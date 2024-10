[P] 5 întrebări și răspunsuri cu membri din echipa _VOIS România

_VOIS România a primit, pentru al patrulea an consecutiv, recunoașterea "Great Place to Work" din partea Great Place to Work Institute. Cu această ocazie, trei membri ai echipei _VOIS ne-au povestit despre rolurile lor, despre ce aduc la muncă din viața personală și ce ar trebui să știe o persoană interesată să urmeze un traseu de carieră similar lor: Vlad Darie, Team Leader Cloud & Hosting Services, Ramona Scarlat, Team Leader IoT Business Solutions, și Florin Chirilă, Team Leader Enhanced SAFe Solutions Delivery.

1. Povestește-mi, pe scurt, despre rolul tău în cadrul _VOIS și ce te-a convins să te angajezi în companie.

Vlad: Sunt Team Leader al echipei Cloud & Hosting Services. Îmi plac colectivul în sine și felul în care interacționez cu colegii mei. Am aflat despre rol printr-o recomandare și mă bucur că am multe lucruri în comun cu membrii echipei mele, chiar dacă avem personalități diferite.

Pentru mine, principala responsabilitate a unui lider de echipă este să fie un „amortizor” între echipa de lucru și restul organizației, pentru ca ei să aibă confortul și siguranța de a lucra pe proiecte relaxat și fără presiune.

Ramona: M-am angajat la _VOIS pentru că am experiență în telecomunicații și am considerat că e o oportunitate excelentă să mă dezvolt în zona tehnologică. _VOIS mi-a oferit acel context în care pot combina cunoștințele din telecom cu noi tehnologii digitale. În prezent, sunt lider în IoT Business Solutions, o echipă formată din Service Designers, Service Delivery și Product Managers. Lucrăm în zona de Internet of Things, care este mereu inovatoare, dinamică și diversă. Atât interacțiunea cu colegii cât și tehnologiile cu care lucrăm îmi aduc satisfacție în munca de zi cu zi.

Florin: Am ajuns în companie prin intermediul unor prieteni, de la care am auzit că are un mediu de lucru profesionist și variat. Am început ca manager de proiecte. În prezent, conduc o echipă de manageri de proiecte, formată din 18 persoane. Principala mea sursă de satisfacție profesională vine din a-i ajuta pe oamenii din echipă să își atingă potențialul maxim. Apreciez faptul că se coordonează între ei să își găsească subiecte de interes, pe care să le rezolve împreună.

2. Ce poți să îmi spui despre cultura companiei?

Vlad: _VOIS mi-a dat libertatea de a-mi construi echipa și un mod de lucru armonios pentru toți cei implicați. Lucrăm foarte ușor unii cu ceilalți, atât inginerii, cât și colegii care nu activează în zona tehnică. La începutul fiecărei zile ne întâlnim pentru a ne planifica activitatea astfel încât, la final de zi, să fi acoperit tot ce aveam pe listă. Colegii știu să coopereze aproape organic și nu am simțit nevoia de a face micromanagement. Se lucrează în program de ture (jumătate de echipă pe program de zi, ceilalți pe program de noapte) și, când e necesar, schimburile de tură se întâmplă ușor, căci oamenii acoperă voluntar ture pentru cei care au nevoie.

Datorita maturității echipei și a infrastructurii, programul nostru este echilibrat.

Ramona: Apreciez mult flexibilitatea programului de lucru, oportunitățile de creștere dar și mediul de lucru de zi cu zi, care mi se potrivesc foarte bine. Recent, am fost implicată și în renovarea unei școli dintr-un sat din România, în cadrul unui program de CSR al companiei și m-am bucurat că am avut ocazia să ajut. Eu pictez în timpul liber, dar de data aceasta, mi-am folosit îndemânarea ca să zugrăvesc.

Florin: Sunt în _VOIS din 2017. Ce am descoperit cu plăcere încă din prima zi a fost atitudinea deschisă a oamenilor, care sunt gata oricând să te ajute. Așa funcționează lucrurile în companie.

Apreciez și abordarea sănătoasă a echilibrului între muncă și viața personală. Oamenii sunt încurajați să fie performanți, dar sunt, de asemenea, încurajați să spună stop la final de program și să aibă grijă de ei înșiși.

3. De ce ai ales să rămâi în _VOIS pe termen lung?

Vlad: Sunt în _VOIS de 8 ani și jumătate. Am avut multe experiențe frumoase, dar am trecut și prin momente de cumpănă, în care am fost nevoit să îmi reconstruiesc echipa, până am ajuns la structura stabilă din prezent.

Ca manager de echipă, îmi doresc să pot influenta pozitiv oameni și circumstanțe. Oricând am avut ocazia, am angajat studenți (acum avem 3 studenți în echipă), având posibilitatea de a le oferi oportunități de dezvoltare, dar și un program flexibil, potrivit orarului lor.

Ramona: Oportunitățile de creștere, contribuția la proiecte de impact si mediul de lucru mă fac să simt că _VOIS este un loc unde mă pot dezvolta și exprima. Aici am cunoscut manageri buni, care m-au ajutat și sunt o sursă de inspirație. Zona IoT este dinamică și într-o continuă dezvoltare la noi, mai ales în contextul parteneriatelor strategice cu companii de top din domeniul tehnologiei.

Florin: Compania este atât de mare și diversă încât, dacă îți dorești, poți face o schimbare de carieră care să te facă să simți că ești într-un loc complet nou. Eu sunt la al treilea rol în _VOIS și mă simt motivat de oportunitățile pe care le-am avut să evit plafonarea, rămânând, totuși, într-un mediu familiar.

4. Ce te inspiră în viața personală?

Vlad: O mare parte din timpul în care nu sunt la birou o petrec practicând sau predând Jiu Jitsu, participând la campionate internaționale. Este un sport în care trebuie sa fii foarte prezent psihic, ajutându-te astfel să te deconectezi.

De-a lungul anilor, Jiu Jitsu m-a învățat ce înseamnă răbdarea, m-a învățat să îmi tratez oamenii din echipă diferit, în funcție de nevoile și așteptările lor. Practic, am învățat să aplic structurat lucruri pe care le testam instinctiv.

Ramona: Sunt pasionată de artă și de tot ce este frumos. În timpul liber studiez pictura în atelierul unui pictor din București, iar în 2023 am avut și prima mea expoziție de tablouri. Acum, mă pregătesc pentru următoarea, în mai 2025.

O altă pasiune este călătoritul și, mulțumită politicii de lucru din străinătate, am posibilitatea să lucrez de la distanță timp de 20 de zile pe an din locul unde vreau să petrec mai mult timp.

Florin: Sunt pasionat de păsări sălbatice de mai bine de 20 de ani și particip voluntar la acțiuni relevante pentru comunitatea ornitologică. Anual, îmi propun să văd un număr de specii în România sau la nivel mondial. Tehnologia modernă mă ajută să fiu la zi cu statistica.

Am învățat că în natură, lucrurile își urmează cursul lor și intervenția umană trebuie să fie minimă. Această perspectivă mă ajută și în lucrul cu oamenii, cărora nu vreau să le impun lucruri, ci să îi încurajez să se dezvolte în ritmul lor și în direcția în care își doresc.

5. Ce sfat i-ai da unei persoane la început de carieră, interesată de un traseu similar?

Vlad: Să experimenteze orice oportunitate care i se pare interesantă, să își asume riscuri, mai ales la început de drum. În domeniul meu, așa cum arată în prezent, ai nevoie de câteva lucruri: deschidere, capacitatea de a învăța si aptitudini tehnice de bază, pe care se poate construi pe viitor, pentru acest lucru având și susținerea echipei și a companiei.

Ramona: Mi se pare important să îți placă ce faci. Știu că nu este întotdeauna ușor să găsești locul de muncă ideal, dar important este să îți construiești relațiile potrivite, să ai mintea deschisă și să rămâi curios, astfel încât să poți acumula cunoștințele și experiența care să te ducă în pasul următor al carierei tale.

Florin: Să facă o introspecție și să înțeleagă ce își dorește pe plan personal și profesional - pe termen scurt, mediu și lung. E important să îți setezi obiective și să știi să le prioritizezi. Să îți dai răgazul să înțelegi ce îți aduce împlinire.

Pentru cine își dorește să ajungă manager de echipă, cred că e important să fii un bun profesionist, pentru a fi respectat, să înveți să relaționezi cu oamenii (o calitate înnăscută sau învățată) și să știi să asculți.



*********

_VOIS România este un centru de excelență în tehnologie, parte a Vodafone Intelligent Solutions, compania internațională care sprijină operațiunile globale ale Vodafone prin furnizarea de soluții tehnologice avansate. Cu o echipă de aproximativ 3300 de angajați, _VOIS România este unul dintre cei mai mari angajatori din domeniul IT&C din România. Compania oferă oportunități în mai multe arii tehnologice, având un focus puternic pe Software Engineering, IoT, Cloud și Securitate Cibernetică.