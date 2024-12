Ghid pentru firmele care vor să angajeze persoane cu autism

Firmele din România care vor să adopte politici de incluziune au acum la dispoziție un ghid de angajare lansat de Asociația Help Autism, pentru a facilita accesul persoanelor cu Tulburare de Spectru Autist (TSA) pe piața muncii.

Ghidul de Angajare poate fi accesat AICI.

Ghidul este rezultatul proiectului european Autism Spectrum Pathways (ASP) și conține următoarele informații:

Deși TSA reprezintă o gamă variată, există unele puncte forte des întâlnite în cadrul acestei diversități, precum: seriozitatea, concentrarea, eficiența și memoria sporite, mare atenție la detalii și abilitatea de a recunoaște tiparele și structurile, conștiinciozitatea, predictibilitatea, abilități analitice sporite, un puternic simț al justiției sociale și al echității și, nu în ultimul rând, o perspectivă unică și gândire creativă. Astfel, angajații cu TSA pot deveni loiali și mai productivi cu până la 140% față de persoanele tipice și pot aduce perspective inedite în munca lor.

Deși TSA reprezintă o gamă variată, există unele puncte forte des întâlnite în cadrul acestei diversități, precum: seriozitatea, concentrarea, eficiența și memoria sporite, mare atenție la detalii și abilitatea de a recunoaște tiparele și structurile, conștiinciozitatea, predictibilitatea, abilități analitice sporite, un puternic simț al justiției sociale și al echității și, nu în ultimul rând, o perspectivă unică și gândire creativă. Astfel, angajații cu TSA pot deveni loiali și mai productivi cu până la 140% față de persoanele tipice și pot aduce perspective inedite în munca lor. Dezvăluirea diagnosticului. Pro sau contra? În ciuda stigmei percepute, persoanele care dezvăluie diagnosticul pot avea acces la adaptări rezonabile la locul de muncă, pot crește gradul de înțelegere din partea managerilor și colegilor și pot reduce mascarea la locul de muncă. Beneficiile dezvăluirii pot face ca persoanele cu autism să se orienteze mai ușor la locul de muncă și să obțină sprijinul de care au nevoie pentru a-și face treaba.

Persoanele cu autism sunt angajate în toate disciplinele și în toate sectoarele, unde abilitățile și punctele lor forte individuale contribuie în mod valoros la munca lor, iar cercetările au arătat că angajarea lor poate oferi un avantaj competitiv.

Cum pot deveni angajatori incluzivi? Angajatorii care doresc să devină incluzivi pot consulta Ghidul de Angajare, ONG-urile de profil și planurile naționale privind autismul, precum și inițiativele europene - cum ar fi „Pachetul privind ocuparea forței de muncă" din cadrul Strategiei europene pentru drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2030.

Autism Spectrum Pathways (ASP) este un efort colaborativ care implică cinci organizații partenere: PAGS – Profile, Assessment and Goal Setting (Belgia), coordonatorul proiectului, Asociația Help Autism (România), Fundația Synapsis (Polonia), Autism-Europe (Belgia) și Babel Idiomas (Spania). Pe lângă Ghidul de Angajare, pe website-ul oficial al proiectului european este disponibil și Raportul Național despre autism, care furnizează detalii despre cadrul legislativ referitor la angajarea persoanelor cu autism.

Ghidul de Angajare a fost lansat în cadrul evenimentului organizat de Asociația Help Autism în România, „Incluziunea în piața muncii pentru persoanele cu autism: Realități, provocări și soluții practice”, care a avut loc pe 11 decembrie.

În cadrul evenimentului au fost dezbătute și analizate exemple de bune practici din România și din alte țări europene (Belgia, Spania, Polonia), ca urmare a studiului pe care organizațiile partenere ale proiectului le-au întreprins împreună. Rapoartele de cercetare Autism Spectrum Pathways oferă o analiză detaliată a provocărilor legate de furnizarea de formare și oportunități de angajare pentru persoanele cu autism aflate în căutarea unui loc de muncă și este disponibil în 6 limbi (română, engleză, franceză, germană, poloneză și spaniolă).

Proiectul Help Hire, inițiat de Asociația Help Autism, este o inițiativă pentru companii și societate, având ca scop sprijinirea integrării pe piața muncii a persoanelor cu autism ajunse la maturitate, după ce au beneficiat de terapie în copilărie. Sub motto-ul „Pot singur să am un job”, proiectul își propune să creeze oportunități pentru persoanele neurodiverse, răspunzând unei nevoi reale de incluziune și independență. Proiectul este în căutare de finanțatori și parteneri din mediul privat care vor să contribuie la construirea unui mediu de lucru incluziv și să susțină persoanele cu autism în atingerea potențialului lor profesional.