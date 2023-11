Startup-uri românești din domeniul sănătății, premiate de Uniunea Europeană la Milano

Un software destinat diagnosticării precoce a cancerului și o aplicație care monitorizează sănătatea mintală sunt inovațiile românești premiate la marea finală a unei competiții, care s-a desfășurat la Milano, potrivit unui comunicat de presă transmis, luni, StartupCafe.ro.

EIT Health, parte a Institutului European de Inovare și Tehnologie, a organizat finala a trei programe cheie de creare de afaceri în domeniul tehnologiei medicale: RIS Innovation Call, Premiile InnoStars și Attract to Invest, adaptate pentru start-up-urile din Europa de Sud, Centrală și de Est.

Programul Attract to Invest este conceput pentru a sprijini companiile mai mature, cu produse deja pe piață, care caută capital suplimentar.

În cadrul acestei competiții, firma românească Frontier Management Consulting a ocupat locul 2 pentru soluția PROMED, un software inovator, validat clinic, conceput pentru diagnosticarea precoce a cancerului bronho-pulmonar și colorectal.

Totodată, echipa MoodZ a câștigat premiul „InnoStars Community Award”, fiind prima echipă din România cu această distincție. MoodZ este o aplicație pentru mobile și ceasuri inteligente care, prin vibrații, reglează tiparele de somn pentru a îmbunătăți dispoziția utilizatorilor.

„În calitate de reprezentanți ai EIT Health InnoStars, suntem încântați să facem parte din călătoria start-up-urilor și să le vedem cum beneficiază de pe urma apartenenței la vasta noastră comunitate de inovatori. Crearea de conexiuni este tot ceea ce reprezintă EIT Health. În ultimii patru ani, am primit peste 1.000 de cereri eligibile pentru aceste trei programe și am sprijinit aproximativ 190 de start-up-uri, care au adunat 40 de milioane de euro de investiții externe. Suntem încrezători că premianții ediției din acest an se vor folosi de puterea conexiunilor”, a declarat Mónika Tóth, director de program RIS (Regional Innovation Scheme) pentru EIT Health InnoStars.