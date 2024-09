S-au prelungit înscrierile la Bursele ANIS 2024. Granturi de câte 5.000 EUR pentru profesori universitari

S-a prelungit termenul limită pentru înscrierea la Bursele ANIS, prin care asistenții universitari, lectorii și doctoranzii de la orice facultate din țară pot primi granturi de câte 5.000 EUR fiecare.

Astfel, înscrierile se fac AICI, până pe 30 septembrie 2024, inclusiv.

Cadrele didactice universitare din toată țara, care au vârsta de până în 40 de ani (împlinită în anul 2024) pot aplica la una dintre 7 categorii propuse în cadrul programului:

Big Data – 2 burse

Cybersecurity – 3 burse

Artificial Intelligence & Machine Learning – 2 burse

Internet of Things – o (1) bursă

HealthTech – 2 burse

Cloud Computing – o (1) bursă

Tech for All (introducerea cursurilor de tehnologie în facultăţi non-IT) – 4 burse

Proiectele care vor câștiga cele 15 burse vor fi anunțate în cadrul Galei „Bursele ANIS 2024” ce va avea loc pe 7 noiembrie la București.

Programul se adresează cadrelor didactice universitare care au introdus un curs/laborator nou în programă sau au actualizat unul existent, folosind metode inovatoare de predare, bazate pe noi tehnologii.

Granturile sunt susținute în fiecare an de companiile IT membre ANIS. Câștigătorii acestei ediții vor primi și abonamente medicale gratuite din partea Regina Maria pentru o perioadă de un an.

Toate proiectele vor trece printr-un proces de evaluare preliminară, în baza aplicației scrise și a unui clip video în care aplicanții vor prezenta elementele inovatoare ale cursului sau laboratorului.

Cele patru criterii de evaluare sunt: caracterul inovator al cursului/laboratorului și sustenabilitatea lui, structura detaliată ce acoperă obiectivele și materia cursului/laboratorului, metoda, ce se referă la profilul candidatului și utilizarea unor metode inovative de predare și continuitatea programului și după anul universitar curent.

În luna octombrie finaliștii vor susține un interviu cu membrii comitetului de evaluare, iar în noiembrie se vor decerna granturile pentru proiectele selectate.