LISTA 2024: 15 profesori de la universități românești primesc burse de câte 5.000 EUR de la companii membre ANIS

15 cadre didactice de la o serie de universități din România au obținut burse de câte 5.000 de euro din partea unor companii membre ale Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS), în cadrul Galei Burselor ANIS 2024, care a avut loc joi, la Politehica București.

Anul acesta, 67 de proiecte au fost înscrise la „Bursele ANIS”. Aplicațiile au fost depuse de cadre universitare de la 48 de facultăți diferite, din 20 de universități din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Sibiu, Galați, Brașov, Oradea, Constanța și Ploiești.

Cele mai multe programe – 21 - au fost înscrise la categoria „Tech For All”, de către profesori care au introdus tehnologia și au inovat în cursurile și laboratoarele pe care le predau la facultăți non-tehnice.

Au primit burse din partea companiilor membre ANIS 15 cursuri inovatoare dintre cele 67 propuse spre jurizare.

Iată și lista câștigătorilor:

• Adrian-Paul Botezatu, asistent universitar la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice „Gh. Asachi” din Iași pentru proiectul „Sisteme de vedere artificială”

• Ana-Sabina Uban, lector la Facultatea de Matematică-Informatică de la „Universitatea București”, care a înscris proiectul „LLMs & cognition (Modelele mari de limbaj și cogniția umană)”.

Cele două burse au fost acordate de Adobe România și Endava România.

Finaliști la aceeași categorie au fost și:

• Ioana-Florina Coita, lector la Facultatea de Științe Economice de la Universitatea din Oradea, pentru proiectul „Finanțe”

• Horia-Alexandru Modran, șef-lucrări la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor de la Universitatea Transilvania din Brașov, pentru proiectul „Tehnici de Data Mining și Machine Learning cu aplicații în Securitatea Cibernetică”

• Ciprian-Octavian Truică, șef-lucrări la Facultatea de Automatică și Calculatoare de la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, cu proiectul „Data Mining pentru Informatică Financiară”

• Ciprian-Mihai Ceaușescu, asistent universitar doctorand la Facultatea de Matematică-Informatică de la „Universitatea București”, pentru proiectul „Laborator de Învățare Automată (Machine Learning)”.

Finalist la aceeași categorie a fost și:

• Alexandru Dinu, asistent universitar la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației de la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, care a înscris proiectul „Modele și metode statistice în ingineria informației”

Cele două burse au fost acordate de Adobe România și SoftServe România.

• Radu-Corneliu Marin, șef-lucrări la Facultatea de Automatică și Calculatoare de la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, cu proiectul „Dezvoltarea Aplicațiilor Descentralizate”

Bursa a fost acordată de Deutsche Bank Global Technology Center.

• Sándor Kolumbán, lector la Facultatea de Matematică și Informatică de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, cu proiectul „Securitate IT”

• Lucian-Ștefan Șuteu-Szöllősi, lector la Facultatea de Matematică și Informatică de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, care a înscris proiectul „Introducere în criptografie”

• Giorgiana-Violeta Vlăsceanu, lector la Facultatea de Automatică și Calculatoare de la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, cu proiectul „Tehnologii de protecție a vieții private”

Finaliști la aceeași categorie au fost și:

• Alexandru Chiș, doctorand la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor de la Universitatea Transilvania din Brașov, pentru proiectul „Gestionarea incidentelor de securitate cibernetică”

• Alin-Bogdan Popa, asistent universitar la Facultatea de Automatică și Calculatoare de la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, cu proiectul „Quantum Communications and Cryptography”

Două dintre bursele de la această categorie au fost acordate de Bitdefender și una de către HARMAN International România.

• Mădălina-Andreea Șerban, doctorand la Facultatea de Administrație și Afaceri din cadrul Universității din București, pentru proiectul „Introducere în biostatistică – Program Servicii și Politici de Sănătate Publică”

• Octavian Andronic, asistent universitar la Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila București cu proiectul "Tehnologii inovative în medicină"

Finaliști la aceeași categorie au fost și:

• Claudiu-Cristian Papasteri, lector la Facultatea de Psihologie și Științele Educației de la Universitatea București, pentru proiectul „Neuroștiințe Cognitive și Clinice”

• Mihaela Marcella Crișan-Vida, șef-lucrări la Facultatea de Automatică și Calculatoare de la Universitatea Politehnica Timișoara, pentru proiectul „Baze de date pentru aplicații medicale”

Cele două burse de la această categorie au fost acordate de Endava România și GlobalLogic România.

• Raluca-Gordana Barb, lector la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale din cadrul Universității Politehnica Timișoara, cu proiectul „Rețele numerice integrate”

Finaliști la aceeași categorie au fost și:

• Vasile-Dragoș Bartos, asistent universitar la Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției de la Universitate Tehnică din Cluj-Napoca, cu proiectul „Tehnologii pentru Internetul Lucrurilor în Industrie”

• Ana-Maria Drăgulinescu, lector la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA BUCUREȘTI, cu proiectul „Smart Embedded Systems for IoT”.

Bursa de la această categorie a fost acordată de Eviden Technologies.

• Nicolae Andrei Crișan, șef-lucrări la Facultatea de Construcții de la Universitatea Politehnica Timișoara, care a înscris proiectul „Informatică aplicată”

• Lăcrămioara-Mihaela Maghiar, doctorand la Facultatea de Geografie de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, care a înscris proiectul „Procesarea imaginilor satelitare”

• Flavia Țăran, lector la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, cu proiectul „Analiza datelor digitale”

• Aura-Elena Amironesei, asistent universitar doctorand la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Al.I.Cuza” din Iași pentru proiectul „Clinică juridică I”

Finaliști la aceeași categorie au fost și:

• Voica Pușcașiu, lector la Facultatea de Istorie și Filosofie de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, cu proiectul „Metodologia cercetării în istoria artei”

• Miriam Kenyeres, doctorand la Facultatea de Psihologie și Știinte ale Educației de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, cu proiectul „Instruire asistată de calculator – Biologie”

Cele 4 burse de la această categorie au fost acordate de Booking Holdings, Eviden Technologies, Orange Services și Societe Generale Global Solution Centre.

Aplicațiile au fost evaluate de către un juriu independent în baza celor patru criterii de evaluare: inovație, structură, metodă și continuitate.

În cele 7 ediții ale programului Bursele ANIS, au fost înscrise peste 270 de proiecte, iar valoarea totală a celor 82 de burse acordate se ridică 410.000 de euro.

„Faptul că an de an avem în programul Bursele ANIS tot mai multe aplicații, cu o calitate tot mai ridicată, demonstrează că mediul universitar a înțeles că inovarea este singura cale pentru a transforma România. În acești șapte ani de la inaugurarea Burselor, am reușit să așezăm la aceeași masă industria și mediul universitar, dar și să sprijinim alinierea curiculei predate în universități cu ceea ce se cere în piața muncii, nu doar în industria IT pentru că, știm foarte bine, tehnologia este prezentă în orice domeniu”, spune Corina Vasile, director executiv ANIS.