„O mamă este expertă în multitasking” - She is MOM, proiectul care demolează prejudecățile despre rolul femeilor pe piața muncii

În 2019, într-o vacanță pe care și-o petrecea în România, Alexandra Micu a întâlnit-o pe cea care a inspirat-o să înceapă un nou proiect: mutată într-un colț de rai autohton, aceasta lucra remote într-o corporație, făcând astfel bani din pasiunea ei - toate acestea în timp ce era mama a trei copii. Intrând mai mult în povestea ei, a descoperit că fix copiii au fost motorașul care au adus-o în punctul respectiv.

În acel moment, Alexandra Micu și-a dat seama că poate ajuta și alte mame să îmbine viața de familie cu cariera.

Câteva luni mai târziu - după research, studii de piață și cu mult entuziasm - a creat platforma She is MOM. De atunci și până acum, Alexandra Micu - cu 7 ani de experiență în antreprenoriat și 15 ani în domeniul resurselor umane - a ajutat multe mame să îmbine cu succes viața personală cu cea profesională. În prezent, comunitatea numără peste 3.000 de membrii, peste 50 de mentori și peste 30 de beneficii pentru mamele care se înscriu pe platformă.

Ea compară experiența fiecărei utilizatoare cu o călătorie, care începe prin crearea unui cont, completarea unui profil, găsirea unui mentor, accesarea beneficiilor și obținerea unui loc de muncă dorit sau chiar începutul drumului ca antreprenor. Această călătorie poate continua cu a deveni mentor, a aduce propriile servicii în comunitate și a contribui la visul unei alte mămici.

Dar de ce au nevoie mamele de ajutor în găsirea unui job sau de ghidaj din punct de vedere profesional?

Pe lângă provocările de pe piața muncii resimțite de toate categoriile, sunt destul cazuri în care femeile cu copii sunt discriminate (deși discriminarea e ilegală). Avansăm ca societate și ca mentalitate spre corectarea acestor atitudini, dar tot mai e de lucru.

De exemplu, datele INS arată că, în 2020, ponderea femeilor șomere a crescut cu aproape 50% din cauza pandemiei, în timp ce creșterea în cazul bărbaților a fost doar de 16%.

Mai mult, în 2018:

62,3% dintre populația inactivă era de sex feminin;

67,1% dintre lucrătorii familiali neremunerați erau femei;

99,3% dintre persoanele care stau acasă pentru a îngriji gospodăria erau femei.

La toate acestea se adaugă și situațiile în care întoarcerea din concediul de maternitate este un calvar.

Așadar, te invităm să parcurgi interviul pe care ni l-a acordat Alexandra Micu despre egalitatea de șanse și despre cum le ajută She is MOM pe mămicile din țara noastră.

StartupCafe.ro: Ce te-a făcut să încerci să faci o platformă dedicată dezvoltării profesionale a mamelor?

Alexandra Micu: Sunt antreprenor de 7 ani, iar în resurse umane lucrez de peste 15 ani - în tot acest timp m-am lovit de multe situații bine cunoscute pe piața muncii din România, printre care angajarea și întoarcerea la muncă a femeilor venite din concediu de maternitate.

Din această perspectivă în care mă aflu, am avut norocul să înțeleg atât perspectiva angajatorului, cat și a proaspetelor mămici, și mai mult de atât, să înțeleg că există o cale de mijloc, un teren fertil și o resursă excelentă pentru ambele părți implicate. Și de la această cale de mijloc am ajuns la She is MOM, o platforma dedicată mămicilor cu viziunea de a le sprijini pe acestea în cariera lor profesională - dar nu numai.

Femeile cresc atunci când se susțin reciproc, cresc în comunități, fiind înțelese și susținute. Acest teren fertil despre care vorbesc se află întocmai în noua etapă de viață a femeii (când devin mame - n.red.), care își accesează noi resurse de care nici ea nu era conștientă. Iar dacă în viața personală lucrurile sunt echilibrate, atunci toate aceste resurse pot fi duse și în viața profesională. Doar ca mamele au nevoie de o motivatie mai puternica, un job care să le ofere satisfacție, care să le hraneasca talentele și care contribuie în evoluția ei pe toate planurile.

Problema pe care multe dintre femei o au este că se întorc într-un mediu sau la un job care nu se mai potrivesc cu ele, cele de acum. Sau se întorc la un program care nu le mai avantajează. Și aici este de lucrat - iar noi putem veni în sprijinul lor, cu resursele potrivite.

StartupCafe.ro: Că tot ai menționat la început, aș vrea să vorbim puțin mai mult despre condiția mamelor în piața muncii din România. Ce bias-uri încă planează deasupra societății noastre legate de rolul mamelor și ideea ca o femeie să aibă și o carieră? Cum încerci tu și cei implicați în SHE IS MOM să educați publicul și angajatorii, astfel încât să mai dărâmați din prejudecăți?

Alexandra Micu: Mulți dintre angajatorii români au în continuare aceste etichete a bărbaților și femeilor în roluri tradiționale - femeile fiind cele care se îngrijesc de familie și bărbații cei care întrețin familia. O altă etichetă pe care o regăsim în societatea noastră este aceea că mamele nu sunt capabile să mențină același nivel profesional ca femeile care nu au copii sau ca bărbații.

Prin She is MOM vrem să aducem în față acele aptitudini ale mamelor care pot reprezenta o mină de aur pentru orice angajator. De exemplu, o mamă care este atentă la copilul ei, face cumpărături, mâncare, plătește facturi, nu uită de programarea la medic și știe fiecare detaliu din programul familiei sale - toate astea într-o singură zi - este cu siguranță organizată, expertă în multitasking și în gestionarea eficientă a timpului.

Mai mult decât atât, mamele găsesc soluții la orice, sunt creative și își găsesc resursele interioare să ducă la bun sfârșit sarcinile pe care le au. Dacă toate acestea aptitudini există în viața lor personală, cu siguranță ele pot fi duse și în plan profesional. Astfel de idei vrem să promovăm prin acest proiect.

StartupCafe.ro: Dar oare care poate fi sursa divizării în societate? Pe de o parte, sunt angajatorii listați pe platformă care își asumă că vor să colaboreze/să angajeze o mamă, iar pe de altă parte sunt angajatorii care le supun pe mame unei oprimări...

Alexandra Micu: Pentru angajator poate părea ca o mama nu este disponibilă. Unii angajatori evita să angajeze mame considerand un impediment faptul ca mamele nu pot fi disponibile în orice moment și pot avea impresia ca acestea sunt interesate strict de stabilitate și salariu - și mai puțin de performanță. Pe de altă parte, angajatorii pot lua în considerare că o mamă este mult mai eficientă și organizată, știind ca este așteptată acasă, totodată calitatea muncii devenind una superioară.

StartupCafe.ro: Ascultând ce mi-ai zis mai devreme, mi-a venit în minte o întrebare: Ce se întâmplă atunci când mamele își îmbrățișează minunăția și acționează ca atare? Mă gândesc că sunt și situații în care societatea și/sau contextul le-ar putea face pe mămici să se simtă lăsate pe dinafară de pe piața muncii și că o parte din soluție este ca ele să își ceară drepturile...

Alexandra Micu: Ce să se întâmple? Ajung la esența lor! Se produce automat o schimbare a priorităților, care conduce la schimbarea sistemului de valori. Care mai departe influențează atât viața lor, cât și pe a celorlalți. Cred că cu toții ajungem acolo, mai devreme sau mai târziu - și cred ca femeile încep acest proces odată ce devin mame.

StartupCafe.ro: Poate ar fi util să ne povestești despre parcursul uneia dintre membrele comunității She is MOM care te-a impresionat - și de ce. Pentru ca cititorii noștri să aibă un exemplu concret despre impactul pe care îl poate avea acest proiect.

Alexandra Micu: Un exemplu care îmi vine acum în minte este Maria, o tânără mămică singură, cu un copil de 2 ani, care se află într-o situație destul de dificilă, având nevoie imediată de un job remote. A aflat de comunitatea noastră, ne-a contactat, și-au făcut un video CV în platformă, pe care l-am distribuit în comunitate. Iar în aceeași săptămână a obținut un loc de munca potrivit nevoilor ei. De atunci, Maria s-a dezvoltat în compania în care s-a angajat, este o membră activă a comunității She is MOM și acum este în punctul în care ea ajuta alte femei.

StartupCafe.ro: În România se vorbește prea puțin despre crearea comunităților și despre nevoia de a aparține unei comunități. În ce constă cu adevărat puterea comunităților? Și cum le ajută comunitatea voastră pe cele care au nevoie?

Alexandra Micu: Pentru mine, comunitatea este locul în care mă simt susținută și în care găsesc resursele de care am nevoie în diferite situații. Și cred ca în asta constă puterea unei comunități.

Prin comunitatea She is MOM am creat un spațiu de susținere, bogat în resurse, care le poate ajuta pe femei. Iar valorile care au construit pașii pentru că acest proiect să prindă viață și pe care noi ne dorim să le aducem comunității sunt încrederea, respectul, autenticitatea, curajul, conexiunea și evoluția. Cu aceste intenții dorim să mergem către membrii comunității noastre.

Ne dorim ca prin serviciile de mentorat, beneficiile care exista în She is MOM și felul în care noi susținem femeile sa isi aleaga drumul profesional, acestea să ajungă să facă ceea ce le place cu adevărat.

StartupCafe.ro: Sunt curios, ți-ai dat seama din discuțiile pe care le-ai avut cu cele care fac parte din comunitate care este cel mai mare atu al mamelor românce?

Alexandra Micu: Dorința lor de a-și depăși limitele. Sunt foarte deschise spre lucruri noi, probabil și pentru ca cel mic le învață zilnic ceva nou. Se descoperă pe zi ce trece și doresc permanent să isi depaseasca limitele pentru a fi un exemplu pentru copiii lor.

StartupCafe.ro: Interesant. Asta cam implică învățare continuă, autodepășire și dezvoltare personală. Cum crezi că își pot pune în valoare cel mai bine aceste atuuri?

Alexandra Micu: Cred că își pot valorifica aturile prin expunere și crearea unui brand personal sau brand de angajator vizibil și atrăgător. Iar cu asta le ajutăm noi.

StartupCafe.ro: Cum și tu faci parte din categoria antreprenorilor, ce sfaturi ai pentru angajatorii din România în ceea ce privește integrarea mamelor la job și egalitatea de șanse?

Alexandra Micu: Flexibilitate! Flexibilitatea angajatorului în ceea ce privește programul de lucru în funcție de nevoile mamelor - de exemplu, posibilitatea unui job remote, într-un interval orar sau în anumite zile potrivite mamei. În plus, o mamă este mult mai atentă la calitatea muncii depuse și știe să prioritizeze și să organizeze mult mai bine. De aceea cred că flexibilitatea ar avantaja atât angajatorul, cât și mama.