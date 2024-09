La nici 3 zile de când și-a deschis șaormerie, influencerul ÎmiPlaceSăMănânc a descoperit că e „foarte stresant” să fii antreprenor

Influencerul Ionuț Lenghel a anunțat sâmbătă, la nici trei zile de la deschiderea fast-food-ului din Oradea, că a ieșit din mica afacere cu șaorma. „Oficial am ieșit din Shaorma Nation. De ce am ieșit? Din cauza stresului”, a explicat el.

„Mi-am cedat partea în mod gratuit. Ca să nu existe speculații”, a completat Lenghel.

El a explicat și de ce a așteptat ca șaormeria să se deschidă și nu a ieșit dinainte din mica afacere.

„Am zis că aștept deschiderea, că vedem cum funcționează și poate mi-ar trece din stres. Cam asta a fost ideea. Am deschis, stresul nu s-a redus și atunci am venit cu propunerea asta ca eu să ies, să-mi cedez partea în mod gratuit. Adică eu pierd toată investiția inițială și am liniște și pot dormi. Nu a fost niciun fel de ceartă, eu am venit cu propunerea asta. Știu că e posibil să mă afecteze pe viitor, pe anumite domenii, dar mi-am dat seama că atât timp cât stau în Shaorma Nation, tot timpul stresul acesta ar fi cu mine. Și eu cum am zis, vreau să mai călătoresc, să fac videoclipuri”, și-a anunțat Lenghel abonații pe YouTube.