Lecții de business cu taxă de 2.500 EUR pentru antreprenoare românce

Antreprenoarele românce care au deja propria afacere se pot înscrie într-un program de educație personală și de business, cu taxă de 2500 EUR.

Înscrierile în programul BFF Incubator de Încredere pentru femei antreprenor au început pe 1 septembrie și se fac până pe 1 octombrie 2024.

Condiția de eligibilitate este că antreprenoarea să aibă minim 25% într-un business care să aibă potențial de creștere la nivel național, și apoi internațional, cu produse și servicii tech sau nontech.

„Programul complet are 100 de ore de învățare și costă 2500 EUR. Este împărțit în două module, care se pot lua și separat, la prețul de 1475 Euro per modul. Pentru participante sub 25 de ani, oferim burse de 35% din valoarea fiecărui modul”, se arată într-un comunicat transmis luni, StartupCafe.ro.