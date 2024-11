Investiție-mamut de 500 milioane dolari pentru un „unicorn” tech din Turcia

O platformă de tehnologie pentru marketing din Turcia, devenită „unicorn” în anul 2022, a strâns 500 milioane dolari finanțare într-o rundă de tip Seria E.

Insider a primit acești bani în runda condusă de General Altantic, potrivit unui anunț de pe site-ul oficial.

Firma a obținut statutul de „unicorn”, adică o companie de tehnologie evaluată la cel puțin 1 miliard de dolari în urma unor investiții înainte de listarea pe bursă, în 2022 cu o rundă de 121 milioane dolari, urmată de încă 105 milioane dolari în 2023, care i-a crescut valoarea la 2 miliarde dolari, conform Tech.eu.

Insider permite mărcilor să ofere experiențe personalizate utilizatorilor pe canalele digitale. Specialiștii în marketing pot conecta datele clienților pe canale și sisteme, pot prezice comportamentul lor viitor cu un motor de intenție bazat pe inteligența artificială și pot individualiza experiențele clienților.

„Când am fondat Insider, ne-am propus să demonstrăm lumii că firmele de software de succes pot fi înființate în întreaga lume în afara Silicon Valley. Am făcut ca investitorii noștri providențiali și în stadiu incipient să facă ieșiri de peste 1700 de ori și să readucă valoare adăugată ecosistemului local. De asemenea, am deschis calea pentru femeile din Republică, tineret și ecosistemul antreprenorial turc pe arena globală, primind cea mai mare cifră de investiții dintre companiile de tehnologie de marketing cu o femeie fondator și CEO, nu numai în Turcia, ci și în lume”, a anunțat fondatoarea și directoarea generală Hande Çilingir.