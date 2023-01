Un startup de inteligență artificială fondat de doi români în SUA a obținut o finanțare de 4,6 milioane dolari

Un startup de inteligență artificială fondat de doi români în SUA, în anul 2018, a obținut o finanțare de 4,6 milioane de dolari.

Startup-ul NLX, cu sediul la New York, fondat de românii Andrei (CEO - foto stânga) și Vlad Papancea (CTO - foto dreapta), intenționează să utilizeze capitalul atras pentru a-și îmbunătăți produsul și pentru a se extinde.

Noua rundă de finanțare a fost condusă de IAG Capital Partners, la care au mai participat și fondurile de investiții JetBlue Ventures, Flying Fish Partners și alți investitori. Anul trecut, în luna ianuarie, NLX a mai ridicat o rundă de finanțare de 5 milioane de dolari.

Astfel, startup-ul ajunge la investiții în valoare totală de 9,6 milioane de dolari, potrivit datelor de pe Crunchbase.

Startup-ul a lansat o soluție pentru companii bazată pe inteligență artificială prin care acestea pot comunica mai ușor cu clienții lor. Produsul startup-ului, Conversations by NLX, este un fel de chatbot personalizat pentru fiecare companie.

„Conversations by NLX este o platformă end-to-end pentru crearea, gestionarea și analiza tuturor conversațiilor cu clienții (unei companii). Platforma conversațională AI permite brandurilor să creeze voce automată, personalizată, chat și conversații multimodale, toate într-un singur loc”, spun fondatorii NLX.

Cine sunt românii care au fondat NLX

Directorul general al startup-ului, Andrei Papancea, a construit platforma de înțelegere a limbajului natural pentru American Express, o companie de servicii financiare din SUA.

El predă cursuri de cloud computing și big data la Universitatea particulară Columbia, din New York.

În 2014 a început să lucreze ca analist intern și dezvoltator de tehnologie la Bank of America, una dintre cele mai mari bănci americane. A rămas acolo câteva luni, apoi a co-fondat Max2 Inc. (Veea Inc.), o companie IT.

Doi ani mai târziu, în 2016, a fondat alături de Vlad Papancea, Mangata, care permitea oamenilor să trimită cadouri premium, oferindu-le livrare la cerere.

De cealaltă parte, Vlad Papancea a obținut o diplomă de licență în Știința Calculatoarelor la Knox College. El a lucrat ca inginer software la mai multe companii, printre care Argo Group, o companie de asigurări de pe piața imobiliară. Vlad are experiență în design grafic, dezvoltare de aplicații de mobil și prelucrare de date la scară largă.

În 2018, cei doi au pus bazele NLX, o soluție care odată implementată „dă putere clienților unei companii să-și rezolve nelămuririle în ritmul lor - fără timp de așteptare sau frustrare”.