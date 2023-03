Gospodina repatriată: Cum mulțumește o româncă sute de turiști, cu ciorbă de perișoare, bulz și papanași, acasă la Vama Buzăului.

O gospodină din stațiunea turistică Vama Buzăului, județul Brașov, și-a găsit împlinirea în propria gospodărie moștenită de la părinți unde a amenajat un punct gastronomic tradițional după ce s-a repatriat definitiv din Italia unde muncit timp de 15 ani.

Împreună cu soțul, un sicilian care a îndrăgit zona montană brașoveană au amenajat la casa părintească un foișor cu mese unde turiștii vin să mănânce ”ca la mama acasă”, cu spune gazda.

Ciorba de perișoare, bulzul, tochitura de porc și papanașii cu gem și smântână i-au atras peste 600 de recenzii favorabile pe Google Compania Mea iar gospodăria a devenit un adevărat punct de atracție în zonă.

Află din materialul video cum a început Anca Vlad mica afacere din rețeaua-asociație Gastro Local.

Cum ar fi ca în bucătăria casei tale de la munte, să-ți vină la masă, weekend de weekend, măcar o duzină de musafiri? Iar musafirii ăștia să plătească pentru că vor să mănânce nu cine știe ce meniuri alese ci bucatele de care doar orășenii cu bunici ori mătuși pe la țară mai au parte în ziua de azi.

Te invit pentru câteva minute la Vama Buzăului, la câteva piscuri distanță de polul frigului din România, să vezi cum ideea unui mare campion olimpic născut în Delta Dunării, a pus pe Google, cu sute de recenzii, gospodăria unei românce repatriate după ani de muncă în Italia.

Ești pe StartupCafe.ro, website-ul antreprenorilor din Romania și îți arăt cum poate internetul, și un dram de îndrăzneală, să te ajute să îți dezvolți afacerea.

Mai vezi din miniseria video și: Cum s-a digitalizat la Iași, Magazia Morăriței, o moară cu brutărie tradițională.

Dar mai întâi, hai aflăm de la gospodina Anca Vlad cum se transformă bucătăria de acasă într-un punct din ceea ce se numește rețeaua Gastro Local.

Anca Vlad: În ce constă Gastro Local? În primul rând turistul vine și servește masa în cadrul familiei. Da, asta înseamnă Gastro Local. Te așezi la masa familiei, servești masa cu mâncărica pe care o are familia în ziua respectivă în oale, totul tradițional, totul natural, totul bio, proaspăt. Și turiștii sunt foarte, foarte atrași de acest acest concept, pentru că înțeleg că se mănâncă ca la mama acasă. De exemplu, astăzi am ciorbă de perișoare, bulz, pomana porcului - cum se spune la noi - și papanași. Acesta este meniul zilei de astăzi, la mine. Acuma, dacă dvs. nu vă convine meniul de aici, puteți suna la un alt punct, vedeți ce meniu are alt punct și atunci se servește masa în funcție de gusturile fiecăruia, unde dorește. Portie de papanași servită la Gastro Local Anca Vlad, Vama Buzăului

La Vama Buzaului, mascota Gastro Local Vama Buzăului e un cocoș țanțoș cu creasta roșie și pene pastelate. Dacă-l vezi și te apucă foamea prin zonă mergi în gospodăriile care au cocoșul la poartă și sunt șanse bune să mai vrei să revii și a doua oară. Iar dacă te oprești în bătătura Ancăi Vlad s-ar putea să vrei să revii chiar de mai multe ori.

Așa că hai să vedem cum a început totul și cine este gazda noastră Anca Vlad.

Anca Vlad: Anca Vlad este gazda punctului gastro local Anca Vlad. Eu așa mă consider: gazdă. Pentru mine turiștii nu sunt clienți, sunt musafiri, sunt musafirii mei. Pasiunea mea este într-adevăr bucătăria. Eu am bucătărit doar pentru familie. Atât! Dar, având o pasiune atât de mare tot timpul musafiri, musafiri, musafiri. Și, într-o seară, ieșind la poartă, m-am întâlnit cu vecinul care este consilier la primărie și, așa, într-o întâmplare, mi-a zis: ”dar, Anca, tu toată ziua ai mașini la poartă. De ce nu intri și tu să faci parte din grupul Gastro Local?” Zic, stai un pic, că nu înțeleg despre ce e vorba; explică-mi despre ce e vorba și o să-ți dau un răspuns. Păi, zice, pregătești de mâncare și îi dai turistului să mănânce, doar atât!

Prezența digitală: un punct (gastro) pe harta Google

Ei bine, cel puțin în cazul Ancăi Vlad n-a fost doar atât. Nu e clar dacă a fost mâna destinului, firea veselă a gazdei, secretul din papanași, ori poate toate la un loc dar, cam printre primii clienți s-a nimerit unul care a avea să schimbe decisiv gradul de aglomerare din mica bucătarie a gospodinei.

Și, așa cum strop de inspirație gastronomică poate să facă diferența dintre un gust banal și unul memorabil, tot la fel un dram de inspirație digitală a transformat bucătăria offline a Ancăi într-o destinație cu prezență online, pe care turiști, de te miri de unde din Romania, nu doar o descoperă ci, chiar o caută.

Anca Vlad: A doua zi am avut un client, un turist care mi-a rămas prieten pentru o viață întreagă (și care) având un pic idee de mass-media, de toate cele, zice: ”d-na Vlad să știți că, uite, chiar acuma v-ajut să vă introduc pe Google (n.r. - Google Compania Mea)”. Na, vă dați seama că eu habar n-aveam ce înseamnă eram la început de drum, dar am avut noroc și am început, am călcat cu piciorul drept, să zic așa și m-a ajutat foarte, foarte mult, foarte mult. Deci, din momentul acela, veneau turiștii și mă trezeam cu o recenzie, cu altă recenzie, cu altă recenzie.... Marea majoritate mă întreabă: ”dna. Vlad, aveți o pagină facebook, aveți ceva, undeva?” (Eu) zic: singurul lucru care îl am, pe Google și mă puteți găsi acolo ca Punct Gastro Anca Vlad. Și, dacă merit și se poate lăsa o recenzie și o apreciere, vă mulțumesc foarte mult. Deci, atât, nimic mai mult. Dar să știți că nici nu trebuie să le zic că marea majoritate acum, în ultima perioadă, vin în urma recenziilor. Foarte, foarte mulți vin, în urma recenziilor acumulate, vin să servească masa. Și servesc masa, nu trebuie să le mai zic nimica. ”A, da! De fapt, meritați dna. Vlad, meritați să mai dau și o recenzie”. Foarte mult ajută recenziile le dau încredere maximă și vin la sigur.

Pe Google Profilul Companiei, Punctul gastro local Anca Vlad are deja peste 600 de recenzii cu nota 4.9 din 5 ceea ce în 2022 i-a adus de la Google Romania, premiul Recenzia de Aur.

Punctul gastronomic a fost premiat de Google Romania, în 2022, cu Recenzia de Aur



De la muncă în Italia, înapoi în cămăruța bunicii

Operațional, cum s-ar spune în jargonul corporatist, vechea bucătărie a familiei nu mai făcea față încă din primul an de activitate iar gospodina a fost nevoită să reamenajeze cămăruța bunicii ca să mărească numărul de locuri.

Anca Vlad: Eu aici, în casa asta, m-am născut și aici am ridicat, după cum vedeți, acest foișor care la început, bineînțeles, a fost improvizat așa repede, repede într-o săptămână. A fost o cămăruță a bunicii, s-o numim așa, unde se simțeau foarte, foarte bine toți cei care veneau. Era făcut tradițional - camera bunicii -, dar din fericire să zic, a trebuit să mă extind pentru că, încetul cu încetul, în decursul a 3 ani de zile, cercul de turiști s-a dezvoltat din ce în ce mai mult, nu mai făceam față la spațiul pe care îl aveam și atunci am creat un spațiu un pic mai mare ca să îmi pot desfășura activitatea, cât de cât, în condiții decente.

Dincolo de povestea spusă de sutele de recenzii lăsate de clienți, gospodina din Vama Buzăului mai are o poveste: cea a unei românce, plecată la muncă în Italia, cu o rută personală și profesională schimbată într-un mod cu totul neașteptat.

Anca Vlad: De fapt, am plecat prin Italia în 2001, pentru un an, am rămas 2 ani pentru dobândirea documentelor și vroiam să mă întorc definitiv acasă. Aveam fata de 10 ani care rămăsese cu părinții mei și vroiam să mă întorc acasă să stau alături de familie. Dar destinul mi-a schimbat ruta. În ziua în care m-am dus să-mi ridic buletinul italian, cartea de identitate italiană, de la primărie, l-am întâlnit pe soțul meu care m-a convins să mă întorc din nou în Italia, unde am stat 15 ani de zile. În 2015, ne-am întors împreună definitiv, să am grijă de părinți, de casă. Părinții erau în vârstă, nu se mai descurcau și m-am întors doar să am grijă de părinți. Și am zis: ”în ziua în care nu vor mai fi părinți încui, din nou totul și mă întorc în Italia”. Dar destinul meu e aici! Zic că activitatea asta mi-a picat efectiv ca un bulgăr de aur, așa, pe tavă; n-am gândit, n-am așteptat, n-am căutat. Efectiv mi s-a ivit ocazia aceasta, care e singurul lucru care m-a împlinit emoțional și afectiv și din toate punctele de vedere.

Ce este și cum funcționează rețeaua Gastro Local

Deși suntem la munte, ideea punctelor gastro locale, a pornit - cum spuneam la început - dintr-o altă parte a țării, din Delta Dunării, de la un mare sportiv: Ivan Patzaichin. Cu câțiva ani în urmă, campionul olimpic s-a gândit că pescarii de la Mila 23, localitatea sa de baștină, le-ar putea servi turiștilor care vizitează Delta mâncare așa cum prepară pentru ei și familiile lor.

În viziunea lui Pațaichin, localnicul trebuia să poată începe mica afacere rapid și cu cât mai puține hârțoage. Anca Vlad spune că primarul de la Vama Buzăului a prins ideea acestui tip de agro-turism și i-a ajutat, pe ea și pe alți localnici, să se organizeze și să se pună pe treabă.

Anca Vlad: Rețeaua Gastro Local, la Vama Buzăului, este, de fapt, un proiect prin primărie, devenit asociație, oficial. Suntem deschiși de 3 ani de zile, deci pe 31 august am avut trei ani. Sunt trei ani jumate, mâine, poimâine... În Vama Buzăului suntem 20 de puncte gastro, dintre care sunt puncte gastro care au și cazare. Deci, poate să fie pensiune, poate să fie cazare cu punct gastro și puncte gastro care se ocupă doar de servirea mesei, direct la turiști. Deci, asociația asta în ce constă? Noi avem un punct de informație la Valea Zimbrilor, da? În momentul în care tu ai mâncarea pregătită, ai oalele cu mâncare și totul pregătit și aștepți turiști, te dai disponibilă la acest punct de informații. Avem un grup pe whatsapp, avem un grup gastro și în grupul acela ne dăm disponibili. Atunci, fetele de la informații știu exact punctele care au mâncarea deja pregătită, care așteaptă turiști. Punctele gastro din Vama Buzăului sunt organizate intr-o rețea, sub forma unei Asociații

Deși puncte gastro locale mai funcționează și în alte localități turistice din țară, rețeaua de la Vama Buzăului e, probabil, cea mai apropiată de ideea lui Ivan Pațaichin: adică, mici antrepreprenori locali sprijiniți să facă agroturism fără birocrație obositoare și alături de care să câștige toată comunitatea.

Anca Vlad: Tot ce se pune pe masă este natural. Deci, dacă eu am tăiat porc acum să zic, și în 2-3 săptămâni nu mai am din porcul respectiv, ce fac? Sunt persoane, în sat, care taie porci, da? Te duci și vorbești cu persoana respectivă și-ți cumperi produsul de care ai nevoie: cârnați, ceafă de porc, carne, ce ai nevoie. Eu, din decembrie până acum (n.r. - martie 2023) am tăiat, deja, trei porci. Tot ceea ce pui pe masă să fie făcut în casă. Ok, n-am posibilitate să am, probabil tot, tot, eu în casă. Dar, sunt vecinii: dacă mi se termină ouăle, e vecina, săraca, care nu știe ce să facă cu ouăle, că na, nu pot să am nici eu 500 de găini; am acolo câte pot să țin. Verișoara mea, care are fermă de vaci, de la care îmi iau brânzica de vaci, îmi iau untul, îmi iau smântânica. Sunt o groază de ciobani care au brânza, nu știu săracii ce să facă, unde s-o ducă, unde s-o vândă? Eu încerc să iau când de la unul, când de la altul. Deci așa cum câștig eu, să câștige orice cetățean din sat.

Să recapitulăm: o gospodărie normală de la munte, o gazdă veselă și primitoare, pasiune pentru gătit și curățenie, un meniu cinstit, fără sofisticăreli, făcut cu ce nu prea mai găsești pe la oraș. Un loc liniștit, cu aer curat și 2-3 locuri de vizitat. Mai ține la socoteală o admistrație deschisă la minte, care a pus la treabă o idee generoasă, pornită dintr-un alt capăt al României. Adăugă un pin pe o hartă digitală, recenziile unor turiști mulțumiți și poți înțelege cum, după 15 ani de purtat grijile altora prin Italia, o româncă și-a aflat împlinirea, tot acasă, în propria bătătură.