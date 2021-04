Înscrieri online: Antreprenorii români pot intra în comunitatea Launch, pentru experiență, capital și proiecte

Antreprenorii români se vor putea înscrie online, din 26 aprilie, în Launch, comunitatea fondatorilor de startup-uri, inițiată în România de How to Web, Google for Startups și alte organizații. Fondatorii de startup-uri vor putea avea acces la experiență, capital și proiecte pilot.

Comunitatea Launch a devenit activă la începutul lunii februarie, timp în care peste 15 startup-uri au trecut deja prin procesul de inducție.

Fondatorii de startup-uri pot aplica online AICI, iar următoarea perioadă de selecție începe la 26 aprilie. Launch își deschide lunar porțile pentru un număr limitat de startup-uri.

Pentru a aplica, fondatorii au nevoie de un produs, prototip sau proiect pilot, precum și de un deck de prezentare prin care să prezinte produsul și să includă statusul curent, potențialul de dezvoltare și echipa.

Comunitatea Launch oferă fondatorilor acces gratuit la toate resursele de care au nevoie pentru a trece de la un produs la un startup de succes: expertiză, experiență, capital și proiecte pilot.

Cu alte cuvinte, „Launch democratizează accesul la cele mai importante resurse pentru fondatorii de startup-uri”, așa cum descrie Bogdan Iordache, fondator How to Web și co-organizator Launch.

Astfel, fondatorii din comunitatea Launch au acces la:

Un program de inducție ce îi pregătește pentru oportunitățile din Launch; Un check-in lunar pentru identificarea principalelor provocări ale startup-ului lor, ce îi ajută să își păstreze un ritm de lucru susținut și o direcție coerentă de dezvoltare; Acces la know-how relevant, prin conectarea cu fondatori și executivi cu experiență, la sesiuni periodice de pitching cu investitori specializați în tehnologie, precum și la posibili parteneri interesați de proiecte pilot.

„Google for Startups ajută startup-urile să crească prin acces la produse, mentori și resurse de top”, adaugă Dan Oros, Head of Marketing @Google & YouTube România, din partea Google for Startups.

Comunitatea Launch a fost lansată de How to Web, Google for Startups, BCR Social Finance și Orange România.

Peste 100 de mentori, fondatori de succes și experți din companii de tehnologie, precum și zeci de investitori și companii interesate de proiecte pilot, vin alături de fondatorii din comunitatea Launch.Printre aceștia regăsim fondatori și specialiști din companii precum Google, BCR, Orange, Adobe, Microsoft, UiPath, Bolt, Glovo, Mastercard, Verifone, METRO.digital România, TypingDNA, FintechOS, Pago, SmartBill, Mobilpay, Zitec, Earlybird Venture Capital, Simple Capital, eMag Ventures, Gapminder Venture Partners, Seedblink, dar și alte organizații care se implică activ în implementarea soluțiilor inovatoare.

How to Web reprezintă una dintre cele mai importante conferințe anuale de tehnologie și inovație din Europa de Est, lansată încă din 2010. Ea reunește antreprenori în tehnologie, dezvoltatori de produs, developeri, specialiști în marketing online, inovatori și investitori, care sunt în căutare de inspirație și know-how despre cum să dezvolte produse și afaceri digitale.

Google for Startups este inițiativa Google prin care susținem dezvoltarea startup-urilor din toată lumea. Le punem la dispoziție produsele Google, resursele, conexiunile și bunele practici astfel încât să construiască produse și servicii cât mai bune.