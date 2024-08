Înscrieri online 2024: Accelerator Orange pentru startup-uri românești de soluții bazate pe inteligență artificială

Startup-urile din România, de soluții bazate pe inteligență artificială, se pot înscrie la un program de accelerare lansat de Orange, care oferă, printre altele, mentorat și acces în laboratoarele 5G ale companiei din București și Iași.

Înscrierile Orange Fab se fac AICI, până pe 1 octombrie. În perioada 2 - 18 octombrie se va face evaluarea și validarea startup-urilor care au aplicat.

Vor fi selectate 6 startup-uri care vor participa la programul de accelerare în următoarele 12 luni.

O prioritate a programului este sprijinirea startup-urilor care au soluții bazate pe Inteligența Artificială și care adresează trei domenii de importanță strategică pentru grupul Orange: securitate cibernetică, rețele de telecomunicații și experiența oferită clienților.

Programul Orange Fab caută startup-uri care dezvoltă soluții axate pe cele 10 verticale ale programului: Networks of the Future, Smart Retail, IoT & Connected Objects, Security, Media & Entertainment, Sustainability, Smart City & Mobility, Digital Education, People & Future of work și Health & Lifestyle.

Condiții de eligibilitate

Pentru a fi eligibile, startup-urile interesate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

să aibă o soluție care utilizează AI și care se adresează una dintre verticalele de business ale programului Orange Fab;

să aibă un produs viabil (MVP) testat cu clienți;

reprezintă un plus, să aibă clienți plătitori și venituri recurente;

compania să fie înregistrată în România.

Ce beneficii vor primi startup-urile selectate în programul Orange Fab

Startup-urile câștigătoare vor intra în programul de accelerare Orange Fab, unde vor primi acces în laboratoarele 5G Orange din București și Iași, dar și la beneficii precum:

Acces la un program gratuit și equity free bazat pe un parteneriat de business;

Suport pentru dezvoltarea de proiecte Proof of Concept și promovarea lor către clienții B2B Orange;

Mentorat în tehnologie și business din partea experților Orange;

Acces la resurse si tehnologie ca sa îți dezvolți soluția;

Posibilități de colaborare in cadrul unor proiecte de cercetare Horizon Europe;

Vizibilitate, promovare și expunere către noi clienți;

Posibilități de colaborare cu grupul Orange prin rețeaua internațională Orange Fab;

Acces la evenimente/conferințe internaționale precum Mobile World Congress 2025, Vivatech 2025, GITEX Africa 2025.

În etapa de evaluare și validare se va ține cont de următoarele criterii de selecție:

Grad de inovare și potențial de piață;

Potențial de colaborare cu Orange (pentru deservirea nevoilor interne, complementaritate cu ofertele existente pentru clienți);

Structura și competențele echipei.

Din 2017 și până în prezent, 50 startup-uri s-a alăturat programului Orange Fab, care în cei 7 ani de activitate și-a extins constant ariile de activitate pentru a răspunde mai eficient nevoilor de business ale clienților. Până în prezent, Orange Fab a achiziționat produse și servicii în valoare de 2,2 milioane de euro de la startup-urile incluse în program, implementând alături de acestea peste 90 de proiecte.