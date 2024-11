VIDEO “Încă un an plin de provocări”– Iancu Guda și Cristian Ionescu într-un dialog despre incertitudini, starea economiei și opțiunile micilor antreprenori. Cum poți să faci business în România?

În ceea ce privește evoluția României comparativ cu cea europeană, CEO-ul Instant Factoring a remarcat că în Zona Euro „lucrurile n-au mers bine deloc”, firmele fiind afectate de restructurări și de o creștere economică suboptimală sau chiar recesiune, cum este cazul Germaniei.

În România, însă, „lucrurile se învârt, banii sunt în mișcare, orașul e congestionat, în București nu ai unde să te duci de toată lumea, restaurantele sunt pline, cafenele la fel, adică nu se simte ce vezi în Europa”, a adăugat Cristian Ionescu. Problemele ar putea sa apară „când vin notele de plată și deficitul fiscal trebuie să se ajusteze”, respectiv trebuie găsite „surse adiționale de finanțare a creșterii pensiilor și a altor cheltuieli pe care le-a angajat executivul în anul curent pe fond european incert”, a avertizat Cristian Ionescu.

La acestea se adaugă „furtunile care se nasc la orizont” și care pot complica și mai mult incertitudinea pentru mediul economic: rezultatele alegerilor din Franța, creșterea extremismului în Germania, câștigarea alegerilor din Austria de extremă dreaptă. „Acum, nu știi care ne va lovi cel mai tare, dar cu siguranță toate au un impact asupra micilor companii și micilor antreprenori, asupra economiei în general”, a subliniat Cristian Ionescu.

Cum mișcă factoringul roțile economiei?

În dialogul cu Cristian Ionescu, analistul economic Iancu Guda a remarcat că, spre deosebire de bănci, firmele de factoring nu analizează compania care vrea să își vândă factura să își încaseze banii instant, ci clientul companiei și situația lui financiară.

Factoringul, a explicat Cristian Ionescu, „nu înseamnă nimic altceva decât următorul lucru: încasarea facturilor tale, a banilor tăi, acum pe loc, la livrare. (…) Să îți încasezi banii tăi pe loc acum”.

Iar probabil că „sistemul financiar tradițional nu era interesat ca acest serviciu să devină accesibil oricui, pentru că dacă ești bancă sau instituție financiară de tip tradițional trebuie să protejezi depozitele populației”, a continuat el.



În aceste condiții, „riscul este ultimul lucru pe care îl cauți în piață și atunci te concentrezi pe firme mari, foarte mari care sunt super sigure, iar volumele sunt mari. Unde este puțină bătaie de cap”.

CEO-ul Instant Factoring a explicat că, în urmă cu șase ani, când a început acest business, și-a propus să aducă „acest serviciu către oricine. Realmente către oricine”. „Indiferent dacă ai început un business ieri dimineață și după amiază ai făcut prima ta factură către un client oarecum stabil, vrem să încasezi banii tăi pe factura respectivă, acum. Dacă tu dorești bineînțeles”, a subliniat Cristian Ionescu.

„Factoringul=Libertatea deciziei tale. Ce faci cu banii tăi! Pentru că tu ai investit foarte mult, ai angajat oameni, ai angajat resurse, ca să livrezi contractul către clientul tău, nu? Ai prestat, ai livrat. Și după aceea, trebuie, în mod tradițional să aștepți 60, 90 sau mai mult - 120 de zile. Și este o investiție”, a explicat Cristian Ionescu.

“Factoringul transformă o firmă nebancabilă într-o firmă cu acces la finanțare”- Iancu Guda

Iancu Guda a remarcat că un specific al industriei de factoring este că transformă o firmă nebancabilă într-una cu acces la finanțare.

„Noi targetăm companiile cu cifră de afaceri cam de până la 10 milioane de RON. Deci pentru ei ne-am înființat, pe ei dorim să-i ajutăm și să-i ducem la nivelul următor: la un nivel sustenabil. În spațiul ăsta între 0 și 10 milioane. Cred că merită menționat: 1 din 5 clienți de-ai noștri sunt startup-uri. Nu au niciun bilanț închis.

Deci, e o nouă afacere, un nou început, un nou bilanț care se naște, în viitor o nouă întreprindere, o companie. Atâta vreme cât reușește să intre într-un contract cu un client stabil care nouă ne arată că poate să-și plătească facturile la timp, e finanțat de noi instantaneu. Mutăm riscul de pe el pe clientul lui, deci nu trebuie pe el să-l doară capul. Pentru el, e libertate acest serviciu de încasare a facturilor pe loc. Îi dă libertatea să se miște și să câștige teren și să fie agil într-o perioadă tulbure când lucrurile nu merg bine”, a explicat Cristian Ionescu.

Eliminarea riscului de curs valutar prin factoring

Un alt avantaj al factoringului care nu este așa de vizibil pentru toată lumea este eliminarea riscului de curs valutar, a explicat CEO-ul Instant Factoring: „Dacă tu aduci marfa din China unde plătești în dolari americani, o pui pe piață și încasezi la 120 de zile, în funcție și de contextul geopolitic, cursul leu-dolar se schimbă cu 7- 8%, ceea ce înseamnă că ți-a “mâncat” deja 8% din marja ta”.

Prin apelarea la Instant Factoring, „ai venit cu factura, ai vândut, ai încasat, ți-ai marcat marja ta de profit și ești relaxat”. „E un proces super simplu. Îți ia două-trei minute maxim să-ți faci cont și să îl validezi, să urci factura un minut, maxim două dacă ai și ceva documente. În maxim două ore te sună cineva din partea noastră și îți spune „credem că te putem finanța”. „Nu că au primit cererea, ci că au făcut și verificarea. În 120 de minute trebuie să venim să îți spunem, de multe ori se întâmplă mai repede”, a continuat acesta.

Iar banii intră în contul clientului în aceeași zi sau a doua zi. „Ce e important: clientul tău să știe că vei lua banii de la noi pe factura respectivă și trebuie să fie de acord ca la scadență să plătească la Instant Factoring pentru că noi devenim noul proprietar al acelei facturi, deci el trebuie să confirme la noi că factura e ok, că nu are nicio problemă să plătească la scadență”, a notat el.

Factoringul poate fi folosit de antreprenori atât în momentele în care au nevoie de o barcă de salvare, cât și atunci când își doresc să își dezvolte afacerile.

„Singura soluție ca să supraviețuiești, ca să te dezvolți în continuare este să apeși pe accelerație din perspectiva creșterii vitezei, iar în business asta înseamnă să-ți încasezi facturile instant”, a remarcat Iancu Guda

Industriile care apelează cel mai des la factoring

În ceea ce privește industriile care apelează cel mai des la factoring, există cinci domenii primordiale: transporturi, construcții, zona de distribuție business to business, servicii (de la tax advisory la agenții media companii de IT etc) și mici producători de diverse componente.

„Noi știm că antreprenorul român e copleșit de multitudinea de probleme cu care se confruntă, nu are cea mai bună predicție pe cash flow ca să aibă grijă să să nu se aglomereze și zice: „M-a anunțat banca că mâine dimineață trebuie să pun x sumă de RON în cont să acopăr bilet la ordin altfel știm toți care sunt consecințele”.

„Deci noi trebuie de multe ori să facem un pic de „firefighting”, să stingem focurile lor. Mă gândeam într-o zi că am ajuns să facem și puțină psihologie pentru că toate problemele portofoliului nostru de clienți ajung și pe la noi și trebuie să găsim soluții customizate pentru grijile fiecăruia”, a subliniat Cristian Ionescu.

Cristian Ionescu:

● 35% din clienții noștri sunt tineri antreprenori sub 35 de ani

● 45% din clienții noștri sunt din mediul rural

● 41% din companiile pe care le-am finanțat sunt companii conduse sau deținute de femei

„În medie, atât în 2023, cât și în 2024, un client Instant Factoring a încasat pe loc de la noi 110.000 EUR pe an”

Instant Factoring Spania, o piață de 40 de ori mai mare

În ceea ce privește intrarea recentă pe piața de factoring din Spania, Cristian Ionescu a punctat că este vorba de o piață de 40 de ori mai mare, unde gradul de intermediere financiară este solid.

„Am lansat acum patru ani în Serbia. În noiembrie 2021. Acesta e al patrulea an. Deja creștem foarte bine, avem o echipă foarte bine erodată și creșterea de anul acesta este aproape de dublare. România rămâne cea mai mare piață, pentru că am început acum șase ani. Anul acesta am demarat în Spania, căci ca potențial, Spania este enormă. Piața este enormă”, a subliniat CEO-ul Instant Factoring.

După patru luni de prezență pe piața din Spania: numărul de clienți înrolați în platformă este deja mai mare de 3 ori decât în Serbia, după patru ani de funcționare. „Și aproape la fel de mare ca în România. Și încă suntem la început de drum. Învățăm, învățăm din mers, noi știm serviciul pe care îl prestăm, știm să-l facem bine, înțelegem încă foarte bine particularitățile din piețe, învățăm în fiecare zi cu ce ne confruntăm”, a mai spus el.

„Toate problemele portofoliului nostru de clienți ajung și pe la noi și trebuie să găsim soluții customizate pentru grijile fiecăruia” - Cristian Ionescu

