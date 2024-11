REPORTAJ Această cofetărie artizanală din Iași nu voia să producă Ciocolată Dubai la început: „Am gândit-o ca strategie pentru a atrage tinerii”

O mică antreprenoare din Iași, care a pornit o afacere cu dulciuri artizanale, spune că era cam „reticentă” când a apărut apărut ciocolata Dubai în România. Totuși, s-a decis să producă celebrul desert, devenit viral la noi pe TikTok și alte rețele sociale, pentru a atrage tinerii, a spus ea pentru StartupCafe.ro.

În weekend-ul care tocmai a trecut a avut loc târgul „Brumar pe Victoriei”, în spațiul Victoria Hub din București. La târg, am găsit și noi câteva mici afaceri românești.

Am fost prezent în prima zi de târg, adică sâmbătă, 16 noiembrie, pe la prânz. Acolo, oamenii deja admirau de zori produsele cu care au venit antreprenorii la târg.

Prima oprire de la târgul organizat la Victoria Hub a fost la standul „All 4 Scents”, unde am simțit pentru prima dată anul acesta specificul Crăciunului într-o lumânare artizanală pe măsură, numită „Iarna pe uliță”, cu miros de scorțișoară.

Afacerea constă în lumânări handmade, din ceară de soia naturală, cu uleiuri parfumate, săpunuri organice, pastiluțe parfumate.

Firma s-a pregătit de sezonul rece, de sărbători, prin arome noi, de portocale, scorțișoară, ciocolată, migdale, plăcinte de diferite tipuri.

Un borcan mare de lumânări costa 75 lei, un borcan mic 35 lei, iar săpunurile costau 15 lei.

Lângă standul de lumânări parfumate, am descoperit o combinație interesantă de „nou” și „tradițional” - cofetăria artizanală „Dulce de Acasă” din Iași, deși a venit cu prăjiturile naturale, tradiționale din Moldova, nuci, faguri, cornulețe, cozonaci, poale-n brâu, a adus și cel mai nou trend culinar, Ciocolata Dubai.

Dacă încă nu ați găsit acest desert pe internet, Ciocolata Dubai este specială prin crema crocantă și foarte dulce de fistic, care conține și cataif, un fel de tăiței fini pentru deserturi.

„Inițial am fost reticentă pentru că nu ne era specific, am zis că trebuie să ținem pasul și am gândit-o ca strategie pentru a atrage tinerii, și așa au descoperit și celelalte produse. A fost un mare plus pentru noi, ne-a adus mulți clienți tineri”, a spus fondatoarea pentru StartupCafe.ro.