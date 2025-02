Înscrieri 2025: Accelerator pentru startup-urile europene din industria de fabricație, inclusiv din România

Startup-urile europene din industria de fabricație, inclusiv din România, pot aplica la un program internațional de accelerare pentru a fi ajutate să găsească finanțare, să dezvolte un plan de sustenabilitate, să integreze tehnologiile digitale, să găsească parteneri și o rețea relevantă pentru ideea lor de afaceri, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Cei interesați se pot înscrie AICI până pe 25 aprilie 2025.

Programul Twin Transition este o oportunitate unică de a interacționa cu rețeaua Institutului European de Tehnologie (EIT) și de a extinde afacerea pe noi piețe europene.

Acesta este deschis startup-urilor, cercetătorilor și viitorilor antreprenori din țările EIT RIS, din Europa de Est și de Sud, Balcanii de Vest, Turcia și regiunile periferice ale UE, care sunt interesate să-și dezvolte afacerea cu un accent pe dezvoltare digitală și sustenabilă.

Timp de 7 luni, participanții vor beneficia de ateliere online, bootcamps fizice și un plan personalizat de comercializare, precum și de interacțiuni individuale cu experți și mentori relevanți pentru afacerea lor.

Twin Transition este implementat în România de Iceberg Plus, alături de Institute for Systems and Computer Engineering, Technology and Science Portugal, Bratislava University of Technology Slovacia, Teaching Factory Competence Center Grecia.

Criterii de participare

Persoanele fizice și companiile care au un prototip funcțional sau un produs/serviciu dezvoltat și au un plan de business care să ia în calcul digitalizarea și reducerea amprentei de carbon a afacerii prin utilizarea energiei regenerabile sau minimizarea deșeurilor, sunt eligibile să participe.

Totodată, sunt binevenite aplicațiile din partea startup-urilor, antreprenorilor și cercetătorilor din domenii precum industria auto, robotică, electronică, IT, metalurgie, farmaceutică, alimentară, textile și modă.

Una dintre principalele beneficii ale programului Twin Transition este oportunitatea de a participa la bootcampuri fizice în România, Portugalia, Slovacia sau Grecia. Aceste evenimente vor oferi sesiuni de mentorat, workshopuri și șansa de a interacționa cu potențiali clienți și parteneri din industria locală.

Twin Transition este un program fără cedare de capital, ceea ce înseamnă că startup-urile își păstrează în întregime proprietatea asupra afacerii lor.

Prima ediție oferă 28 de burse integrale, acoperind toate costurile programului, iar patru startup-uri vor avea șansa de a câștiga un premiu de pitching de 2.000 EUR fiecare.

În plus, participanții vor avea acces la rețeaua EIT Manufacturing, cea mai mare comunitate de inovare din cadrul EIT, care reunește peste 80 de parteneri din 18 țări.