O platformă creată de doi studenți acoperă o lacună majoră din Educație - INTERVIU despre VreauLa.ro, care-i ajută pe elevi să se pregătească pentru examenele importante

Mulți dintre noi, la vârsta lor, mai mult visam decât acționam. Vorbim despre doi studenți de la Politehnică, care au creat platforma VreauLa.ro, ce acoperă o lacună majoră în sistemul de educație din România. Ei reprezintă o dovadă că generația actuală ne poate oferi multe modele de responsabilitate socială și implicare.

Mihai Pîrvuleț și Codruț Lemeni s-au cunoscut în liceu la un concurs de robotică și de atunci au început să lucreze împreună la diverse proiecte. Ei au observat că pregătirea pentru facultate este destul de antică: trebuie să ai câteva culegeri destul de groase, să marchezi întrebările la care ai răspuns greșit prima oară că apoi să treci din nou prin exerciții ca să le refaci - lucruri care te fac să pierzi mult timp.

Astfel, după pregătiri care au durat câteva luni, cei doi au lansat VreauLa.ro în aprilie 2020, în plin lockdown, cu misiunea de a oferi posibilitatea oricărui liceean să se pregătească gratuit pentru examenul de admitere la facultate, online și într-un mod interactiv.

Iar pe lângă testările și simulările pregătite în colaborare cu profesori și studenți voluntari, cei care se înscriu pe platformă mai beneficiază de un avantaj: își pot compara progresul cu alți elevi.

În prezent, VreauLa.ro îi ajută pe elevi să se pregătească pentru facultățile din cadrul Politehnicii, Medicină, Drept, dar și pentru examenele de Bacalaureat și Evaluarea Națională (mai multe detalii puteți citi AICI). Iar dacă vreți să îi ajutați, nu ezitați să-i contactați.

VreauLa.ro - cifre relevante:

● 20.000+ de utilizatori înregistrați, care au rezolvat peste 15.000 de teste

● 296 de teste cu verificare automată și feedback instant

● 300+ materiale de învățare

● 8000+ grile unice, adunate pe toate cele 4 platforme

Mihai și Codruț au stat de vorbă cu noi despre sistemul de educație din România - lacune și posibile soluții, dar și despre planurile pe care le au cu platforma lor.



Când priviți înapoi la perioada școlară, ce sentimente vă încearcă? Care era cel mai pregnant lucru pe care voiați să-l schimbați la școală când erați mici? Și, pe de altă parte, ce v-a plăcut cel mai mult?



Mihai: Cred că pentru mine perioada școlară a fost un cocktail foarte diversificat de sentimente, de la oboseală extremă de la cele 2-3 ore de somn pe noapte pe care le apucăm în perioada bacalaureatului și admiterii până la satisfacția imensă pe care o simțeam după ce treceam de o lucrare grea la o materie.



Totuși, cred că cel mai semnificativ sentiment pe care l-am avut și care m-a ajutat cel mai mult să evoluez este disconfortul.

Chiar dacă este contraintuitiv, iar atunci când eram mai mic nu înțelegeam așa bine, acum îmi este clar că evoluția vine doar în afara zonei tale de confort - acesta fiind și lucrul pe care aș fi vrut și încă aș vrea să-l schimb la școală. Adică să te forțeze să ieși din bulă ta, să interacționezi cu alții, să lucrezi în echipă, să schimbi idei.



Cel mai mult mi-a plăcut la școală faptul că mi-a oferit câteva persoane pe care să le am ca modele - niște mentori care m-au pregătit atât tehnic, cât și psihic sau emoțional pentru ce avea să urmeze. Am avut norocul să am câțiva profesori extraordinari fără de care cu siguranță nu aș fi ajuns unde mă aflu azi.



Eu fac parte din generația care a copilărit analog. Și pe vremea mea, nu prea aveai acces facil la informații despre facultăți. Care mai e treaba acum din acest punct de vedere? Elevii de liceu sunt mai informați, știu de unde să-și ia informațiile - și chiar și așa, tot au nevoie de ghidaj?

Codruț: În momentul de față, cu siguranță poți să ai acces la informații despre cam toate facultățile din România. Mai mult decât atât, poți să intri în grupuri pe Facebook sau Reddit unde sunt comunități ale facultăților și să pui întrebări despre ce și cum se învață la facultățile respective.

În schimb, eu consider că este problema cea mai mare este la decizia de a alege ceea ce îți place cu adevărat să faci. Sunt din ce în ce mai puțini elevi care își aleg domeniul pe care vor să-l urmeze pe baza pasiunii, deoarece nu există destulă explorare a pasiunilor în sistemul școlar primar și gimnazial, iar specializările la liceu sunt mult mai generale decât ar trebui să fie.

Practic, cam toate materiile se bazează pe memorat, iar dacă nu ai noroc de profesori pasionați, nu o să poți să ajungi să vezi mai departe de câteva sute de cuvinte memorate pe de rost în scopul obținerii unei note mai mari.

De asemenea, a devenit un trend că lumea să meargă la medicină/politehnică/drept deoarece în domeniile acestea se știe că se câștigă mai mulți bani decât media, iar apoi își dau seama că nu le place deloc ce au ales și renunță pentru o altă facultate.



Povestiți-ne despre proiectul VreauLa.ro. Mi-ar plăcea să aflu detalii de la voi despre cum ați identificat nevoia în piață a unei platforme care te ajută să te pregătești pentru a intra la facultate, care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze un utilizator și de ce ați ales să fie gratuită?

Mihai: Nevoia a venit, în primul rând, de la noi. Ne-am dat seama de o lacună imensă a sistemului actual de admitere - anume aflarea nivelului în timp util în raport cu ceilalți candidați. În general, lumea se raportează la nivel local: colegii de clasă, de meditații, de liceu etc. Acest eșantion este unul foarte limitat și îți poate crea o iluzie care conduce foarte rapid la o dezamăgire, dacă nu sunt luate acțiuni la timp.

Singura modalitate ca să îți faci o idee generală despre unde te afli în clasament este simularea examenului de admitere. Dar aceasta se organizează doar o singură dată pe an, costă bani (taxa de înscriere + cazare + transport) și necesită deplasarea până la centrul universitar respectiv. Nu toată lumea își permite așa ceva, iar în anul 2020 acestea au fost complet anulate, punând în mare pericol elevii care urmau să susțină examenul. Așa a apărut VreauLa.ro, încercând să rezolve această problemă și să ofere elevilor o modalitate să-și vadă nivelul față de ceilalți colegi ai lor, din timp, și să acționeze corespunzător.

Ca să folosească platformă, un utilizator trebuie doar să își creeze un cont, să își completeze profilul și va avea automat acces 100% gratuit la toate materialele noastre: teste, exerciții, resurse. Aceștia pot fie să se antreneze pe arhiva noastră de exerciții, fie să se documenteze din resursele pe care le oferim sau să rezolve teste și să vadă unde se situează față de concurență.



După cum ziceam, platforma e 100% gratuită, dar pentru noi implică niște costuri cum ar fi: găzduirea site-urilor, domeniile, costuri de marketing, servicii externe de stocare de date, trimitere emailuri și altele.

Cu cine colaborați în elaborarea materialelor și testelor?



Pentru elaborarea materialelor și testelor lucrăm alături de cei de la Consiliul Național al Elevilor pentru platforma de Bacalaureat, iar pentru facultăți, cu voluntari din asociații studențești: LSAC București, ELSA, Liga AC, SSMB. De asemenea, am avut și profesori și voluntari care ne-au contactat direct pentru a ajuta.



Proiectul vostru a apărut dintr-o nevoie clară a elevilor, pe fondul unei lacune majore a sistemului de învățământ din România. Unde eșuează acesta? Care e cartoful fierbinte, în acest moment? Și cum credeți voi c-ar putea fi rezolvată cea mai spinoasă problemă?

Codruț: Eu am observat două mari probleme: lipsa feedbackului din partea elevilor către profesori și învățarea bazată pe memorare. De când sunt la facultate, unde aproape toți profesorii cer feedback, am reușit să înțeleg cât de mult contează acest lucru. În liceu nu am auzit ca vreun profesor să ne întrebe cum își poate îmbunătăți stilul de predare - deoarece există o mentalitate specifică. Cred că singurul mod pentru a rezolva problema aceasta e ca notarea și predarea să nu mai fie făcute de același profesor - deoarece cei mai mulți elevi sunt încântați când au un profesor care nu își dă prea mult interesul, dar la final toată lumea are media 10. Dacă s-ar separa cele două procese, toată lumea ar avea că interes principal să reușească să învețe cât mai multe în timpul alocat.



OK, am vorbit despre părțile mai puțin eficiente ale sistemului de învățământ. Hai să le trecem în revistă și pe cele pozitive. La ce se pricepe bine sistemul de învățământ autohton? Și cum ne putem folosi de tehnologizarea forțată din pandemie că să ne fie mai bine pe viitor la școală?

Codruț: Un lucru pe care România îl face bine în sistemul de învățământ este pe partea de Olimpiade - mereu luăm medalii la olimpiadele internaționale. Totuși, olimpicii reprezintă un procent foarte mic din numărul total de elevi.

Pandemia a ajutat mulți profesori să se familiarize “forțat” cu tehnici de predare online. Cred că dacă profesorii care reușesc constant să pregătească elevii pentru olimpiade ar decide să ajungă la un număr mai mare de elevi prin intermediul platformelor online (de exemplu, Youtube), toată lumea ar avea de câștigat.



Mă bucur că ai adus vorba de platformele online. Cum credeți voi că putem încuraja inițiativele digitale sau disruptive în învățământ, precum și pe dascălii care predau după metode moderne și interactive?



Mihai: Cred că ar trebui să aducem în față acești dascăli rari care îmbrățișează tehnologia, să le expunem metodele și modul de gândire. Să arătăm efectul pe care acest stil de predare îl are asupra elevilor prin: articole, video-uri pe rețele de socializare, în speranța că o să-i inspire la rândul lor și pe alții.

E uimitor ce putere are social media în zilele noastre - și chiar consider că ar putea fi folosit să promoveze aceste valori.

Sunt oameni care au curajul să facă o schimbare și să se abată de la tipar, pentru care merită tot respectul. Eu am avut norocul să întâlnesc astfel de dascăli și mă bucur enorm.



Totuși, în general educația din România mi se pare destul de rigidă când vine vorba de schimbare, deci cât timp nu se va face ceva oficial, care să plece de sus, nu vom vedea prea curând o îmbunătățire în acest sens.



Care sunt abilitățile critice pe care ar trebui să le dezvolte școala românească astfel încât elevii și studenții să iasă pregătiți pentru un viitor incert? Și de ce?

Codruț: Este evident că intrăm într-o perioada în care nu o să mai fie nevoie de memorarea conceptelor, ci de înțelegerea și aplicarea acestora. Cel mai important lucru pe care școală poate să îl facă pentru elevi este să îi învețe să învețe. Aproape în orice domeniu acum este prezent conceptul de “continuous learning” care stimulează la o învățare continuă de-a lungul vieții determinată de avansul tehnologic foarte rapid - și nu numai.



În încheiere, ce sfat aveți pentru antreprenorii care vor să investească în educație?

Mihai: Educația stă la baza tuturor domeniilor. E primul contact cu lumea reală de la o vârstă fragedă. Școală e locul în care ne dezvoltăm valorile că oameni, în care ne cunoaștem mai bine și evoluăm la cea mai bună versiune a noastră.



Pentru antreprenorii care vor să investească în educație am un singur mesaj: just do it. Educația stă la baza rezolvării celor mai complexe probleme pe care le întâmpinăm în țara noastră - și nu numai. Există vorba aceea: “cum îi crești așa îi ai”. Așa că haide să îi creștem bine, prin aducerea educației la cel mai înalt nivel, lucru care e imposibil fără investiții semnificative și oameni cu viziune că și voi.

Despre fondatorii VreauLa.ro

Mihai Pîrvuleț:

● Student în anul 3 la Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnică București

● Pasionat de matematică și informatică încă din perioada liceului. Ulterior am descoperit și o pasiune pentru leadership, management și antreprenoriat.

● Coordonator IT al Ligii Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare, conducând o echipă de 35 de oameni.

● Medalie de argint la olimpiada națională de TIC în clasa a 10-a

● Experiență de 5 ani cu proiecte web development în producție, cu diverse tehnologii

● Participant și semifinalist la faza internațională a concursului de robotică First Tech Challenge, în calitate de lider de echipă, cu echipa Colegiului Național “Ecaterina Teodoroiu” Tg. Jiu - Technogods

Codruț Lemeni:

● Student în anul 3 la Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnică București

● Pasionat din gimnaziu de matematică și fizică - informatica a început să-mi placă mai mult în liceu

● Participări și mențiuni la olimpiadele naționale de informatică, fizică, lingvistică și matematică

● Participant la faza internațională a concursului de robotică First Tech Challenge cu echipa liceului “Colegiul Național Frații Buzești”