FOTO Nou restaurant deschis în București, cu o investiție de 2 milioane EUR

S-a deschis un nou resaturant în zona de nord a Bucureștiului, cu meniu sezionier și „preparate din bucătăria europeană, cu influențe nordice”. Investiția totală se ridică la 2 milioane EUR, potrivit unui comunicat transmis joi StartupCafe.ro.

Restaurantul Bosco - Gourmet Nest a fost deschis la sfârșitul lunii iulie 2024 are 96 de locuri în interior, o terasă de 60 de locuri, o seră, o bucătărie deschisă și o vinotecă cu control al aerului și umidității.

Restaurantul are preparate din bucătăria europeană, cu influențe nordice, bazate în mare parte pe produse locale. Meniul a fost creat împreună cu Andrey Korobyak, originar din Estonia, care este Executive Chef-ul restaurantului românesc. Potrivit comunicatului, el a lucrat la 6 restaurante care au stele Michelin.

„Am făcut multe piese-unicat pentru proiect: masa centrală tip sharing table din beton turnat, ușa de intrare din lemn masiv, sculptată cu motive ale pădurii, zonele semicirculare de canapea, care oferă intimitate, și diferite surprize pe care oaspeții le vor putea descoperi la fața locului”, susține Victor Grosu, care a coordonat și partea de amenajare interioară.

Restaurantul este operat de Gynda Group și a presupus o investiție totală de 2 milioane EUR. Compania a fost fondată de arhitectul originar din Republica Moldova Victor Grosu alături de alți doi antreprenori: Serghei Grigor, un antreprenor și expert HoReCa ce susține că a gestionat, în cei peste 20 de ani de activitate, investiții de peste 28 de milioane de euro și Radu Vona, CEO-ul grupului, ce are 19 ani de experiență în industrie, ca antreprenor și consultant.

Grupul de management operațional Gynda Gourmet acoperă toate fazele dezvoltării și administrării unei afaceri HoReCa: identificare locație; concept și plan de business; identitate de brand; creare și dezvoltare meniu food&beverage; arhitectură și design interior; management operațional (bucătărie, front-of-house, purchasing, resurse umane, financiar); marketing și comunicare, lansare etc.

„Am fondat Gynda Gourmet din dorința de a crea restaurante care să ofere garanția unor experiențe culinare memorabile. Ne propunem ca locațiile în care ne implicăm să înglobeze toate componentele (gastronomie, servicii, design interior, atmosferă, poveste) într-un concept unitar, controlat de noi de la A la Z. De aceea, motto-ul pe care l-am ales este Behind the Truly Memorable Hospitality Experiences”, explică Victor Grosu.