nerealist de optimiste. Indiferent de cât de disciplinați am încercat să fim, întotdeauna apărea ceva care ne împiedica să ne îndeplinim sarcinile la timp. Aceasta ar fi greșeala care ne-a costat cel mai mult, deoarece am dezvoltat afacerea și platforma cu mari întârzieri.

O altă problemă care ar putea fi considerată o greșeală e faptul că nu ne-am lărgit echipa, cu cel puțin un alt membru. Deși este mult mai ușor să fii doar în doi când iei decizii, atunci când e vorba de rezolvarea tuturor problemelor și de îndeplinirea tuturor sarcinilor legate de gestionarea afacerii și de dezvoltarea proiectelor, am realizat că ar fi fost mult mai bine să avem o altă persoană în echipa noastră. Poate, având cel puțin un alt coleg, am fi putut economisi niște resurse și am fi putut dezvolta mult mai repede proiectul nostru.

O a treia greșeală este reprezentată de faptul că nu am reușit să menținem un entuziasm constant atunci când am vorbit despre afacerea noastră. Muncim foarte mult la acest proiect și nu ne-a fost întotdeauna ușor să menținem o atitudine pozitivă. Așa cum se întâmplă destul de des, persoanele care interacționează cu antreprenorii aflați la început de drum nu înțeleg motivul pentru care aceșția au decis să renunțe la locuri de muncă și la venituri sigure pentru a paria pe împlinirea unui vis.

Deoarece munca la un proiect ca așl nostru inseamnă mult timp și multă răbdare până ce vei obține rezultate tangibile, majoritatea celor din jurul nostru (în special membrii familiei) ne-a considerat niște iresponsabili, și poate că ar fi fost înțelept să le arătăm constant, cu pozitivitate, că ideea noastră are potențial și că merită să creadă în noi. Lipsa noastră de entuziasm constant i-a determinat pe mulți din jurul nostru să nu aibă încredere în noi, ceea ce făcut și pe noi să ne pierdem, adesea, încrederea în forțele noastre.

Startupcafe.ro: Cu ce vă diferențiați de alte afaceri similare? Cu ce veniți nou pe piață?

Probabil cel mai inovator aspect al proiectului nostru este reprezentat de algoritmul complex de potrivire a anunțurilor pe care l-am integrat platformei noastre. Toate aplicațiile noastre se bazează pe un algoritm de potrivire a anuțurilor care va permite utilizatorilor noștri să folosească un sistem unic de identificare rapidă a celor mai bune oferte. Am construit o platformă online axată pe o "potrivire soft și informată a anunțurilor", menită să reducă cât mai mult costurile suportate de utilizatorii noștri atunci când decid să facă o tranzacție.

În practică, alegem o arie de interes care are elemente sociale importante (cum ar fi de exemplu împărțirea unui apartament cu alte persoane), apoi încercăm să identificăm, să formulăm și să clasificăm aceste elemente, pentru ca în final să le trecem prin algoritmul dezvoltat de noi și să prezentăm utilizatorului rapid rezultatele.

În acest mod, cantitatea și nivelul de informație pe care un utilizator al platformei noastre le primește despre ofertele celorlalți utilizatori sunt extrem de mari în comparație cu ceea ce poate găsi în alte proiecte similare.

Cu un model de profit tradițional, simplu și transparent, vrem să ne asigurăm utilizatorii că nu avem niciun interes să folosim în mod abuziv informațiile lor personale sau să le influențăm comportamentul online, pe baza preferințelor expuse în anunțurile lor sau în funcție de istoricul acțiunilor lor de pe platforma noastră.

Un utilizator este «anonim» până când alege să iasă din anonimat. Acest lucru înseamnă că utilizatorul înregistrat nu va furniza niciodată datele sale de contact sau detalii personale în momentul creării profilului de utilizator sau a publicării anunțurilor.

Atunci când un utilizator primește un mesaj de la un alt utilizator, el poate decide până la ce nivel dorește să continuie cu interacțiunea, bazându-se pe impresia pe care o are despre expeditorul acelui mesaj. Impresia despre un utilizator se bazează pe profilul utilizatorului, pe evaluările primite de la alți utilizatori, pe istoricul interacțiunii avute deja cu acel utilizator și pe un algortim de potrivire a anunțurilor bazat pe o listă detaliată de informații.

În acest mod, oferim utilizatorilor noștri controlul total asupra informațiilor personale, permițându-le să decidă cu cine să interacționeze și când să furnizeze numele lor complet și datele lor de contact.

Startupcafe.ro: Câte comenzi aveți în medie pe lună? Care este valoarea medie a comezii?

Valoarea medie a unei comenzi pe platforma noastră este de 7 Euro. PerfectKLIK este o afacere cu mare potențial de expansiune. De fapt, unul dintre elementele esențiale care ne-au determinat să investim într-o astfel de idee, este faptul că posibilitățile de a continua expansiunea unui proiect online sunt aproape infinite.

Startupcafe.ro: Cum vă promovați? Ce canale folosiți?

Atunci când vine vorba de promovarea platformei putem spune că suntem încă în fază incipientă. Suntem însă surprinși în mod pozitiv de numărul de utilizatori pe care l-am obținut deja, doar cu ajutorul serviciilor Google și doar prin prezența platformei pe web.

Strategia noastră de marketing este dezvoltată pe trei niveluri:

Marketingul prin afiliere. Am dezvoltat propriul nostru program de afiliere prin intermediul căruia partenerii noștri pot primi comisioane pentru generarea de lead-uri.

Eforturile noastre inițiale privind dezvoltarea programului de afiliere constau în contactarea organizațiilor studențești, a ziarelor, a ONG-urilor și a altor persoane care au deja un public numeros, pentru a le invita să se înscrie în programul nostru.

Deși din observațiile noastre din afara României ne dăm seama că o astfel de metodă de marketing nu este încă des utilizată în România, credem că acest model de parteneriat va avea succes în viitorul apropiat.

Marketing online (n.r – social media). Suntem conștienți că este extrem de important să avem o prezență puternică și continuă pe canalele de social media (precum Facebook și Twitter). Atunci când vorbim despre marketing prin intermediul rețelelor de socializare, vorbim bineînțeles și despre multe încercări și greșeli, despre consum de timp și energie fără rezultate vizibile rapide. Dar cu siguranța această metodă de marketing ne oferă o șansă unică de a ne face cunoscuți și de a ne găsi clienții. Pay-per-click marketing, prin intermediul Google Adwords.

Pentru moment, noi ne ocupăm de promovarea proiectului. Lucrăm continuu ca să creștem organic, să obținem cât mai rapid o masă critică de utilizatori și, în același timp, încercăm să adaptăm deazvoltarea proiectului și strategia de marketing, în funcție de rezultatele obținute și bazându-ne pe feedback-ul primit de la utilizatorii noștri.

Startupcafe.ro: Ce ați experimentat? Ce a mers și ce nu a mers în strategia de promovare?

Suntem înca la început atunci când vine vorba de promovarea platformei și de aceea credem că este prea devreme să putem spune ce a funcționat și ce nu a mers în strategia de marketing adoptată de noi.

În afară de marketing-ul prin intermediul rețelelor de socializare, am încercat să experimentăm și promovarea proiectului nostru prin intermediul publicării gratuite de conținut editorial online, în baza unor parteneriate cu structuri de media ce încurajează start-up-urile. Mulți ne-au descurajat să încercăm o astfel de strategie de promovarea spunându-ne că în România nu există nicio structură de media care să accepte publicarea gratuită a unor articole despre start-up-uri.

Dar, din fericire, până acum am avut și experiențe pozitive. În acest moment am început să intensificăm eforturile în acestă direcție și sperăm ca în curând să aflăm mai multe despre această realitate.

Startupcafe.ro: Care sunt canalele de promovare care v-au ajutat cel mai mult și în care investiți constant?

Fără îndoială, marketingul prin intermediul rețelelor sociale.

Startupcafe.ro: Ce buget alocați lunar pentru marketing?

Acest lucru va deveni cuantificabil doar atunci când vom începe să utilizăm metoda de marketing de tip pay per click. Doar noi ne-am ocupat, până în prezent, de crearea materialelor de marketing și nu am cheltuit, deocamdată, nimic pentru publicitate.

Startupcafe.ro: Ce instrumente folosiți pentru a eficientiza comenzile și conversiile (în special în online)?

Toate instrumentele pe care le folosim pentru măsurarea lead-urilor, conversiilor și a eficacității strategiei noastre de marketing sunt dezvoltate de noi și formează o parte integrantă a interfeței noastre administrative.

Startupcafe.ro: Care este modelul de monetizare? Cum încasați banii?

Am ales un model de business prin care utilizatorii trebuie să plătească o taxă pentru a obține, pentru o perioadă limitată de timp, acces la serviciile rezervate utilizatorilor cu un statut de tip premium. Tipurile de abonament premium sunt împărțite în două categorii (Silver și Gold) și sunt caracterizate de diferite tipuri de perioade de timp. Plata taxei este non-recurentă și dă, pentru o anumită perioadă de timp, acces utilizatorilor la servicii de tip premium.

Totuși, accesul la majoritatea serviciilor de pe platforma noastră este gratuit. Un utilizator va fi motivat să platească pentru accesul la serviciile de tip premium doar după ce va vedea care sunt toate beneficiile de care se poate bucura pe platforma noastră și doar după ce va simți că merită să investească într-un statut de tip premium.

Startupcafe.ro: Cum plătesc clienții?

În prezent acceptăm ca plata pentru serviciile noastre să fie făcută prin cele mai populare carduri de credit, prin anumite carduri de debit și prin PayPal. Utilizatorii noștri pot achiziționa un Abonament de tip Premium prin intermediul sistemului nostru integrat de plăți de la Braintree, un furnizor de plăți online de renume mondial.

Startupcafe.ro: Ce planuri de dezvoltare aveți?

O parte din capitalul nostru de start-up este folosit pentru acoperirea costurilor privind serviciile online necesare funcționării platformei (servere, nume domeniu etc.). Restul capitalului de start-up este folosit pentru cheltuielile de zi cu zi ale celor doi fondatori, astfel încât să se poată concentra fără prea multe probleme pe managementul afacerii și pe dezvoltarea proiectului.

Am lansat platforma în vara anului 2018 odată cu prima aplicație, cea dedicată găsirii unor camere de închiriat sau a unor colegi de apartament, și la începutul toamnei lui 2018 ne propunem să integrăm pe platformă și serviciul dedicat închirierii de proprietăți. În plus, lucrăm la dezvoltarea unei noi aplicații bazată tot pe principiul economiei de acces, dedicată schimburilor de servicii variate, ca de exemplu: reparații minore la domiciliu, lucrări de tâmplărie de mici dimensiuni sau servicii de baby sitting.

Pentru moment, am adaptat platforma numai pentru piața românească, dar ne propunem ca în viitor să ne extindem și pe alte piețe internaționale.

Startupcafe.ro: Ce vă îngrijorează cel mai mult în ce privește climatul de afaceri?

Principala problemă cu mediul de afaceri din România nu e legată de birocrație (așa cum ne-am așteptat), ci mai degrabă e reprezentată de faptul că există un mediu politic nesigur și imprevizibil care amenință continuu antreprenorii.

Pe baza observațiilor noastre privind instabilitatea politică și schimbările fiscale care au avut loc în România în ultimii 2 ani, suntem îngrijorați de posibilitatea introducerii în mod subit a unei noi legislații cu un conținut vag și interpretabil. O astfel de lege poate fi aplicată în mod arbitrar antreprenorilor nefavorizați de guvern sau de marile structuri financiare din țară.