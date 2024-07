Investitorii de pe platforma SeedBlink s-au „îmbulzit” la startup-ul românesc .lumen: 1 milion EUR, țintă atinsă din prima zi

Startup-ul clujean .lumen (dotLumen) a strâns în mai puțin de o zi un milion de EUR, finanțare de la investitorii individuali de pe platforma românească de crowdfunding SeedBlink.

Investiția atrasă de startup-ul fondat în 2020 de Cornel Amariei, Gabriel Chindriș și Mihai Ivașcu face parte dintr-o rundă de finanțare în valoare totală de 5 milioane de EUR condusă de Consiliul European pentru Inovare și Venture to Future Fund.

Investiția de „1 milion EUR disponibilă pe SeedBlink, parte a rundei curente de investiții de 5 milioane EUR a dotLumen, a fost subscrisă complet”, a anunțat, într-o postare pe LinkedIn, Cornel Amariei (foto), CEO și fondator .lumen.

Runda de finanțare de pe SeedBlink s-a deschis miercuri, 17 iulie, de la ora 10, investitorii și business angels putând participa cu o investiție minimă de 2.500 EUR.

Reușita vine după ce marți Cornel Amariei a susținut un pitch despre dotLumen la care au participat peste 600 de investitori, conform SeedBlink. Finanțarea atrasă va fi folosită pentru lansarea produselor startup-ului și pentru intrarea pe piața din SUA până în 2025. De asemenea, dotLumen vrea să vândă peste 10.000 de ochelari pentru nevăzători până la sfârșitul anului 2026.

Ce face startup-ul românesc .lumen

.lumen dezvoltă dispozitive medicale care pot fi purtate ca niște ochelari de persoanele cu deficiențe de vedere și care pot înlocui câinii-ghid, la costuri mult mai mici. Dispozitivul folosește inclusiv tehnologii de inteligență artificială pentru a ajuta persoanele nevăzătoare să se orienteze independen, la deplasare.

Tehnologia este patentată la nivel mondial și validată de peste 300 de nevăzători, din aproape 30 de țări.

dotLumen a primit fonduri europene de 9,7 milioane de euro printr-un accelerator al European Innovation Council (EIC), precum și o multitudine de premii internaționale.

CEO-ul startupului, Cornel Amariei, a activat ca „Head of Innovation” într-o mare companie din industria automobilelor şi este „Standout Member” în primul “Forbes 30 under 30 Europe”. Este primul român care a câștigat prestigiosul premiu „Ten Outstanding Young Persons of the World de JCI”, dobândit anterior şi de personalităţi remarcabile ale lumii precum JFK și Elvis Presley.

Acesta s-a născut într-o familie în care ambii părinți au un handicap locomotor avansat. Astfel, Cornel a realizat impactul dizabilităților asupra oamenilor. El a decis să pună bazele .lumen în urma realizării faptului că peste 40 de milioane de oameni sunt nevăzători la nivel global.

Un alt cofondator, Gabriel Chindriş, specialist de referință în domeniului tehnologiei electronice, a lansat și un grup de cercetare și dezvoltare în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca și proiectează zeci de prototipuri și produse pentru multiple segmente tehnologice ale electronicii din următoarele industrii: automobile, bunuri de larg consum, sisteme industriale sau chiar domeniul explorării spațiale.

La rândul său, Mihai Ivașcu, este şi fondatorul Grupului Ingenium, care angrenează dezvoltatori de software, ingineri și directori de afaceri, cu centre la Londra, București şi Washington. Acesta a fost premiat cu “Forbes 30 under 30” și finalist al “Ernst and Young’s Entrepreneur of the Year”.