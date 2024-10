ONG-ul Help Autism lansează o franciză socială în România

ONG-ul Help Autism transmite miercuri, într-un comunicat către StartupCafe.ro, că lansează o franciză socială în România.

Inițiativa își propune să aducă servicii esențiale și terapii personalizate mai aproape de familiile afectate de autism, creând o rețea de centre specializate accesibile la nivel local, anunță organizația.

Antreprenorii francizați pot beneficia prin acest program de franciză socială de sprijin pentru acreditarea centrelor în vederea decontării terapiei.

Aceștia pot desfășura o activitate generatoare de venituri, cum sunt serviciile medicale conexe, și astfel pot avea un centru de terapie funcțional la capacitate de 100%.

Mai multe detalii se găsesc AICI.

ONG-ul susține că francizații beneficiază, printre altele, de un model de afacere socială, sustenabilă și validată, precum și de o rețea de parteneri externi pentru toate procesele derulate în centru și un ghid complet cu procedurile de lucru documentate, incluzând procesele administrative, de resurse umane, de training, de marketing și comunicare și manageriale.

Franciza socială este un model de afaceri în care o organizație non-profit își extinde impactul prin replicarea unui concept social de succes, folosind structura unei francize comerciale.

Problema pe care asociația vrea să o rezolve este facilitarea accesului real la servicii de terapie oricărui copil și familii în comunitatea în care trăiește. Acest lucru presupune deschiderea de noi centre de terapie Help Autism, avizate ca prestatori de servicii medicale conexe și având contract cu CNAS.

În acest fel, tot mai mulți copii, tineri și adulți cu TSA pot beneficia de servicii de terapie și logopedie gratuite, ușurând în același timp presiunea financiară a părinților și familiilor lor.

Procesul de francizare poate dura între 3-6 luni de la semnarea precontractului de parteneriat până la deschiderea centrului.

Primul pas în contractarea francizei sociale îl reprezintă Chestionarul de calificare a viitorului francizat. Ulterior, se va stabili o întâlnire cu echipa de proiect din cadrul Help Autism în cadrul căreia francizatul va avea acces la mai multe informații despre procesul de deschidere și operare a unui centru, inclusiv proiecțiile bugetare pe primii ani de activitate.

„Sănătatea mintală este un drept fundamental. Proiectul de franciză socială Help Autism este o misiune personală, născută din dorința de a asigura fiecărui copil acces egal la sprijinul de care are nevoie pentru a-și atinge potențialul maxim. Știu din experiență cât de importantă e intervenția timpurie și terapia în parcursul fiecărui copil cu autism. Cu toate acestea, am văzut prea mulți părinți care se luptă să găsească resursele necesare ca să ajungă la specialistul potrivit. Acest lucru nu ar trebui să se întâmple, iar astăzi facem un pas curajos pentru a schimba această realitate. E un demers care pune pe primul loc umanitatea, compasiunea și dreptul fiecărei persoane la o viață demnă și împlinită”, Daniela Bololoi, Fondatoare și Președinte Help Autism și RO TSA, rețeaua formată din peste 160 de ONG-uri dedicate cauzei.