FOTO. Această bicicletă electrică are autonomie de 50 km, e pliabilă și cântărește 14,5 kg. Startup-ul din UK care o face a primit 1,5 milioane dolari de la investitori

Modelul FLIT M2

Cea mai nouă bicicletă a companiei, M2, cântărește 14,5 kg, și este cu 25% mai mică decât FLIT-16 când este pliată. Aceasta are lumini integrate, piese îmbunătățite și frâne cu disc.

Modelul are un ecran mai bun și un sistem electric actualizat față de prima bicicletă, potrivit paginii oficiale. Bicicleta atinge viteza maximă de 25 km/h și are roți de diametru 16 inch, iar bateria din cadru are o capacitate de 250Wh, care suportă până la 50 km autonomie și care se încarcă în aproximativ 3 ore. Aceasta poate fi ușor cărată pe scări, în transportul în comun și trasă ca pe un troler.

Startup-ul oferă 3 ani de garanție pentru cadru și 2 ani pentru sistemul electric. Prețul întreg al unei biciclete este de 2.500 lire sterline.