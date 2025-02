[P] Beauty and THE BEST: Cupio, 13 ani de performanță în industria beauty

Fiecare brand de succes are o poveste care reflectă valori fundamentale, o viziune clară și, mai ales, o pasiune care dă naștere unor produse ce ajung să fie apreciate de milioane de oameni. Povestea Cupio este una care surprinde esența transformării unei idei ambițioase într-un lider al industriei de beauty, cu o influență de amploare atât pe piața locală, cât și pe cea internațională.

De la înființarea sa în 2012, în Timișoara, Cupio a reușit să-și construiască nu doar un brand, ci o adevărată comunitate de iubitori ai frumuseții, prin dedicare, inovație și dorința de a oferi cele mai bune produse și servicii. Între timp, brandul a devenit o referință în domeniu, având la bază o echipă de profesioniști și o viziune clară pentru viitor.

Cu pași repezi către aniversarea celor 13 ani de activitate, pe care Cupio îi împlinește în martie 2025, brandul continuă să își urmeze drumul înspre excelență și inovare, reafirmându-și angajamentul față de calitate și față de clienții săi, care îl aleg zi de zi.

13 ani de Cupio, celebrați prin campania ”Beauty and THE BEST”

Aniversarea Cupio vine cu o surpriză specială pentru toți iubitorii de frumusețe. În weekendul 28 februarie - 2 martie, pe cupio.ro, sunt disponibile reduceri aniversare de până la 80% la produsele de manichiură, machiaj și îngrijire personală. Reduceri aniversare vor fi, în aceeași perioadă, și în cele 25 de magazine fizice Cupio din România. Este ocazia perfectă pentru ca pasionații de frumusețe să descopere sau să redescopere produsele care le completează rutina de îngrijire și stilizare.

Beauty and THE BEST este mai mult decât o campanie aniversară – este expresia unei legături puternice între iubitorii de frumusețe și brandul care inovează constant pentru a le oferi cele mai bune produse. "Beauty" reprezintă clienții pasionați de frumusețe, cei care transformă fiecare produs Cupio într-un element esențial al rutinei lor de frumusețe, iar "THE BEST" simbolizează angajamentul brandului de a oferi calitate și performanță la cel mai înalt nivel.

”Pentru noi, acest moment nu este doar o aniversare; este o celebrare a unei comuniuni speciale dintre TINE – sufletul frumuseții – și CUPIO, un brand construit din dragoste și pasiune, pentru a deveni THE BEST. Această campanie nu este doar despre un brand, ci despre momentele în care Cupio a fost alături de tine – fie prin prima manichiură realizată cu produsele noastre, fie prin machiajul care te-a făcut să te simți unică ori prin ritualurile de îngrijire care ți-au oferit încrederea că „Ești tot ceea ce îți dorești.” De 13 ani, avem privilegiul de a fi parte din călătoria ta spre cea mai frumoasă versiune a ta. Alegând Cupio, ai ales THE BEST pentru frumusețea pe care o reprezinți cu mândrie.”, transmit reprezentanții brandului.

O poveste de succes construită cu pasiune

De la începuturile sale modeste până la o companie cu o prezență solidă în România și peste hotare, Cupio a crescut organic, consolidându-și reputația și oferind produse premium destinate atât pasionaților de beauty, cât și profesioniștilor din domeniu.

În prezent, brandul își desfășoară activitatea într-un sediu modern din Timișoara, deținut de cel mai mare dezvoltator de parcuri industriale și logistice din Europa Centrală - CTPark.

Acest spațiu găzduiește birourile și depozitul companiei, facilitând dezvoltarea și extinderea continuă a brandului pe toate canalele de vânzare: magazine fizice și magazinul online de cosmetice profesionale.

Performanță și digitalizare

În 2024, Cupio a atins o cifră de afaceri de 22,8 milioane de euro, marcând o creștere de 9,5% față de anul precedent. Cu un portofoliu de peste 3.500.000 de produse vândute în anul precedent și 25 de magazine fizice în România, brandul și-a consolidat poziția de lider pe piața de beauty. Dintre acestea, peste 500.000 de produse comercializate includ cele mai populare game – ojele semipermanente și Rubber Base – preferatele clienților datorită calității și diversității oferite.

Unul dintre cele mai importante proiecte din 2024 a fost lansarea platformei internaționale www.cupiocosmetics.com, menită să deschidă noi oportunități de creștere pe piețele externe. Această mișcare strategică reflectă ambiția Cupio de a deveni un nume de referință nu doar în România, ci și la nivel internațional.

În plus, brandul de beauty și-a consolidat prezența globală prin colaborarea continuă cu distribuitorii oficiali din Italia, Germania și Danemarca, facilitând accesul clienților internaționali la produsele sale de înaltă calitate.

Un alt proiect ambițios început de Cupio este dezvoltarea aplicației mobile Cupio, un instrument care va facilita accesul clienților la produse, oferte și sfaturi personalizate.

Investirea în digitalizare subliniază angajamentul brandului față de experiența consumatorilor și nevoia de a adapta business-ul la noile tendințe tehnologice.

Echipa și comunitatea Cupio – motorul succesului

Cupio nu înseamnă doar produse de calitate, ci și o echipă dedicată care a contribuit la această poveste de succes. Cu 180 de angajați, brandul continuă să investească în oameni și în dezvoltarea profesională a acestora.

De-a lungul celor 13 ani, Cupio a reușit să își construiască o comunitate puternică și implicată, care a crescut alături de brand. Această comunitate vibrantă este prezentă activ pe diverse platforme de social media: Facebook (301k), Instagram (127k), Tik Tok (176k). Prin aceste canale, Cupio interacționează direct cu clienții săi, creând o legătură autentică și oferind constant inspirație și suport. De asemenea, Cupio deține propriul său Beauty School pe pagina oficială de YouTube, o resursă valoroasă pentru cei care doresc să învețe tehnici noi și să se perfecționeze în domeniul frumuseții.

Cel mai nou proiect Cupio este și Academia din Timișoara, care se adresează tuturor celor care își doresc o pregătire avansată în domeniul de beauty.

Academia Cupio din Timișoara oferă cursuri de beauty cu beneficii exclusive pentru traineri și cursanți. Aceasta dispune de săli de cursuri dotate cu mese de lucru speciale pentru manichiură și machiaj, într-un mediu care inspiră creativitatea și inovația.

Recunoaștere și încredere din partea consumatorilor

Un studiu realizat de agenția de cercetare MKOR în 2023 a confirmat poziția de lider a Cupio în România, desemnând-o cea mai cunoscută marcă de oje semipermanente de calitate. De asemenea, 1 din 5 români identifică spontan Cupio ca fiind primul brand la care se gândesc când vine vorba de ojă semipermanentă, iar 4 din 10 consumatori îl aleg în mod constant în fața competitorilor.

Un alt studiu efectuat de compania de cercetare de piață Market Vector a relevat faptul că brandul Cupio este numărul 1 din România în domeniul manichiurii, conform vânzărilor analizate în locațiile din centrele comerciale, la nivel national, în perioada 2018-2019.

Viziunea pentru viitor

Fondatorii Cupio, Raluca și Răzvan Ștefănescu, consideră că succesul unui brand nu se măsoară doar în cifre, ci și în cultura sa organizațională și capacitatea de a evolua:

„Performanța unui business nu se bazează doar pe rezultate financiare, ci și pe capacitatea echipei de a se adapta, de a învăța din provocări și de a se menține unită. Privim spre viitor cu încredere și ne dorim să aducem în continuare inovație și excelență în industria beauty”, transmit fondatorii Cupio.

Cu o strategie bine conturată, investiții continue în digitalizare și internaționalizare, precum și o echipă motivată, Cupio este pregătit să scrie noi capitole din povestea sa de succes. La 13 ani de la lansare, brandul românesc își reafirmă misiunea de a inspira frumusețea prin produse de calitate și printr-o experiență de neegalat pentru clienți.