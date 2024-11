Program de sprijin pentru startup-uri verzi din România

Antreprenorii români se pot înscrie online la un program gratuit de incubare a afacerilor destinat startup-urilor care dezvoltă tehnologii pentru protecția mediului (green tech).

Înscrierile la programul GreenLeap se fac AICI, până pe 31 decembrie 2024, a informat, joi, Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Se caută startup-uri inovatoare care își doresc să aibă un impact real în direcțiile trasate de Green Deal-ul Uniunii Europene.

Startup-urile eligibile trebuie să ofere soluții inovatoare într-unul dintre următoarele domenii:

Reducerea emisiilor de carbon și atingerea neutralității climatice până în 2050

Energie curată și eficiență energetică

Economie circulară

Sustenabilitate

Biodiversitate și protecția mediului

Agricultură sustenabilă

Alte domenii conexe Green Deal-ului UE

În cadrul programului, startup-urile vor primi suport gratuit din partea experților pe teme precum: descoperirea și înțelegerea clienților, dezvoltarea și validarea soluției, atragerea finanțărilor, proprietate intelectuală și susținerea unui pitch.

Programul de incubare și accelerare GreenLeap va avea loc exclusiv online, combinând sesiuni de accelerare, mentorat individual și consultanță specializată. Pe tot parcursul programului, startup-urile vor fi îndrumate de mentori cu experiență.

La final, startup-urile vor avea ocazia să își prezinte soluția în fața unui juriu și public format din investitori, experți și potențiali clienți.

Programul GreenLeap este organizat de INNO, departamentul responsabil cu inovarea și atragerea investițiilor al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Pentru mai multe detalii, cei interesați pot contacta echipa sau afla informații despre program pe siteul INNO.

GreenLeap este una din componentele proiectului IN4SFS – „Establishing the investment network for startups & entrepreneurs focused on green & sustainable technologies”. IN4SFS își propune să stimuleze investițiile transfrontaliere și să ofere startup-urilor toate resursele necesare pentru creștere și dezvoltare prin programe de incubare în România, Turcia și Grecia.

IN4SFS presupune: