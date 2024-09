Înscrieri 2024: Hackathon pentru soluții inovatoare de protecție a mediului și sustenabilitate economică

Pasionații de spațiu, programare, sustenabilitate și business, indiferent de vârstă, se pot înscrie la un hackathon unde se caută soluții inovatoare care utilizează tehnologiile spațiale europene pentru protecția mediului, realizat de organizația nonguvernamentală Romanian Space Initiative (ROSPIN).

Înscrierile se fac AICI până pe 12 septembrie 2024.

În perioada 13-15 septembrie a acestui an, ROSPIN organizează a 7-a ediție a Hackathon-ului CASSINI în România cu tema „Environment and Green Transition” sub sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Programe Spațiale (EUSPA), organizatorul principal al evenimentului.

Persoanele pasionate de dezvoltarea de soluții software pot alege una dintre cele 3 provocări ale Hackathon-ului pentru a contribui la inovarea sistemului de monitorizare a mediului și sustenabilitate. Aceste provocări vin sub forma propunerii de soluții în sfera:

Reducerea emisiilor și amprentei de carbon: Europa își dorește să devină un lider în reducerea poluării. Pentru a face acest lucru, sunt necesare soluții care să ajute companiile să monitorizeze și să reducă emisiile de carbon. De asemenea, este important să se identifice și să se prevină fraudele legate de creditele de carbon, un sistem prin care companiile pot compensa emisiile produse. Această provocare caută idei care să facă raportarea emisiilor mai transparentă și mai ușor de înțeles pentru toți. Viață sustenabilă: Viața în orașele europene trebuie să devină mai sănătoasă și mai ecologică. Prin utilizarea datelor de la sateliți, oamenii pot afla mai multe despre calitatea aerului, apei și solului, precum și despre disponibilitatea resurselor. Aceasta va ajuta orașele să devină mai curate și să folosească mai eficient resursele disponibile. Totodată, se dorește crearea unor servicii mai eficiente pentru energie, apă, și transport, care să ajute atât locuitorii, cât și autoritățile locale. Combaterea schimbărilor climatice: schimbările climatice reprezintă o provocare globală, iar Europa vrea să ia măsuri proactive pentru a reduce efectele acestora. Prin monitorizarea nivelului mării și a eroziunii costiere, se pot proteja mai bine regiunile de coastă. De asemenea, se urmărește creșterea rezistenței comunităților la fenomenele extreme provocate de schimbările climatice și dezvoltarea unor metode care să prevină problemele majore înainte ca acestea să apară.

Participanții se pot înscrie singuri sau în echipe la etapa locală a Hackathon-ului fizic în București, Cluj sau Timișoara sau online din orice alt colț al țării.

În cadrul acestui hackathon, participanții vor avea ocazia să învețe de la experți cum să folosească datele satelitare de la Copernicus, Galileo, EGNOS și IRIS2 pentru a crea soluții software inovatoare.

Câștigătorii la nivel național vor primi și premii:

Locul 1 – 1000 EUR

Locul 2 – 500 EUR

Vouchere și alte surprize

Echipa câștigătoare va avea oportunitatea de a reprezenta România la etapa europeană a Hackathon-ului CASSINI, unde poate câștiga 5000 EUR și va beneficia de mentorat din partea unor experți internaționali între septembrie 2024 și martie 2025.

Romanian Space Initiative (ROSPIN) este un ONG ce și-a început activitatea în 2019 cu misiunea de a dezvolta ecosistemul spațial din România și de a crea o comunitate unită de persoane cu pasiuni similare din zona explorării spațiului. În ultimii 5 ani, organizația a strâns peste 130 membri, comunități locale în 13 orașe din România și peste 1500 beneficiari direcți.