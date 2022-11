Finanțare UE de 100.000 EUR pentru un chatbot de administrație dezvoltat de o firmă IT românească

Un proiect românesc de robot software, dezvoltat de o firmă IT din Baia Mare, pentru îmbunătățirea interacțiunii cetățenilor cu instituțiile publice, a obținut fonduri europene de 100.000 de euro.

Holisun, companie de IT din Baia Mare, și Transilvania IT Cluster vor dezvolta robotul software care va asigura comunicarea digitală între primăriile din România și cetățeni, în cadrul proiectului SCALE.

Acum, proiectul SCALE a obținut o finanțare nerambursabilă de 100.000 EUR prin proiectul DIH4AI, finanțat de Comisia Europeană prin programul Orizont Europa.

Proiectul pilot, desfășurat în perioada octombrie 2022 - mai 2023 va contribui la asigurarea transformării digitale a sectorului public din România și va crește nivelul de digitalizare a serviciilor publice. Robotul inteligent va fi testat într-o primărie din județul Cluj în prima etapă.

Obiectivele proiectului SCALE sunt:

1. Dezvoltarea unui chat-bot inteligent (robot software) , folosind Inteligența Artificială, antrenat pentru interacțiunea dintre cetățeni și instituțiile Administrației Publice. Acest instrument va crește accesibilitatea serviciilor publice în mediul online și va contribui la accelerarea digitalizării serviciilor publice;

2. Standardizarea arhitecturii chatbot-ului astfel încât să poată fi implementat cu ușurință de către oricare dintre autoritățile publice românești (și europene): primării, secții de poliție, unități de urgență, spitale etc.

3. Facilitarea interoperabilității Chabot-ului și ontologiei acestuia cu platforma AI4EU, astfel încât să poată fi utilizate la nivel european;

4. Promovarea chatbot-ul către autoritățile publice din România pentru a adopta instrumentul ca unul dintre canalele lor pentru interacțiunea cu cetățenii.

Proiectul SCALE va avea un impact pozitiv atât asupra cetățenilor, cât și asupra autorităților, ceea ce înseamnă că interacțiunea online a acestora va crește semnificativ, estimat aproximativ cu 15%. Timpul de acces la informații va scădea cu cel puțin 50%. Prin proiect, se va furniza un API care va permite integrarea dintre SCALE Chabot (robotul software) și alte aplicații, cum ar fi software-ul legat de taxe și aplicațiile de gestionare a populației și a identității.

Compania băimăreană Holisun are mai bine de 20 de ani de excelență în proiectele de cercetare și dezvoltare IT (sectorul guvernamental și privat al UE). De asemenea, oferă o gamă largă de servicii de dezvoltare software și web pentru instituțiile publice și private din Europa, Asia de Sud și Statele Unite.

Aceștia colaborează îndeaproape cu instituții publice, clienți corporativi, precum și IMM-uri pentru proiecte legate de Realitatea Augmentată, Inteligență Artificială, Cloud Computing, Educație, Sănătate, Automatizarea Proceselor de Afaceri. De asemenea, au dezvoltat propria gamă de produse, precum: AIDA CRM, AR Assistance , Holisun DMS System, Platforma Socrate de admitere pentru universități, LearnEscu, Airport Security și multe altele.

La rândul său, Transilvania IT Cluster se poziționează la intersecția dintre antreprenoriat, cercetare, inovare și autorități publice, impulsionând discuțiile și acțiunile în jurul transformării digitale și îmbunătățind astfel dezvoltarea comunității prin digitalizare. Transilvania IT reprezintă cea mai mare comunitate a firmelor de IT din România, cu peste 150 de membri, din care fac parte start-up-uri, IMM-uri, companii mari, organizații suport și catalizatori ai ecosistemul de inovare.

Transilvania IT îndeplinește rolul de orchestrator principal al Transilvania Digital Innovation Hub. Transilvania DIH lucrează strategic pentru a cataliza potențialul și capacitățile regionale de digitalizare și inovare. Pe de altă parte, acționează ca furnizor de competențe, know-how, programe de inovare, sprijin pentru startup-uri și IMM-uri. Cu viziunea de a crește competitivitatea printr-un amestec inovator între tehnologii, competențe, abordare sistemică, modele operaționale, implică părțile interesate regionale relevante și se adaptează proactiv la tendințele europene și globale. Transilvania DIH stabilește cadrul pentru transformarea digitală în toate afacerile și sectorul public printr-o abordare transsectorială.