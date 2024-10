Două hub-uri de tehnologie din România și din Republica Moldova semnează un acord de colaborare

Proiectul Wallachia eHUB, pentru dezvoltarea tehnologiei din regiunile Sud-Muntenia și București-Ilfov, a semnat un acord cu Digital Innovation Hub (DIH) of Moldova, care asigură conexiuni dintre startup-uri, investitori și acces la finanțări pentru transformare digitală în Republica Moldova, pentru evenimente și proiecte destinate startup-urilor și IMM-urilor, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Prin acest acord, cele două hub-uri tehnologice vor colabora pentru a promova transformarea digitală, punând un accent deosebit pe identificarea și implementarea celor mai bune practici în domeniul comunităților inteligente și reziliente.

Inițiativele comune vor include organizarea de evenimente și sesiuni de bune practici pentru schimb de cunoștințe și consolidarea rezilienței grupurilor țintă în fața schimbărilor digitale.

Totodată, inițiativele vor include colaborarea în proiecte europene destinate startup-urilor și IMM-urilor, sprijinirea dezvoltării orașelor inteligente, precum și transferul de tehnologie și programe de formare și dezvoltare a competențelor digitale.

În plus, parteneriatul va viza dezvoltarea digitală în sectoare cheie precum construcțiile, energia și sectorul agroalimentar.

Coordonatorul de proiect, Costin Lianu, a semnat acordul în cadrul conferinței Clusters Meet Regions, desfășurată la Chișinău, Republica Moldova. Evenimentul a fost organizat de Platforma Europeană de Colaborare a Clusterelor, în numele Comisiei Europene, în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) din Moldova și Asociația Română a Clusterelor – CLUSTERO.

„Participarea la conferința Clusters Meet Regions ne-a oferit oportunitatea de a împărtăși experiențele Wallachia eHUB în sprijinul IMM-urilor în procesul de transformare digitală. Semnarea acordului cu DIH Moldova reprezintă un pas important pentru consolidarea cooperării în regiune și pentru promovarea celor mai bune practici în domeniul comunităților inteligente și reziliente. Împreună, vom contribui la dezvoltarea tehnologică și economică a sectoarelor strategice, în beneficiul întreprinderilor și comunităților locale”, a declarat Costin Lianu, coordonator al proiectului Wallachia eHUB și președintele centrului.

Tema principală a conferinței a fost „Clusterele ca motoare ale lanțurilor valorice interregionale”, reunind experți din domeniile digitalizării și inovării pentru a aborda provocările cu care se confruntă IMM-urile în procesul de transformare digitală.

De asemenea, s-au discutat rolul hub-urilor europene de inovare și importanța clusterelor ca parteneri de încredere în dezvoltarea și implementarea politicilor regionale, cu accent pe specializarea inteligentă și competențele necesare tranziției industriale și antreprenoriale.

Proiectul Wallachia eHUB oferă o gamă de servicii high-tech care se concentrează pe inginerie logistică, agricultură de precizie, orașe inteligente, servicii cu dublă utilizare, planificare urbană și programe de formare privind conceptele cheie de digitalizare, printre altele.

DIH of Moldova este coordonat de către ACETI în cadrul căruia se regăsesc companiile care vor oferi servicii educaționale, elaborare studii și analize, previziuni economice, consultanță, audit, certificări și specializări în domeniul IT, elaborare de soft la comandă, prelucrarea datelor, administrarea paginilor Web, distribuția și furnizarea de produse și soluții IT, dar și servicii de elaborare a planurilor de afaceri, marketing și promovare.