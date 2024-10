[P] Ultimele locuri la DevFest 2024: AI & Cloud, Mobile Development și Web Development sunt temele principale

Urcă pe scenă experți tech de top din România, dar și speakeri internaționali, precum: Márton Kodok - Google Developer Expert, Natalie Godec - GDE in Cloud Platform, Ahmed Tikiwa - Android Tech Lead, Joshua Fox - Senior Cloud Architect, Mangirdas Kazlauskas - Mobile Tech Lead, Sasha Denisov - Chief Software Engineer.

Mai sunt doar câteva locuri la ediția Devfest Bucharest din acest an, iar biletele sunt disponibile pe iabilet.ro. Evenimentul organizat în 140 de țări are loc în 13 noiembrie în București, la Novotel, Piața Victoriei.

AI & Cloud, Mobile Development și Web Development sunt temele celor 3 scene de conținut tehnic la cea mai mare conferință creată de programatori pentru alți programatori. Digital Stack demonstrează că își duce mai departe angajamentul de a sprijini comunitățile tech din România, printre care și comunitatea Google.

sunt temele celor 3 scene de conținut tehnic la cea mai mare conferință creată de programatori pentru alți programatori. Digital Stack demonstrează că își duce mai departe angajamentul de a sprijini comunitățile tech din România, printre care și comunitatea Google. Urcă pe scenă experți tech de top din România, dar și speakeri internaționali, precum: Márton Kodok - Google Developer Expert, Natalie Godec - GDE in Cloud Platform, Ahmed Tikiwa - Android Tech Lead, Joshua Fox - Senior Cloud Architect, Mangirdas Kazlauskas - Mobile Tech Lead, Sasha Denisov - Chief Software Engineer.

Márton Kodok - Google Developer Expert, Natalie Godec - GDE in Cloud Platform, Ahmed Tikiwa - Android Tech Lead, Joshua Fox - Senior Cloud Architect, Mangirdas Kazlauskas - Mobile Tech Lead, Sasha Denisov - Chief Software Engineer. Începând cu această ediție, există și o promoție de grup, pentru cei care vor să participe la eveniment împreună cu prietenii sau colegii și să beneficieze de un preț special pe iabilet.ro.

Au mai rămas doar câteva locuri libere la Devfest București, conferința de top unde își dau întâlnire peste 300 de programatori pasionați de Mobile Development, AI & Cloud și Web Development. Evenimentul, organizat de Google Developer Groups Bucharest și Digital Stack (https://digitalstack.ro/), cel mai mare dezvoltator de cursuri personalizate de IT din România, este dedicat celor care vor să afle ultimele trenduri și să se conecteze cu lideri din domeniul tehnologiei.

Devfest s-a consacrat ca un eveniment de referință al comunității Google în 140 de țări, printre care și România. Este prilejul creat de GDG Bucharest pentru ca pasionații de tehnologiile Google să aibă un context de networking next-level.

Participanții au ocazia să-și dezvolte abilitățile de programare, să își îmbunătățească eficiența în task-urile de zi cu zi cu ajutorul informațiilor aduse de speakeri și să cunoască pasionați de aceleași tehnologii Google.

Cosmin Ștefan Dobrin, Google Developer Groups Bucharest Organizer: De ce să vii la Devfest în 13 noiembrie? Atât pentru a fi în trend cu tehnologia, cât și pentru a interacționa cu alți oameni din tech și pentru a afla ce se întâmplă în alte echipe, companii sau industrii. Pe lângă prezentări (și vorbim de o agenda cu speakers foarte faini din țară și din afară), vom avea și un spațiu dedicat pentru networking, dar și multe surprize. Inovăm de la o ediție la alta și DevFest Bucharest 2024 va fi wow!

Carmen Ciulacu, CEO & Co-Founder Digital Stack: DevFest este un eveniment creat deopotrivă și pentru companii, iar implicarea lor în fiecare ediție îmi demonstrează că facem bine ceea ce facem. Acesta este motivul pentru care evenimentul are loc într-o zi de Miercuri, zi lucrătoare. Companiile au înțeles foarte repede valoarea pe care o aduce acest eveniment pentru echipele lor, iar noi le cunoaștem bine nevoile din programele de training pe care le oferim prin Digital Stack. Expunerea echipelor în fața unei audiențe tech de top aduce două mari beneficii: knowledge și networking, iar firmele își trimit oamenii la event, ceea ce ne onorează.

Principalele talk-uri din Agenda Evenimentului:

Mobile Development:

Alex Burdușel: 10 things we learned redesigning the Fitbit App

Ahmed Tikiwa: Channel me perfect - The importance of app notifications and delivering them via notification channels

Mangirdas Kazlauskas: Cat-like Development: Flutter for Efficiency

Sasha Denisov: Flutter and AppleTV. Story of one challenge

Radu Marin & Radu-Ioan Ciobanu: Stop the battery from draining and your users from complaining! Let’s do a deep dive into Android’s power management system and learn how to build apps that don’t take battery life for granted.

Web Development:

Jasper Duizendstra: Building a DMS on top of Google Drive

Paul Negoescu: Clean Code for Frontend AIs

Alex Gâtu: AI & Security Testing. A double edged sword

Adina-Teodora Marcu: TypeScript and API Development with GraphQL

Bogdan Bindea: From Analog to Digital: The Power of Semantic Web and Java in Transforming Engineering

Bogdan Hobeanu: The Dart stack: why code twice when once is nice?

Alex Bordei: Building a Full-Stack CRM with Flutter and Firebase: Architecture, Challenges, and Best Practices

AI & Cloud:

Gabriel Preda - Explore Gemma 2 features using Kaggle Models

Natalie Godec - Balancing tight security with fluid devex, powered by GKE

Alexandru Ionescu - How to move 2PB of data in 3 days

Rustam Mehmandarov - Serverless Java Apps in the Cloud: MicroProfile, Quarkus, and Cloud Run

Joshua Fox - TakingMachine Learning to production Vertex MLOps for speed and efficiency

Marton Kodok - Vector search and multimodal embeddings in BigQuery

Lucian Gruia - Agentic Design Patterns: Bridging AI Agents and Microservices Architecture

Agenda completă și mai multe informații despre eveniment: https://digitalstack.ro/devfest-2024

Despre Digital Stack

Digital Stack (digitalstack.ro) dezvoltă cursuri personalizate de IT pentru angajații din cele mai mari companii din România, dar și firme de dimensiuni mici și medii. Lansată în 2020, compania a avut un impact semnificativ rapid: Google și Fundația Orange au ales Digital Stack pentru a organiza cursuri și programe speciale de educație. Peste 8000 de persoane dintr-o mare varietate de organizații au absolvit diverse cursuri IT, marca Digital Stack. Prin abordarea sa personalizată, compania continuă să stimuleze inovația în educația IT, oferind angajaților competențele necesare pentru a răspunde cerințelor în schimbare din era tehnologică.

Tipuri de programe oferite de Digital Stack:

Upskilling (Perfecționare)

Reskilling (Recalificare)

Academy (Academie)

Despre Google Developer Groups

Google Developer Groups reprezintă acele comunități locale puternice, care îi aduc împreună pe toți pasionații de tehnologii Google (precum Android, Flutter, Firebase, Mobile, Kotlin, Cloud, AI, Machine Learning, Google Assistant, Google Cloud Platform, Polymer, Angular sau TensorFlow). Google Developer Group Bucharest este comunitatea locală de programatori pasionați de tehnologiile Google pentru cei din sau din jurul Bucureștiului.



Contact

info@digitalstack.ro

0744.594.442