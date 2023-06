Startup-ul românesc de programări online la coafor Stailer, finanțare de 150.000 EUR

Startup-ul românesc Stailer, care a lansat o platformă de rezervări online pentru saloane de înfrumusețare, anunță, marți, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că a obținut o investiție de 150.000 EUR de la un investitor german.

Startup-ul tech lansat în anul 2021 a obținut finanțarea de 150.000 EUR de la investitorul german Serhat Goeren și spune că a ajuns, în total, la 15 investitori tip angel care au participat cu investiții totale de 2,5 milioane EUR.

„Investitorul Serhat Goeren contribuie astfel la creșterea companiei Stailer cu o finanțare nouă de 150.000 euro și va participa la următoarele runde de investiții pe măsură ce compania își va continua dezvoltarea locală și regională. În plus, noul investitor angel se va implica în viitoarele etape de finanțare ale Stailer pentru atragerea altor investitori germani pentru a scala compania lansată în Cluj-Napoca”, a anunțat Stailer.

„În contextul creșterii accelerate a domeniului de rezervări online la nivel european, atât pe piețele mature cum este Germania, dar și în țările emergente, cred foarte mult în potențialul de creștere a companiei Stailer. În plus, cunosc echipa de co-fondatori Stailer de mai bine de 15 ani și am încredere în potențialul de inovare al antreprenorilor tech din România”, a declarat Serhat Goeren (foto), investitor cu experiență anterioară în imobiliare.

„Am făcut toate investițiile după intuiție până acum și au avut succes. În deciziile mele investiționale, mă bazez mult pe intuiție și am dat greș foarte rar. Am investit în active din industria auto și în real estate, iar acum am decis să-mi diversific portofoliul investițional și sunt, de asemenea, în căutare de noi echipe de startup-uri tech cu potențial de creștere locală și regională”, mai spune investitorul.