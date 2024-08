[P] Cum să evidențiezi competențele tehnice în CV?

Progresul tehnologic a luat cu asalt toate domeniile de activitate, astfel că în orice industrie am activa este necesar să ne aliniem cerințelor actuale de pe piața muncii. Mai mult decât atât, este esențial să știm și cum să le punem în valoare prin redactarea CV-urilor și în momentul în care participăm la un interviu, fie el fizic, online sau telefonic. Suntem cei mai în măsură să arătăm de ce anume suntem capabili din punct de vedere profesional, motiv pentru care ar trebui să fructificăm la maxim fiecare prilej.

Dacă te numeri printre aceia care se întreabă cum se pot face remarcați când vine vorba de abilitățile tehnice în CV, ai ajuns la locul potrivit. În rândurile următoare vom vedea cum trebuie să procedăm pentru a le scoate în evidență într-o manieră oportună. De asemenea, nu uita că este important să fii deschis în permanență să adaugi la „palmares” atât abilități sociale, cât și tehnice, iar pe măsură ce avansezi în carieră, competențe manageriale.

Iată care sunt competențele tehnice la cea mai mare căutare:

programare de bază;

analiză de date;

design grafic;

gestionare de software-uri legate de statistică.

Cum să evidențiezi abilitățile tehnice în CV?

Pe lângă datele personale, informațiile cu privire la pregătirea școlară, detaliile referitoare la posturile ocupate anterior, este necesar să știm cum să ne distingem și prin competențele dobândite în parcursul profesional. Astfel, vom reuși să ne arătăm atât polivalența, cât și compatibilitatea pe care o avem cu rolul pentru care aplicăm.

Iată de ce trebuie să ții cont pentru a sublinia cele mai mari atuuri tehnice:

Alege competențe relevante pentru cererea de pe piața muncii. Fie că îți cauți activ un loc de muncă, fie că îți dorești să-ți schimbi jobul actual în următorul an, este important să rămâi la curent cu cerințele și tendințele din industrie. Fii curios, testează și devino autodidact. Cu cât reușești să înveți mai multe pe cont propriu, cu atât te vei bucura și mai mult de reușite.

Fii convingător, însă rămâi autentic. Comunicarea transparentă este o practică foarte apreciată pentru că ea creează un echilibru între toate părțile implicate într-un proces de recrutare. În plus, dacă din dorința de a impresiona te supraapreciezi, lucrurile mai puțin adevărate vor ieși la iveală mai devreme sau mai târziu.

Dedică o secțiune separată acestor abilități. Grupând competențele în categorii distincte (de comunicare, leadership, tehnice) vei oferi angajatorilor o imagine foarte clară a capacităților tale, sugerând astfel și cum poți aduce plus valoare echipei. Pe de-o parte, oamenii de resurse umane au acces foarte rapid și într-un mod eficient la informațiile de interes pentru ei, iar tu ești conștient de joburile pe care te pliezi cel mai bine conform cerințelor din fișa postului.

Asociază rezultate profesionale remarcabile cu acele competențe pe care le-ai enumerat. Este important ca fiecare competență să fie accentuată și susținută prin realizări cuantificabile. Astfel, nu doar că vei capta atenția recrutorilor, dar vei putea să te diferențiezi de restul aplicanților și, de ce nu, chiar să ajungi pe lista scurtă.

Mergi pe un format cât mai lizibil și bine structurat pe rubrici. Fără să ne dăm seama, printr-un Curriculum Vitae aranjat „ca la carte” inspirăm faptul că suntem organizați și ne sporim șansele să fim contactați de angajatori. Așadar, sfatul nostru este să adopți un șablon cât mai bine definit, care să poată fi parcurs cu ușurință.

Nu uita să revizuiești CV-ul pentru a elimina eventualele greșeli strecurate în timpul redactării. În secolul vitezei pe care îl traversăm, atenția la detalii rămâne o calitate cheie în orice sector de activitate. Printr-un CV lipsit de greșeli vei inspira seriozitate și profesionalism.

Acum că ți-ai creat o imagine de ansamblu despre cum te poți remarca prin marea de aplicanți, nu îți rămâne decât să ajustezi cât mai bine abilitățile tehnice în CV, în completarea celor de comunicare și de management. Pe măsură ce trec anii, tot mai mulți recrutori se concentrează pe selectarea acelor candidați care au dobândit și aprofundat cunoștințe decât pe aceia care au acumulat experiență la nivel de bază în arii de activitate foarte distincte.

Construirea unei cariere nu este deloc ușoară, însă este important să te bucuri de proces și să nu arzi etape. Voluntariatul, programele de internship și stagiile de practică au rolul lor bine definit în crearea unei „fundații” stabile și durabile.

Nu în ultimul rând, când vorbim de industriile viitorului, tendințele businessurilor și implicit ale joburilor se îndreaptă către sustenabilitate și inovație. Ne bucurăm că România se aliniază acestor trenduri și îmbrățișează progresul tehnologic mai ales în sfera IT. Statisticile din industrie ne arată că la nivelul Europei, țara noastră ocupă primul loc privind numărul de angajați în IT și locul șase în lume. Mai îmbucurător de atât este că 4 din 10 angajați în domeniul IT sunt femei. Astfel, abilitățile tehnice în CV sunt mai mult decât binevenite în CV-urile tuturor candidaților și apreciate de către toți recrutorii. Adu în prim plan tot ce ai mai bun de oferit, iar oportunitățile nu vor întârzia să apară!