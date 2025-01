Înscrieri 2025: Startup-urile românești care vor să se extindă în SUA se pot înscrie într-un accelerator cu o oportunitate de finanțare de 150.000 EUR

Startup-urile românești de tehnologie în diverse domenii pot participa la un accelerator de afaceri care oferă mentorat și o finanțare de 150.000 EUR pentru una dintre ideile de business selectate.

Înscrierile în programul de accelerare Rubik Scale to USA se fac AICI, până pe 10 februarie 2025.

Acceleratorul sprijină startup-urile europene de tip pre-serie A în extinderea comercială pe piața din SUA. Se pot înscrie startup-urile care:

Au tracțiune în cel puțin o piață europeană.

Au un ARR minim de 0,5 milioane dolari sau au atras investiții de peste 1 milion dolari.

Au un angajament ferm de a se extinde pe piața din SUA, cu soluții scalabile în domenii precum AI, DeepTech, B2B și MedTech.

Fortech Investments oferă o investiție de 150.000 EUR startup-ului cu cel mai mare potențial.

Programul va avea loc în perioada martie – iunie și va culmina cu o delegație în New York, în timpul unui evenimentului New York Tech Week. Rubik Scale to USA va debuta cu un eveniment fizic în Piatra Neamț, unde fondatorii vor cunoaște comunitatea Rubik Hub. Apoi, timp de 12 săptămâni, vor participa la grupuri de lucru și workshopuri în format hibrid. Sesiunile vor fi susținute de fondatori și experți care înțeleg și au lucrat direct în piața din State.

Fiecare startup va beneficia de o experiență personalizată, obiectivul programului fiind de a-i ajuta pe fondatori să-și perfecționeze strategia de expansiune în SUA, în special pe cea de vânzări, parteneriate și marketing, cu scopul de a crește șansele reușitei acolo. De-a lungul programului, startup-urile își vor prezenta soluțiile în fața investitorilor din SUA și Europa.