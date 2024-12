[P] Cum să găsești un loc de muncă într-o companie startup în 2025?

Drumul de adult a început să se contureze, iar această perioadă a maturității vine cu noi oportunități, șanse și provocări. Ești încă în băncile facultății, dar vrei în același timp să câștigi experiență în piața muncii? Dacă nu știați ai posibilitatea să te bucuri din plin de oportunitățile pe care le oferă o companie start-up. Astfel de firme oferă șansa de a experimenta un mediu dinamic, în echipe care emană energie și inovație, alături de oameni determinați care par că își doresc să schimbe lumea.

Știi că start-up-urile sunt pentru mulți tineri locurile ideale pentru a învăța, a crește și a-și descoperi pasiunile profesionale. Sună atrăgător, dar ce este mai important, este ca poți să îți atingi scopul, chiar dacă nu ai experiență, asta cu ajutorul unui CV de student bine realizat. Acest “instrument” este cartea ta de vizită, este modul în care poți atrage atenția și îți oferă posibilitatea de a-ți expune abilitățile și skill-urile.

Startup-ul - un tărâm al oportunităților (dar și al provocărilor)

Înainte de a începe orice căutare și de a-ți face orice planificare, trebuie să înțelegi ce înseamnă să lucrezi într-un startup. Ar trebui să știi, că asemeni ție și aceste companii aflate la început de drum pot avea un ritm alert de dezvoltare. Cele mai multe firme au resurse limitate, dar acest aspect este minimizat de obicei de atmosfera neconvențională. Angajații din start-up-uri nu sunt doar executanți, ci și vizionari, inovatori, problem solvers, adică oameni capabili să se adapteze din mers la diferite situații. Asta înseamnă că un job într-un startup ți se potrivește, pentru că aici se pune accent mai degrabă potențial, decât pe experiență. Cu alte cuvinte, chiar dacă nu ai un CV lung care să demonstreze ce ai făcut în trecut, atitudinea proactivă și dorința de a învăța te pot transforma în candidatul perfect pentru job.

Cum să îți creezi un CV de student perfect pentru un startup

Un CV întocmit profesional ar putea fi primul tău „pitch” către angajator. Când candidezi pentru un prim job într-un startup, documentul acesta trebuie să arate mai degrabă cine ești ca persoană și ce potențial ai.

European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP), sugerează un CV de “succes” pentru astfel de context, trebuie să dețină date clare, concise și să fie adaptat la specificul companiei la care aplici. Ce înseamnă asta pentru tine? Pentru început, pune accent pe abilități tale. Ai organizat un eveniment pentru facultate sau ai fost implicat în alte activități extracurriculare? Perfect! Scrie cum ai gestionat sarcinile pe care le-ai avut, cum ai coordonat echipa sau cum te-ai implicat în promovarea proiectului. Oferă exemple concrete care arată angajatorilor că poți face față provocărilor, indiferent de natura lor.

Probabil deja știi că modul în care arată CV-ul contează, deci mizează pe un design curat, modern pentru a-ți prezenta skill-urile. Platformele CV maker sau Europass îți pot fi de mare ajutor dacă nu ai creat încă un curriculum vitae. CV-ul de student nu trebuie să fie încărcat, dar trebuie să includă elemente cheie legate de educație, experiențe extracurriculare, proiecte personale sau voluntariat, aptitudini, abilități și să accentueze punctele în care performezi, să conțină câteva date despre tine. Personalizează CV-ul pentru compania la care aplici, ținând cont de postul pe care dorești să-l ocupi. Angajatorii apreciază vibe-ul studenților care fac un efort să înțeleagă valorile și să le reflecte în aplicarea lor.

Descoperă unde se ascund joburile în startup-uri

Acum că ai un CV bine pus la punct, vine următoarea etapă, adică unde găsești aceste startup-uri și job-uri minunate? Ei bine, platformele online sunt primele pe care ar trebui să le analizezi. Joburile în startup-uri nu sunt mereu promovate pe site-urile tradiționale de recrutare. În schimb, te poți orienta către platforme precum AngelList sau StartupJobs, care sunt dedicate exclusiv acestui tip de companii…sau poți să te alături comunităților online de antreprenori și profesioniști. Pe LinkedIn, de exemplu, vei găsi grupuri locale de startup-uri sau evenimente de networking unde fondatorii și recrutorii caută talente. Fii la curent cu evenimentele de tip hackathon sau competițiile universitare. Multe startup-uri participă la astfel de întruniri pentru a recruta tineri.

Cum să te faci remarcat?

Când aplici la o companie startup, secretul de a câștiga jobul dorit este să te diferențiezi. Cum poți face asta? Simplu: arată-le că înțelegi ce îi face speciali, dar și că ești flexibil și îți dorești să te implici real. Citește despre misiunea companiei, produsele sau serviciile lor și include toate informațiile care îți captează atenția în scrisoarea de intenție pe care le-o adresezi. Dacă startup-ul la care aplici dezvoltă soluții tech pentru educație, povestește o experiență de-a ta pe care ai avut-o într-un program educațional sau de voluntariat ori scrie despre pasiunile tale legate de digitalizare, AI, learning machine, etc..

Nu te limita doar la aplicație unde prezinți CV-ul și scrisoarea de intenție. Dacă simți că job-ul ți se potrivește cu adevărat, trimite un mesaj personalizat fondatorului sau recrutorului prin intermediul altor canale media. Spune-le cine ești, ce te motivează, cum poți contribui la creșterea companiei lor și despre angajamentul pe care îți dorești să ți-l asumi. Fii sincer și entuziast, dar nu fii foarte insistent.

Cum să te prezinți la interviu

Interviul într-un startup nu este doar despre competențe. Recrutorii sunt interesați despre cum te integrezi în echipă, cum gândești și cum abordezi problemele, câtă disponibilitate ai să înveți despre noul domeniu și ce valoare poți aduce.

Așadar la interviu fii autentic. Ține minte se caută oameni pasionați și autentici, nu roboți programați să spună ceea ce cred că recrutorul vrea să audă. Fii tu însuți, vorbește despre aspirațiile tale și despre ce te motivează.

Vorbește natural despre experiențele tale, chiar dacă acestea sunt modeste. De exemplu, dacă ai organizat o campanie de strângere de fonduri pentru o cauză caritabilă, explică cum ai gândit strategia și cum ai rezolvat eventualele probleme. Nu trebuie să ai teamă, viitori angajatori pot fii viitorii colegi de muncă, deci este important să împărtășiți experiențele.

Ține minte, deși startup-urile sunt cunoscute pentru atmosfera relaxată, este important să te prezinți îngrijit. Un look smart casual pentru interviu este, de obicei, alegerea perfectă.

În startup-uri, relațiile sunt mai directe și ceva mai personale decât în instituții sau în corporații. Arată interes față de planurile fondatorilor, întreabă despre cultura organizațională sau despre provocările pe care le întâmpină echipa, dacă domeniul te interesează, discuțiile se vor derula natural și te vei simți chiar foarte bine la interviu.

Abilitățile soft sau trucuri pentru succes într-un startup

Dacă ai impresia că doar cunoștințele tehnice contează, te înșeli. În startup-uri, abilitățile soft sunt mai importante, mai ales când nu ai experiență. Flexibilitatea, capacitatea de a învăța rapid și comunicarea eficientă sunt alte calități cheie extrem de valoroase. Așa cum spunea și James Dyson, fondatorul companiei Dyson: „Eșecul este punctul de plecare pentru orice inovație”. Startup-urile apreciază oamenii care nu se tem să încerce, să greșească, să învețe și să persevereze.

Redescoperă momentele în care ai dat dovadă de creativitate sau la situațiile când ai găsit rezolvări la probleme neașteptate. Aceste experiențe sunt povești excelente pe care să le împărtășești la interviu.

Dezvoltă-ți brandul personal - este la fel important ca CV-ul

În 2025, brandul personal este mai important ca niciodată. Startup-urile sunt foarte bine conectate la mediul online și sunt influențate de prezența digitală. Așadar modul în care te prezinți pe Insta, FaceBook, tikTok sau alte rețele de social media ar putea avea impact major în decizia angajării. Prezența în social media este cartea ta de vizită virtuală, așa că asigură-te că este profesională. Publică articole pe teme care te pasionează, comentează postările din industria startup-urilor,construiește-ți o rețea de contacte și păstrează întotdeauna ton politicos când interacționezi cu ceilalți.

Dacă ai competențe creative sau tehnice, un portofoliu online ți-ar aduce un mare avantaj pentru câștigarea unui job într-un start-up chiar dacă nu ai experiență. Fie că ai un site personal sau o simplă pagină pe o rețea social media, aceasta poate arăta angajatorilor ce știi să faci concret.

Dacă nu reușești din prima?

Nu te descuraja, începutul poate fi uneori anevoios. Intrarea în lumea startup-urilor și pe piața muncii poate fi o provocare ce necesită timp și efort. Vezi fiecare aplicație și fiecare interviu ca pe o lecție constructivă, așa câștigi încredere. Fii deschis la feedback, învață din greșeli și continuă să îți îmbunătățești abordarea. Toate aceste experiențe te ajută să îți construiești portofoliul și să te familiarizezi cu mediul startup.

2025 se anunță un an al competitivității și al posibilităților de dezvoltare. Startup-urile vin cu noi oportunități pentru toată lumea, de la candidați experimentați la studenți nou intrați pe piața muncii. Tot ce trebuie să faci este să te pui în valoare, să înveți să te prezinți profesional și să nu te temi să ieși din zona de confort. Curiozitatea și entuziasmul care te caracterizează sunt ce ai nevoie să faci față provocărilor.