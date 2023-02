Idei de afaceri: 15 startup-uri selectate la programul de accelerare Advancing AI, lansat de Google și Techcelerator

15 startup-uri au fost selectate la Advancing AI, program de accelerare organizat de Techcelerator și Google pentru antreprenorii din Europa de Sud-Est care dezvoltă produse cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

În total, în program s-au înscris 114 startup-uri din 36 de țări. Doar 15 au fost selectate, 8 dintre acestea fiind din România, iar restul din Turcia, Polonia, Ucraina, Bulgaria, Serbia și Georgia.

Startup-urile care vor să se preînscrie pentru ediția următoare a Advancing AI o pot face AICI, iar din luna martie vor avea acces la întâlniri de consultanță și validare.

Startup-urile selectate la categoria MVP:

Startup-uri selectate la categoria Investment Readiness:

“În cadrul Techcelerator am inițiat încă din 2020 în parteneriat cu Google for Startups și GapMinder VC programul Advancing AI, un accelerator care adresează specific startup-urile cu soluții de Artificial Intelligence/Machine Learning din România și Europa de Sud-Est. În acești ani am reușit constant să mărim calitatea aplicațiilor și mai ales a rundelor ridicate de companiile alumni. Acum anunțăm companiile selectate pentru a treia cohortă și suntem foarte încrezători în acest program, în mentorii, advisorii și investitorii internaționali cu care lucrăm deoarece fondatorii ne-au dovedit constant cât de rapid putem evolua și maturiza această specializare a industriei tech în regiune. Rundele de peste 20 de milioane de euro realizate în startup-urile alumni pe AI/ML ne-au confirmat foarte pragmatic că acesta este doar începutul acestei afimări”, a declarat Cristian Dascălu, cofondator al Techcelerator și partener GapMinder.