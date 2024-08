[P] Premier Catering & Events a înregistrat o creștere de 12% a cifrei de afaceri în prima jumătate a lui 2024 și se așteaptă la o creștere de 20% până la finalul anului

Când îți dorești organizarea perfectă a unui eveniment, ai nevoie de un partener de încredere care să-ți ofere tot sprijinul pentru acele detalii care fac diferența și garantează succesul. Cu o experiență de 13 ani în domeniu și un portofoliu generos de clienți, Premier Catering & Events este un creator de experiențe culinare magnifice pentru sute de evenimente, de la cele restrânse precum aniversări sau workshop-uri, până la cele foarte ample, de tipul nunților sau conferințelor cu peste o mie de participanți.

În acest cadru al inovației și profesionalismului, rezultatele favorabile nu au întârziat să apară, ca o încununare a evoluției continue, astfel că în prima jumătate a anului 2024 compania a înregistrat o creștere de 12% față de aceeași perioadă a anului trecut și se pregătește pentru o creștere de până la 20% până la finalul anului.

”Ne pregătim în continuare pentru o perioadă intensă și o mulțime de evenimente corporate și private. Suntem recunoscători pentru tot ce am realizat până acum, pentru că ne-au condus business-ul către cifra de afaceri de 1 milion de euro. Păstrăm aceleași standarde ridicate cu care ne-am obișnuit clienții, pe lângă acțiunile de sustenabilitate în care investim permanent pentru a proteja mediul înconjurător și a contribui la crearea unei lumi mai bune. Deja am redus recipientele din plastic cât am putut și avem în plan investiții în aparatură mai eficientă și eco-friendly și de asemenea intenționăm să schimbăm parcul auto cu mașini electrice noi.” declară Andreea Vasilescu, CEO Premier Catering & Events.