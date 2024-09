LISTĂ: Companiile selectate în programul de mentorat Endeavor România

Mai multe platforme digitale pentru afaceri, învățământ și finanțe printre altele, se află printre companiile selectate în Scale Up by Endeavor 2024, un program de mentorat personalizat pentru accelerarea creșterii afacerilor, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Programul realizat de Endeavor România oferă antreprenorilor selectați oportunitatea de a-și împărtăși provocările cu profesioniști experimentați, investitori din companii globale și fondatori care provin din piețe emergente, care au reușit să scaleze la nivel global confruntându-se cu probleme similare.

Selecția s-a concentrat pe companiile care demonstrează atât un potențial de creștere sustenabilă, cât și capacitatea de a scala la nivel regional și global. Companiile alese provin din industrii diverse.

Plant an App – Platforma all-in-one care permite companiilor să construiască, lanseze și scaleze aplicații, soluții de automatizare și AI mai rapid și mai inteligent, accelerând inovația.

„România are acum un număr din ce în ce mai mare de campioni locali, susținuți de ecosistemul local de incubatoare și acceleratoare, și finanțați de fonduri de venture capital din România și regiune. Programul Scale Up by Endeavor va completa aceste inițiative, oferind o rampă de lansare pentru campionii locali pentru a se dezvolta global, valorificând expertiza Endeavor în transformarea scaleup-urilor în companii globale, promovând inovația românească pe scena mondială”, a declarat Mihnea Crăciun, Managing Director al Endeavor România.