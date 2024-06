Înscrieri 2024: Mentorat pentru femei la început de carieră în industria muzicală. Mentori de la Untold și Global Records

Femeile la început de carieră în industria muzicală se pot înscrie la un program românesc de mentorat, la care participă mentori de la festivalul Untold, casa de discuri Global Records și alte branduri din showbiz.

Înscrierile la Women in Music Mentorship Program se fac AICI până pe 11 august 2024, ora 23:59.

Pe 5 septembrie 2024 vor fi anunțate 10 cursante admise în program. Întâlnirile pbligatorii din cadrul MEWEM 2024 vor avea loc în perioada 9 septembrie - 14 noiembrie.

Ajuns la a patra ediție, programul MEWEM oferă un cadru în care cursantele pot căpăta o înțelege a domeniilor de activitate din industria muzicală și pot adresa întrebări, formând împreună cu mentorii „o comunitate inspirațională de femei lider în entertainment”.

Programul din această ediție va avea o formă mai condensată, și se întinde pe parcursul a 3 luni în care participantele vor avea parte de sesiuni individuale cu cei 10 mentori în cadrul cărora vor primi susținere, informații și inspirație, întâlniri de grup, întâlniri cu artiști, workshopuri și vizite la sediile diferitelor organizații din industria muzicală precum Kiss FM, Global Records și UNTOLD.

MEWEM continuă să adreseze o problemă frecventă din industriile creative: subreprezentarea profesională a femeilor. Vocile femeilor se aud în sfârșit pe marile scene din țară și pe marile scene ale lumii, dar este nevoie să se audă și în spatele cortinelor, în mediul antreprenorial.

Women in Music Mentorship Program vizează atât latura profesională a femeilor, cât și latura personală. Susținerea, mai mult decât toate, este care fundamentează un sine sănătos, și implicit, un mediu de lucru sănătos. Nevoia de a aparține unei comunități unite care să împărtășească valori comune și în care membrii să se conecteze și să se susțină reciproc este una dintre misiunile programului de mentorship.

„Mǎ bucur cǎ fac parte din acest program, pentru al doilea an consecutiv. În prima ediție am descoperit o mulțime de tinere creative, cu un potențial fantastic. Industria muzicală poate fi complexă și, uneori, copleșitoare. Însă, prin acest program, ne propunem să le oferim suportul necesar pentru a naviga cu succes în această lume dinamică. Vom explora şi în acest an împreunã, diferite aspecte ale industriei, vom învăța să depășim obstacolele și să valorificăm oportunitățile”, a spus Corina Ciuplea, Artist Manager Muse Quartet/ Bucharest Film Orchestra și mentor în cea de-a 4-a ediție a programului de mentorat.