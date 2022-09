Oradea: Startup-urile, IT-iștii și alți experți se întâlnesc la Zilele Inteligenței Artificiale românești 2022

O echipă de experți locali și internaționali, în parteneriat cu Oradea Tech Hub, organizează în perioada 12-13 Octombrie a treia ediție a Zilelor Inteligenței Artificiale românești - au anunțat, vineri, organizatorii, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

În cadrul celei de-a treia ediții a Zilelor Inteligenței Artificiale românești vor avea loc mai multe prezentări tehnice susținute de specialiști din întreaga lume, dar și dezbateri pe teme de interes pentru România, precum: dezvoltarea comunității de IA, politici publice legate de IA în România, dar și modalități de integrare a sectorului de IA în România.

Dezbaterile vor fi susținute de specialiști de la instituții renumite din România și din străinătate: Université de Montréal, Serbian AI Institute, DeepMind, University of Cambridge, University of Illinois at Chicago, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Transilvania din Brașov. Sectorul public va fi reprezentat de ministrul cercetării, inovării și digitalizării, Sebastian Burduja, și consilierul de stat al Președintelui României, Constantin Dudu Ionescu.

Va fi și o sesiune dedicată start-up-urilor. Studenții și alți cercetători au oportunitatea de a-și prezenta proiectele în fața unor experți de talie mondială.

Studenții care își doresc să ia parte la eveniment au puse la dispoziție de organizatori burse speciale menite să le garanteze participarea.

Ediția a treia a Zilelor Inteligenței Artificiale românești este sprijinită de companii ce dezvoltă soluții bazate pe IA, precum Google, Bitdefender, Orange, UiPath și altele.

De asemenea, echipa de organizare este sprijinită de către Universitatea din Oradea, ARIA (Asociaţia Română pentru Inteligenţă Artificială), Universitatea Emanuel din Oradea și Repatriot.

Evenimentul este deschis publicului larg, iar biletele se cumpără de AICI.

Aceasta este prima ediție cu prezență fizică, cele doua ediții anterioare fiind organizate virtual în Iași (2021) și Brașov (2020). Scopul evenimentului este acela de a ajuta la dezvoltarea și revoluționarea domeniului Inteligenței Artificiale (IA) în România prin creșterea comunității locale de IA și crearea de legături cu specialiști din Diaspora, dar și din comunitatea Est Europeană și internațională.