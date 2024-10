Viitorul economiei, tehnologiei și finanțelor dezbătut de lideri globali la  Impact Bucharest, prezentat de Mastercard

Impact Bucharest, prezentat de Mastercard, anunță agenda evenimentului care va avea loc pe 23-24 octombrie, în capitala României. Pe parcursul celor două zile, experți internaționali vor aborda teme de actualitate, precum cele mai recente tendințe din economie, finanțe, consolidarea competitivității tehnologiilor digitale europene și poziția regiunii Europei de Sud-Est (SEE).

Conferințele Impact se desfășoară în Polonia încă din 2016. Acestea sunt evenimente de mare anvergură ce creează un spațiu dedicat schimbului de idei, cunoștințe și networking, reunind vizionari, decidenți și experți din întreaga lume. Printre speakerii edițiilor poloneze ale Impact s-au numărat Michelle Obama, Sanna Marin, Timothy Snyder și Nassim Nicholas Taleb. „Un adevărat festival al schimbului de idei”, spun participanții despre eveniment, iar cuvintele lor sunt confirmate de numeroasele premii ale industriei internaționale de marketing și evenimente. În perioada 23-24 octombrie, capitala României va găzdui prima ediție internațională a evenimentului, având Mastercard ca partener. Timp de două zile, pe două scene simultan, se vor purta discuții despre viitorul digital, economia verde, banking și economia globală, tehnologia financiară și comerțul digital, sănătate, leadership, startup-uri, marketing și consumatori digitali.

Lideri în vremuri dificile de schimbare

Ar fi greu de găsit o poveste mai relevantă despre determinare și leadership în vremuri de schimbare decât povestea lui Nando Parrado, un om de afaceri uruguayan și speaker motivațional, unul dintre cei șaisprezece supraviețuitori ai zborului 571 al Forțelor Aeriene Uruguayene, care s-a prăbușit în Munții Anzi pe 13 octombrie 1972. Supraviețuitorii au așteptat în zadar să fie salvați în condiții extreme. După săptămâni de luptă pentru supraviețuire, în ciuda epuizării și a riscurilor, Parrado și Roberto Canessa au pornit să caute ajutor. Datorită acțiunii lor eroice, ceilalți supraviețuitori au fost salvați. Povestea a fost descrisă în cartea Miracol în Anzi și ecranizată în filmul nominalizat la Oscar Society of the Snow, iar protagonistul său va fi primul speaker de pe scena Impact Bucharest. În plus, ziua va include numeroase dezbateri cu experți de top în economie, servicii bancare globale, tehnologie, finanțe și sănătate.

Progresul medical și viitorul finanțelor internaționale

Discuția privind viitorul economiei din Europa de Sud-Est se anunță interesantă, cu participarea reprezentanților instituțiilor publice din regiune, inclusiv a lui Florin Spătaru, Consilier de stat în Cancelaria Prim-Ministrului României și a economistului de renume Prof. Daniel Dăianu, Președintele Consiliului Fiscal al României, autor a numeroase cărți și publicații în care a diagnosticat în repetate rânduri crize globale. Beatrice Cornacchia, Executive Vice President, Marketing and Communications, Asia Pacific, Europa, Orientul Mijlociu și Africa (APEMEA), Mastercard, va vorbi despre modul în care era inteligenței artificiale poate sprijini marketingul și creativitatea. Discuțiile despre integrarea și inovarea financiară în Europa de Sud-Est și viitorul finanțelor internaționale vor fi, de asemenea, pe agendă. Panelul pe teme de sănătate va adresa progresele medicale, noile medicamente și revoluția adusă de AI, cu discuții susținute, printre alții, de Alberto Costa de la Școala Europeană de Oncologie și Dimitrios Kalogeropoulos de la Fundația

Globală de Sănătate și Inovare Digitală. Într-o perioadă în care emisiunile culinare ating recorduri de popularitate pe platformele de streaming, pe scena Impact, cei mai importanți Chefs, inclusiv Daniel Canzian de la prestigioasa organizație JRE-Jeunes Restaurateurs, vor discuta, printre altele, despre modul în care gastronomia locală poate stimula turismul și atrage turiști interesați de servicii premium. Prima zi se va încheia cu un moment de networking în cadrul unui cocktail-party, deoarece Impact este, de asemenea, un loc excelent pentru a dobândi contacte de business, facilitate de aplicația Impact'24, disponibilă în Google Play și App Store.

Competitivitatea digitală și alte provocări cu care se confruntă Europa

În a doua zi, organizatorii anunță un discurs susținut de unul dintre cei mai influenți avocați internaționali – Ana Palacio, membră a consiliului de administrație al Consiliului Atlantic. Un punct important al zilei va fi, de asemenea, panelul despre viitorul Europei și provocările economice și politice, cu participarea cunoscutului editorialist Federico Fubini, corespondent, editorialist și editor adjunct ad personam al Corriere della Sera, autor premiat al multor cărți și podcasturi, inclusiv „Why economy?”, și Ivan Vejvoda de la Institutul de Științe Umane din Viena (IWM). La scurt timp după această dezbatere, Cornel Ban de la Copenhagen Business School va susține o prezentare numită „Guns and money in green growth: varieties of decarbonization in China, the US and the EU”. Pe agenda celei de-a doua zile vor fi și discuții despre viitorul digital, securitate cibernetică, apărare și economia verde. Reprezentanții celor mai inovatoare startup-uri, precum FlowX, fintechOS și Inspir3, vor discuta despre inovație, puterea colaborării, construirea ecosistemelor, tendințe și bune practici în susținerea startup-urilor.

Programul va integra și o discuție despre pașii necesari ca Europa să devină mai competitivă în ceea ce privește tehnologiile digitale, cu speakeri precum Endrit Yzeiraj, Ministrul adjunct pentru Europa și Afaceri Externe al Albaniei, Bogdan Dumea, secretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării din România, Dan Cîmpean, Director General Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Ștefan-Radu Oprea, Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, și Ciprian Ciucu, Primarul Sectorului 6 din București. Discuțiile vor aborda și recalificarea forței de muncă în era digitală, cu speakeri precum Kata Fredheim de la Stockholm School of Economics din Riga, Marija Beslac de la Nordeus și Sabin Sărmaș de la Comisia IT&C din Camera Deputaților. O atenție deosebită va fi dedicată și problemelor de apărare și securitate cibernetică. Toate acestea vor avea loc în decursul a două zile intense. Dacă nu vrei să le ratezi, biletele pentru Impact Bucharest pot fi achiziționate de pe site-ul evenimentului: www.impactbucharest.com.

Parteneriat media