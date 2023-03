Idee de afacere HoReCa mai puțin cunoscută: Punctul gastronomic local se poate dezvolta prin noua lege propusă de parlamentari

Românii din mediul rural își pot deschide puncte gastronomice locale, un concept HoReCa de afacere cu produse tradiționale, preparate în casă, iar în curând vor putea beneficia și de facilități fiscale potrivit unei propuneri de lege depuse la Parlament de 60 de senatori și deputați de la putere.

Propunerea de lege semnată de parlamentarii PNL a fost depusă la Senat, ca prim for sesizat, și are un drum lung de parcurs până la a deveni lege, dar are șanse de adoptare având în vedere că este inițiată de senatori și deputați din arcul puterii.

Propunerea de lege vine să completeze cadrul legal existent privind punctele gastronomice locale. Acestea sunt prevăzute în Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008.

Norma ANSVSA din 2008 definea punctele gastronomice locale drept „unități reprezentate de bucătăriile particulare din incinta locuinţelor din mediul rural, unde se prepară şi se servesc produse culinare, după reţete specifice zonei, direct către consumatorul final, pentru un număr maxim de 12 persoane; produsele culinare trebuie preparate din materii prime provenite cu preponderență din producţia primară de la nivelul exploataţiei proprii, precum şi de la producătorii locali sau din unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor”.

Acum, propunerea de lege depusă în Parlament crea să definească punctul gastronomic local drept „o unitate de valorificare a producției primare locale, situată într-o localitate rurală, unde se prepară şi se servesc produse culinare şi băuturi, după reţete specifice zonei, direct către consumatorul final, pentru un număr maxim de 12 persoane simultan”.

Propunerea de lege mai prevede că Punctul Gastronomic Local poate funcţiona în incintele existente în locuinţe particulare, ferme agricole, amenajări piscicole, stâne, stupine, crame, adăposturi pescăreşti, fonduri de vânătoare, crescătorii de vânat, complexuri de vânătoare, centre de colectare a ciupercilor şi fructelor de pădure, centre de colectare a vânatului, ocoale silvice, mănăstiri, agropensiuni precum şi în alte construcții şi amenajări dintr-o localitate rurală, unde se desfăşoară una sau mai multe activităţi conexe cu producția primară de produse agricole, pescuitul, vânătoarea, recoltarea sau colectarea produselor forestiere nelemnoase.

Aceste afaceri vor putea fi deschise „de către persoane fizice şi persoane juridice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a acestui tip de unitate” - conform textului propus.

Punctele gastronomice locale deschise de persoanele fizice vor putea să se înregistreze sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor în baza atestatului de producător, a carnetului de membru vânător vizat pe anul în curs, a permisului de pescuit comercial vizat pe anul în curs sau a autorizaţiei de recoltare a produselor forestiere nelemnoase eliberată de autorităţile competente, în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare.

În cazul persoanelor juridice, înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a Punctului Gastronomic Local „se realizează în baza documentelor care dovedesc existenţa unei producţii primare de produse agricole, de produse forestiere nelemnoase, pescuit sau vânat, în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare”, potrivit propunerii de lege.

Principalul element de noutate al propunerii parlamentarilor se referă la taxarea acestor afaceri.

Pentru toate persoanele fizice şi juridice care înfiinţează un Punct Gastronomic Local se vor calcula şi plăti obligaţiile fiscale din Legea 227/2015 - Codul fiscal. Prin excepție, persoanele fizice al căror punct gastronomic local se află în primii 2 ani de activitate vor fi taxate pe norma de venit, urmând ca la sfârşitul celor doi ani să treacă la forma de impozitare enunţată mai sus.

Dacă viitoarea lege va intra în vigoare, Ministerul Finanţelor va avea la dispoziție 45 zile de la data publicării în Monitorul Oficial să emită cadrul de reglementare fiscal pentru toate formele de organizare ale Punctului Gastronomic Local.

De asemenea, propunerea de lege obligă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională a Zonei Montane, să organizeze gratuit cursuri de formare profesională pentru persoanele care vor să înfiinţeze un Punct Gastronomic Local. Cu atestatul obținut în urma acestor cursuri, absolvenții vor putea să meargă la Registrul Comerțului să-și înregistreze activitatea pe codul CAEN 5610-Restaurante (Punct Gastronomic Local).

Și până acum oamenii care au obținut atestate în urma cursurilor specifice au putut să-și deschidă PFA sau întreprindere individuală pentru punctul gastronomic local, dar prin proiectul de lege se urmărește ca Ministerul Agriculturii să desfășoare sistematic astfel de cursuri.

Descarcă de AICI propunerea de lege pentru înfiinţarea şi funcţionarea Punctelor Gastronomice Locale.