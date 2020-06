Cum trece un startup IT românesc prin perioada de criză: FintechOS - Nu am făcut concedieri, dar am redus salarile cu 20%, pe o perioadă determinată

Ce s-a întâmplat cu strategia de business a FintechOS în criza adusă de coronavirus?

Sunt 3 arii importante de care trebuie să ţinem cont atunci când discutăm de o perioadă de criză:

Este important să înţelegem cum este perturbată activitatea normală a companiei - business as usual

- business as usual Creşterea şi impactul pe creştere

Zonele de investiţii şi cercetare şi dezvoltare - suntem o companie de tehnologie, e clar ca acesta este modelul nostru de business

Business as usual - cu toţii am fost nevoiţi să ne înregimentăm într-un alt mod de lucru, aproape instantaneu. Cred că colegii, partenerii şi clienţii noştri au reacţionat extraordinar din acest punct de vedere. Nu am avut nicio perturbare, am reuşit să asigurăm continuitatea tuturor programelor şi activităţilor de suport. Vreau să cred că niciunul dintre clienţii noştri nu a simţit vreo perturbare din acest punct de vedere, dar aici cheia a fost, desigur, oamenii din IT au altă adaptabilitate. Noi, fiind o companie cu echipe în mai multe oraşe, multe dintre conversaţiile noastre şi colaborările noastre erau oricum online.

De asemenea, pe partea de business as usual este important să înţelegi care este riscul la care este expusa companie respectivă. Avem peste 45 de clienţi în peste 20 ţări şi atunci evident de destinele noastre se leagă multe alte destine.

Noi am avut norocul ca la finele anului trecut să ridicăm o rundă de investiţii de peste 15 milioane de euro şi multe din milioanele respective se află încă în companie, cash, în bancă. Din acest punct de vedere suntem favorizaţi în sensul în care nu ştiu câte dintre companii, chiar şi din cele mai mari, au în acest moment milioane de euro, cash, în bancă, care să le asigure continuitatea. Mai mult, avem peste 5 fonduri partenere în firmă, deci avem acces la un portofoliu financiar semnificativ.

S-a schimbat strategia pe care aţi avut-o în momentul în care aţi ridicat investiţie?

Cu siguranţă. Trebuie să te adaptezi, să gestionezi o criză este un act de responsabilitate - ai o responsabilitate faţă de angajaţi, mulţi dintre ei au familii, ai o responsabilitate faţă de clienţi şi faţă de investitori.

Pe zona de creştere este evident că ceea ce construim noi este aliniat cu zona în care se îndreaptă piaţa, asta a dus la o dublare în T2 a numărului de clienţi.

Numărul de parteneriate la nivel global şi regional a crescut semnificativ. Avem şi două parteneriate de tehnologie, cu Microsoft şi cu IBM, iar acest lucru ne ajută.

Al treilea segment: zona de investiţii şi de cercetare şi inovare. Într-un mod alegi să investeşti şi să-ţi cheltuieşti banii într-o perioadă de boom economic şi în alt mod alegi să cheltuieşti banii să gestionezi bugetele în perioada de criză.

Cu toţii înţelegem că de fapt perioada de criză la nivel de ecosistem, nu vorbesc doar de IT, pentru că IT-ul nu trăieşte într-o bulă, ne uităm la 1 an jumate, 2 ani. Cu toţii înţelegem că pieţele bursiere şi pieţele de capital au fluctuaţii extrem de mari, iar acest lucru impactează companiile care inovează şi investesc foarte mult.

Din acest punct de vedere, a trebuit să regândim strategia şi câte resurse alocăm în zona aceasta de inovaţie.

Concret, noi aveam bugetaţi pentru 2020 peste 11 milioane de euro investiţii şi probabil că în anul aceste ne uităm să alocăm circa 6-7 milioane. Este un gest de responsabilitate. În momentul în care înţelegi că toată piaţa investiţională este mai conservatoare este normal ca şi tu să fii mai conservator şi să nu aruncaţi o creştere de 400% în bugetel de investiţii, ci doar de 200%. Aici, da, este un impact pentru că, practic în momentul în care te decizi să aloci aceste bugete nu este ca şi cum începi să le cheltuieşti de mâine. Sunt antamate angajări, cheltuieli, bugete, pe care este greu să le cobori doar bătând din palme.

Noi în decembrie am angajat peste 60 de oameni. Impactul din această perspectivă a fost gestionat corect pentru că, în primul rând, nu am dat pe nimeni afară. Deşi bugetele noastre s-au restrâns de la 400% creştere la 250% creştere, în toate ariile ce cercetare şi inovare bugetele s-au dus în jos. Repet, nu am concediat pe absolut nimeni, sunt multe firme atât în România cât şi în pieţele în care acţionăm care au concediat peste 30-40% din personal şi ne referim aici la firme de tehnologie.

Avem exemple foarte clare în ultimele 6 luni despre care s-a scris, sunt multe firme, care sunt într-un alt ciclu de dezvoltare şi deşi sunt firme de invoaţie aleg să migreze către o zonă profit-driven, iar asta impactează volumul de oameni pe care îl ai, resursele etc.

Ceea ce am decis noi să facem, la nivel de management am reduc costurile cu 20%, asta incluzând şi costurile salariale. După care, într-o discuţie care a fost foarte transparentă şi împărtăşită, am decis apoi să reducem toate costurile salariile, la nivelul întregii companii cu 20%, pe o perioadă determinată - la mijlocul lunii octombrie.

În momentul în care am anunţat deciziile de a reduce cheltuielile la nivel de management am fost plăcut surprins de colegii noştri, unde într-o companie de peste 150 de oameni, mai mult de 50 au venit şi ne-au spus: "Aş vrea şi eu să-mi reduc salariul." De ce? Pentru că core-ul din FintechOS este extraordinar. Aşa cum am mai spus, noi ne-am adunat aici nu pentru că în IT se fac bani, sau nu pentru că nu putem să câştigăm mai mulţi bani în altă parte, ci pentru că vrem schimbăm lumea.

Lăsând la o parte lipsa de concedieri, am reuşit să negociem şi să ne angajăm la nivelul boardu-ului, că practic tot acest 20% x 5 pe care oamenii au decis să îl pună deoparte şi se renunţe la el pentru următoarele 6 luni, îl vom transforma într-un stock option (posibilitatea angajaţilor de a achiziţiona acţiuni din firmă n.red) care va deveni disponibil pentru toţi oamenii din companie. Şi asta, îmi place să cred că ne duce în punctul în care tragem cu toţii pentru acelaşi vis. Este şi un vis care va avea un impact semnificativ în vieţile oamenilor pe următorii doi ani.

Din acest punct de vedere cred ca am reuşit să luăm o situaţie extrem de delicată, în care companii decid să se despartă de anajaţi, decid să închidă linii de business, sedii şi aşa mai departe, nu numai că nu am făcut asta, dar am gestionat situaţia mulţumitor şi am reuşit să întoarcem ceva pe termen mediu pentru încrederea acordată.

Să gestionezi o criză nu este un concurs de popularitate, este un concurs de responsabilitate.

Au fost angajaţi care au ales să plece după ce aţi anunţat tăierile de salariu?

Da. Dar numărul oamenilor care au ales să plece, într-o companie cu 150 de oameni, este de 4 persoane.

Sigur, s-ar putea să mai plece. Într-o companie, când sunt 10-20 de oameni îţi pui problema că pot să rămână un an, doi ani împreună. Când ajungi la 150 de oameni, depăşeşti nivelul de 100-120, în general, este evident că ai în echipă oameni în companie care sunt foarte ataşaţi companiei, valorilor, viselor şi ai oameni care sunt aici la job şi sunt foarte buni profesionişti. Nicio problemă. Iarăşi, sunt oameni care au poate alte ambiţii, situaţii, este dreptul fiecăruia să lucreze la FintechOS sau la Microsoft sau la altă companie, nu e nimic în neregulă.

Până la urmă cine alege să lucreze într-un startup, alege asta pentru că vrea să facă ceva. Sunt şi oameni care aleg să lucreze într-un startup pentru că este cool, dar senzaţia de cool dispare după primele 6 luni sau în momentul în care ai prima greutate, primul proiect care nu ţi-a ieşit, prima neîmplinire şi aleg să plece.

Îi veţi înlocui pe cei care au plecat? Veţi face angajări în următoarea perioadă?

În momentul în care am încercat să explic zona de "business as usual" şi cercetare şi inovare - noi avem un buget în momentul de faţă, trebuie să executăm bugetul respectiv. Sigur, nu mai este prevăzută angajarea a 100 de oameni, dar sunt nişte roluri cheie care vor veni în firmă la momentul respectiv.

Repet, ceea ce se întâmplă trebie văzut pe mai multe paliere, poate şi un pic de dorinţă să înţelegi lucrurile.

Lumea alege să zică: ai dat oameni afara? N-am dat. Ai redus salariile? Dar lucrurile nu sunt aşa. N-ai dat oameni afară, ai redus o parte din salarii, perioada este determinată, ai comunicat nişte lucruri şi ai creat aşteptări foarte clare, ai cerut buy-in-ul unor oameni, unii l-au dat (în mare lor majoritate) şi nu în ultimul rând ai întors această încredere pe care oamenii ţi-au dat-o printr-o schemă în care oamenii devin acţionari.

Cum s-au adaptat angajaţii la munca de acasă?

În FintechOS deciziile se iau repede şi destul de informal. Sigur, cât am fost în perioada de lockdown, toată lumea a lucrat de acasă. Nu cred că a fost vreo mare schimbare din acest punct de vedere, dincolo de lucrurile pe care le-am remarcat cu toţii: când lucrezi de acasă te alienezi din punct de vedere social, sfârşeşti prin zeci de mii de telefoane şi ajungi să lucrezi mai mult decât lucrai înainte. Sunt mulţi colegi care au copii, au familii, e mai dificil. Când lucrurile s-au relaxat am organizat un sondaj în toate sediile noastre şi cine a vrut să vină la birou, a venit la birou, cine nu a vrut, lucrează în continuare de acasă. Nu am văzut absolut niciun impact în productivitate. Nici în sus, dar nici în minus.

În momentul de faţă ne uităm să trecem într-o etapă prin care să facilităm lucruri precum comunicările în grup - care sunt clar că suferă uneori.

Ce am observat în perioada asta, în primele 4-6 săptămâni toată lumea este foarte fericită că poate să lucreze mult mai liniştit, mai focusat, după care încep începe să scârţâie comunicarea. Dar din punctul nostru de vedere lucrurile sunt flexibile.

Toată perioada asta ne-a învăţat că putem să lucrăm mai bine cu mai puţine călătorii, cu mai puţine întâlniri ad hoc, dar până una alta înţelegem că şi acestea au rolul lor.

În România circa 10-20% au ales să se întoarcă la birou, sunt mai mulţi oameni tehnici, care sunt foarte autonomi în general. În Amsterdam şi Londra - care încă este în lockdown, majoritatea vor să se întoarcă să se întoarcă la birou. La nivel de Londra mă aştept ca în momentul în care se va putea, peste 50% să se întoarcă la birou.

Cum vor evolua companiile din IT din România în următoarea perioadă?

Cred că industria IT per total, la nivel de forţă de muncă nu va fi impactată. Este evident că multe companii dintre cele care au o activitate în zona de "business as usual", outsourcing sunt ceva mai stabile din acest punct de vedere. Da, ele nu au milioane în cont, dar au un cash-flow stabil şi probabil se susţin.

În schimb, sunt companii din zona de inovaţie care sunt puternic afectate. Impactul este major şi neplăcut pentru că în ultimii doi ani exact zona asta a început să se dezvolte tot mai mult. Sunt semnificativ mai multe fonduri de investiţii, destul de multe companii care au reuşit să iasă pe alte pieţe şi toate aceste sunt afectate. Nu am cifre pe România, dar la nivelul altor pieţe peste 30% dintre companiile care trecuseră de serie A, în zona aceasta de inovaţie, au avut concedieri, undeva între 20-40% din personal. Mai mult de jumătate dintre ele sunt în căutare de finanţare, probabil succedarea rundelor nu a fost neapărat una fericită. Dacă ai luat o rundă de finanţare în decembrie şi te prinde criza în martie eşti într-un anumit fel, dacă eşti pe final de ciclu investiţional este clar că eşti expus unui risc mai mare.

Nu pot să cred că la nivel de ocupare a forţei de muncă va fi o problemă, dar la nivel de industrie IT şi inovare este evident că sectorul este afectat, chiar dacă nu ne referim doar la cei care dezvoltă soluţii pentru retail, HoReCa, unde sunt companii care s-au închis.

Vor scădea salariile IT-iştilor?

Nu cred. Nevoia de IT este clară. Noi ne uităm la controlul pe care l-am pus pe cheltuielile din zona de cercetare şi inovare, pe expansiunea companiei. Dar nu cred ca acest lucru se va extinde după luna octombrie.

Şi în general nu cred că vor mai scădea salariile. Totul se rezumă şi aici la cerere şi ofertă, este evident în continuare că numărul de oameni din tehnologie este mai mic decât este oferta. Din acest punct de vedere nu ma aştept la vreun aranjament socialist, în care toată lumea zice hai să ne scădem salariile. Până la urmă piaţa de muncă este guvernată de raportul dintre cerere şi ofertă. Nu mă aştept ca salariile să scadă.

Cât despre creştere, cred că trebuie să fim conservatori. Dacă te uiţi la o piaţă cum este România, cine creşte salariile - e clar că vorbim de companii care au echipele de R&D aici, care angajează 1000-2000 de oameni, care dintr-o dată trebuie să recruteze încă 800 de oameni. Aşa se produc creştere. Dar, având în vedere contextul economic, probabil toată lumea temporizează investiţiile în zona de cercetare şi inovare. Probabil din acest punct de vedere creşterile vor fi conservatoare.